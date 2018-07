Die Vorliebe kommunistischer Volkswirtschaftler für die Prozentrechnung ist bekannt und nur allzu erklärlich: gestattet sie doch, die wahre Entwicklung zu verschleiern und selbst dort noch „Erfolge“ zu konstruieren, wo die Realitäten das Gegenteil beweisen. Der kürzlich veröffentlichte Bericht der sowjetzonalen „Staatlichen Plankommission“ über die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes im Jahre 1953 liefert dafür ein typisches Beispiel, indem er in buntem Durcheinander die abschließenden Prozentzahlen teilweise auf das vorangegangene Jahr bezieht, teilweise aber auch nur die Ergebnisse des zweiten Halbjahres 1953, für das erst im Oktober im Zeichen des „neuen Kurses“ ein geänderter Plan aufgestellt worden war, in Relation zu dem ersten Halbjahr setzt. Da in der kommunistischen Planwirtschaft erfahrungsgemäß die Jahrespläne in den ersten sechs bis acht Monaten nur selten erfüllt werden, ergeben sich bei solchem Rechenverfahren für die Folgezeit doch noch ansehnlich hohe Prozentzahlen.

Zu den Gebieten, auf die sich diese „bewahrte“ Methode nicht anwenden läßt, wo man vielmehr ausnahmsweise auf die Angabe absoluter Zahlen angewiesen ist, gehört der Staatshaushaltsplan. Unter Mißbrauch demokratischer Spielregeln ist das Akklamationsgremium der Pankower Volkskammer zur Zeit damit beschäftigt, in drei Lesungen den diesjährigen Haushaltsplan zu behandeln, den der liberaldemokratische Finanzminister Dr. Hans Loch eingebracht und erläutert hat. Daß den nicht gewählten „Volksvertretern“ schließlich nichts anderes übrigbleibt, als diesem von sowjetischen Fachleuten in Karlshorst und Pankow ausgearbeiteten Plan zuzustimmen, ist nachgerade nicht mehr verwunderlich. Daß sich aber weder der Finanzminister noch sein Staatssekretär Rumpf (SED) oder einer der „Diskussionsredner“ dazu herbeilassen, eine ins Auge springende Differenz auch nur dialektisch zu bemänteln, zeugt von der Verständnis – und Kritiklosigkeit dieser Abgeordneten. Dabei sind die Zahlen, um die es geht, nicht einmal Staatsgeheimnis, sondern mit allem propagandistischen Aufwand öffentlich bekanntgemacht worden.

Bei der Beratung des Haushaltsplanes für 1953 vor etwa einem Jahr nannte der Finanzminister folgende Zahlen: Einnahmen 34 698,5 Mill. DM-Ost, Ausgaben 34 688,5 Mill., mithin ein Einnahmeüberschuß von 10 Mill. Aus den Vorjahren sollte sich bereits ein, Überschuß von 910,2 Mill. angesammelt haben, so daß der Gesamtüberschuß am Jahresende 920,2 Mill. hätte betragen müssen. Nach dem gleichfalls im Oktober veröffentlichten revidierten Haushaltsplan für das laufende Jahr sollten sich die Einnahmen auf 33 901,1 Mill., die Ausgaben auf 33 888 Mill. DM-Ost belaufen; der „eingeplante“ Überschuß erhöhte sich danach auf 13 statt ursprünglich nur 10 Mill. Bei der gleichen Gelegenheit wurde jedoch der angesammelte Überschuß (bis Ultimo 1952) nicht mehr mit 910,2 Mill., sondern nun schon – ohne jede Erläuterung – mit 1010,7 Mill. angegeben, wodurch sich der „Reingewinn“ am Jahrsende 1953 auf 1023,7 Mill. erhöhte. Wie dieser Mehrgewinn von über 100 Millionen angesichts der Ereignisse vom 17. Juni, der damit verbundenen langwierigen Lähmung zahlreicher Großbetriebe und angesichts der Umstellung der Schwerindustrie auf die Produktion von Massenbedarfsgütern erreicht worden sein soll, ist das Geheimnis der Planstrategen.

Aber diese „Erfolge“ auf dem Papier haben dem erfindungsreichen Pankower Finanzminister noch nicht genügt. Bei der Verkündung des neuen Haushaltsplanes für 1954 hat er den am Jahresende 1953 angeblich aufgelaufenen Überschuß schon mit 1031,4 Mill. DM-Ost angegeben, also mit 7,7 Mill. mehr als noch vor etwa einem Vierteljahr. Auch diesmal hat sich der Herr Finanzminister über die Quelle dieses „steigenden Wohlstandes“ ausgeschwiegen, wie er selbstverständlich auch über andere Widersprüche hinweggegangen ist, die allerdings nicht ebenso deutlich den Stempel der Unwahrheit tragen wie dieses Beispiel. Mit einem solchen Loch im Haushalt macht der oberste sowjetzonale Finanzstratege seinem Namen jedenfalls alle Ehre. gn.