Die deutschen Schulkinder von heute lernen nicht mehr so gut und leisten nicht mehr so viel wie die Schulkinder von 1925 oder gar die von 1900. Das ist eine Tatsache, über die keine Meinungsverschiedenheit besteht. Vielleicht muß man Arzt und Pädagoge zugleich sein, um jenes Unvermögen zu ergründen, das bei Kindern zur Lernschwäche führt. Diese Erkenntnis ergab sich aus einem Vortrag, bei dem der Münchener Internist und Erziehungswissenschaftler Ludwig Englert in Hamburg – sozusagen als Arabeske zu dem großen Internisten-Kongreß – vor Lehrern und Eltern über die Frage sprach: „Warum können unsere Kinder sich so schwer konzentrieren, und wie ist dem abzuhelfen Aus den umsichtigen und von reicher Erfahrung gestützten Überlegungen Englerts soll hier das Entscheidende, im Telegrammstil gleichsam, wiederholt werden, damit die Öffentlichkeit wenigstens einen vorläufigen Begriff von dem erhält, woran zu denken wäre, wenn man wirkliche Erziehungsreform treiben will: Die Lernschwäche, so zeigte Englert, rührt von einem Mangel an Konzentrationsfähigkeit her; die Kinder sind in der Schule nicht mehr so „bei der Sache“ wie früher. Woher kommt das? Es hat drei Gruppen von Ursachen. Die erste liegt in der kindlichen Entwicklung überhaupt, bestand also schon zu jeder Zeit. Während des Zellwachstums (das lehrt die Physiologie) ist die Sensibilität, die Ansprechbarkeit Reizen gegenüber, größer als bei ausgewachsenen Zellen. Bei Kindern ist sie also größer als bei Erwachsenen. Daraus ergibt sich eine Labilität der Affekte, die in den Pubertätsjahren am stärksten ist. Ferner: Kindern fehlt noch, die Sicherheit in der Auswahl der Reize, auf die sie reagieren. Sie sind weltoffener als der Erwachsene und können sich daher schwerer konzentrieren. Und endlich: Zwischen dem natürlichen Interessengebiet der Kinder und einer Reihe von Schulstoffen besteht nun einmal eine Kluft, die überbrückt werden muß.

Daß diese bei jeder heranwachsenden Generation wiederkehrenden Schwierigkeiten heute schwerer zu beheben sind als früher, hat weitere zeitbedingte Ursachengruppen. Da sind zunächst die Schädigungen der Kriegs- und der Nachkriegsjahre mit ihren Störungen für die Entwicklung des kindlichen Organismus. Ihre Folgen beobachten wir alle. Nervosität bei allen Kindern, motorische Unruhe (sie können die Hände nicht stillhalten), Übererregbarkeit des sogenannten „vegetativen Systems“ (ein Leiden, an dem heute auch Erwachsene häufiger als je erkranken, so daß die pharmazeutische Industrie sich ganz darauf hat umstellen müssen). Der unterbrochene Schlaf bei Luftangriffen, die überstandene Angst bei Bombeneinschlägen, der plötzliche Umweltwechsel bei Evakuierung und Flucht, die gesteigerte Reizbarkeit in der Zeit der Unterernährung, die beengten Wohnungen, die den kleinen Kindern das Versenken in ihr Spiel unmöglich machen – all das hat zusammengewirkt und wirkt nach. Denn es traf und trifft die Kinder in einer Phase ihres Lebens, wo sie noch nicht (wie der Erwachsene) das Training im „Abschalten“ haben.

Hätte sich am Tage der Währungsreform ein Lebensstil wiederhergestellt, wie er etwa vor 1914 selbstverständlich war, dann wären die Schäden leichter zu kompensieren gewesen. So aber drang seit 1948 mit voller Wucht die Welt der technischen Zivilisation auf die Heranwachsenden (auch auf die heute noch nicht Schulpflichtigen!) ein. Das Tempo des Lebens beschleunigt sich mehr und mehr, die Reize aus der Umwelt nehmen nicht nur quantitativ zu, sondern bieten sich auch qualitativ reicher dar. In jeder Minute wirken nicht nur mehr, sondern auch vielfältigere Reize auf das Kind ein. Nicht nur die Zahl der Autos wächst, sondern auch die Anzahl der Typen. Und die Erwachsenen, in den Sog des Tempos hineingerissen, stecken ihrerseits die Kinder an. Sie haben „keine Zeit“ mehr für sie, sie bringen die Unruhe von draußen herein. Aus schlechtem Gewissen überfüttern sie die Kinder mit Spielzeug und später mit geistigen Anregungen (Kino, Rundfunk, Reisen). Sie haben aus Amerika das Ideal des „in Freiheit aufwachsenden“ Kindes importiert und fragen nicht, ob das Kind solchem Übermaß von Freiheit gewachsen ist. Sie achten nicht mehr auf die Haltung der Kinder, wenn sie Schularbeiten machen, sie vernachlässigen die Schulung des Gedächtnisses – ja, sie sehen selbst im Schulfunk vor allem auf schnellen Wechsel der Reize.

So rollt der Wagen dem Abgrund zu. Wie kann er aufgehalten werden? Ganz gewiß nicht durch Schulreformen, durch neue (oder restaurierte alte) Lehrpläne. Auch nicht durch Wiedereinführung des Paukens, der „straffen Disziplin“ und des blinden Gehorsams. Wer dem Wagen in die Speichen fallen will, wird überrollt. Man muß schon versuchen, ihn am Abgrund vorbeizusteuern. Und das kann – wir rekapitulieren Englerts Schlußfolgerungen – jeder von uns zu seinem Teil tun, jeder Vater, jede Mutter, jeder Lehrer, überhaupt jeder Erwachsene. Denn für die kommenden Generationen ist nicht irgendeine Gruppe von Spezialisten verantwortlich, sondern wir alle. Nicht Organisationen, sondern Menschen verlangt die Jugend.

Die Gebote der Therapie verstehen sich nun, wenn man all das bedacht hat, fast von selbst. Sie wären (immer nach Englert) etwa so zu formulieren:

1. Gebt den Kindern genug Raum, Zeit und Ruhe zur Versenkung in ihr Spiel!

2. Pflegt das Klima der Familie, das heißt: lest und musiziert mit den Kindern, leitet sie bei ihren Schularbeiten an!