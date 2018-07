Die Chemische Werke Hüls AG, Marl (Kr. Keddinghausen), hatte im Geschäftsjahr 1953 (Kalenderjahr) einen Umsatz von rund 314 Mill. DM, das ist eine Umsatzzunahme um 22 v. H. gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Trotz scharfen internationalen Wettbewerbs ist auch der Exportumsatz gestiegen. Bei ausgesprochener Mengenkonjunktur konnte durch rationellere Betriebsführung und günstige Ausnutzung der Anlagen ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden, so daß für 1953 mit einer angemessenen Dividende gerechnet werden kann. Grundkapital 120 Mill. DM. Der Auftragseingang zu Beginn des neuen Geschäftsjahres ist befriedigend.

Die Dortmunder Actien-Brauerei, Dortmund, die der HV am 26. März für das Geschäftsjahr 1952/53 (30. September) eine auf 7 (i. V. 5) v. H. erhöhte Dividende vorschlägt, legt jetzt den Geschäftsbericht vor. Ausstoß und Umsatz ist im Berichtsjahr weiter erheblich gestiegen. Im Exportgeschäft konnte gegenüber dem Vorjahr eine Absatzsteigerung um 8 v. H. erzielt werden. Bei weiterer Zunahme des Flaschenbiergeschäftes wurde insgesamt der Ausstoß des Jahres 1937/38 wieder erreicht. Der Wiederaufbau der Werkanlagen und Gaststätten hat beachtliche Fortschritte gemacht. Auch das neue Geschäftsjahr ist bisher zufriedenstellend verlaufen. Der Bierabsatz hat weiter zugenommen, so daß – eine gleichbleibende Entwicklung vorausgesetzt – auch für das laufende Geschäftsjahr mit einem angemessenen Ergebnis gerechnet werden kann.

15-MilIionen-Anleihe bei Linde’s Eis. Die Gesellschaft für Linde’s Eismaschinen AG, Wiesbaden, begibt zur Finanzierung des Ausbaues ihrer Werksanlagen eine 7 1/2prozentige Anleihe im Gesamtbetrag von 15 Mill. DM. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 15 Jahre. Nach fünf tilgungsfreien Jahren erfolgt die Tilgung durch jährliche Auslosung zum Kurse von 103 v. H. Seit 1948 sind die Umsätze ständig gestiegen, ein beachtlicher Teil geht in das Ausland. In den letzten drei Jahren wurden für 1950 eine Dividende von 4 v. H., 1951 von 5 v. H. und 1952 von 6 v. H. gezahlt. Auch das Geschäftsjahr 1953 ist wiederum zufriedenstellend verlaufen.

Die Deutsche Hypothekenbank, Bremen (früher Meininger Hypothekenbank), schlägt der HV am 17. März vor, für das Geschäftsjahr 1953 aus dem Reingewinn von 0,39 Mill. DM eine auf 6 (1. V. 5) v. H. erhöhte Dividende auf das alte Aktienkapital (4,2 Mill. DM, 10:3 umgestellt) und eine Dividende von 3 v. H. auf die jungen Aktien (2.1 Mill. DM) zu verteilen. Den Rücklagen wurden vorweg aus dem Ertrag 0,36 zugeführt. In dem ausführlichen Vorstandsbericht heißt es, daß bei weiter günstiger Geschäftsentwicklung die Bilanzsumme auf rund 257 Mill. DM gestiegen ist gegenüber 170 Mill. DM im Jahr zuvor.

Die Berliner Bank AG teilt mit, daß durch Zuwahl neu in den AR des Institutes eingetreten sind: Johann Broese (Vorstandsmitglied der Berliner Kraft und Licht – Bewagi; Dr. h. c. Theodor Frenzel (Vorstandsmitglied der Siemens & Halske AG); Dr.-Ing. Helmut Hemscheidt (Vorstandsmitglied der Zeiß-Ikon AG); Hans Klemm (Vorstandsmitglied der AEG) und Senatsdirektor Otto Theunert.

Energit im neuen Werk. Die ständig steigende Nachfrage nach Brems- und Kupplungsbelägen veranlaßte die Energit G. m. b. H., die zu eng gewordene Fabrikationsstätte in Stuttgart-Untertürkheim aufzugeben und den gesamten Betrieb in ein neues Werk nach Renningen/Württ zu verlegen.

Die Vereinsbank in Hamburg weist für das Geschäftsjahr 1953 nach Zuweisung von 0,57 (1,69) – in Mill. DM – an die Rücklagen einen Gewinn von 1,10 (0,77) aus, der sich um den Vortrag auf 1,15 erhöht. Wie bereits gemeldet, schlägt die Verwaltung der zum 20. März nach Hamburg einberufenen HV vor, daraus 8 1/2 (1. V. 6) v. H. Dividende zu verteilen. Die durch die Senkung der Zinsen und durch die Verringerung der Zinsmarge im Berichtsjahr verursachte Gewinnschmälerung wurde durch den größeren Geschäftsumfang wieder ausgeglichen. So betrugen Gewinne an Zinsen fast 8,23, Gewinne an Provisionen und sonstige Gewinne 7,73 (7,90). Auch im laufenden Jahr hat die lebhafte Geschäftstätigkeit weiter bestanden. Die Bilanzsumme ist um etwa 13 v. H. auf 345,49 (305,21) gestiegen. Dabei erhöhten sich die Einlagen um rund 15 v. H. auf 249,46 (215,84). Eigene Akzepte werden mit 42,31 fast ebenso hoch wie im Vorjahr ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften sowie aus Gewährleistungsverträgen (Akkreditive), die unter dem Strich der Passivseite ausgewiesen sind, haben sich auf 100,50 (62,00) erhöht. Kassenbestand, LZB- und PS-Guthaben, Schecks und Wechsel haben um 24 v. H. auf 116,75 (94,26) zugenommen. Insbesondere waren daran die Guthaben bei der LZB und der Bestand an Handelswechseln beteiligt. Guthaben bei den Kreditinstituten stiegen auf 36,02 (27,90). Ein wesentlicher Teil der Debitoren, die mit 137,54 (138,37) ausgewiesen sind, betrifft wieder die Ein- und Ausfuhrfinanzierung. Den langfristigen Ausleihungen von 12,05 (10,80) stehen als Gegenposten „aufgenommene langfristige Darlehen“ mit 11,45 (10,50) gegenüber. Bei einem Grundkapital von 12,00 betragen Rücklagen 4,00 (3,40).

Preissenkung durch Rationalisierung bei Hanomag. Durch Vorlage der Preislisten vom 1. 9. und 10. 12. 1953 sowie vom 15. 1. 1954 bewies der Vorstand der Hanomag die Ermäßigung der Schlepperpreise um 2,9 bis 9,9 v. H. Der Preisindex für Schlepper beträgt gegenüber 1938 jetzt 185 v. H., der für landwirtschaftliche Produkte 197 bis 200, für landwirtschaftliche Geräte 243, für Kohle 308, für Stabstahl 352 und für Strom 255 v. H. Energische Rationalisierungsmaßnahmen, die sich über drei Jahre erstreckten, haben der Hanomag die Möglichkeit gegeben, ihre Preise zu senken. Gegenüber einer Steigerung des Akkordverdienstes seit 1951 um 6,3 v. H. ist es gelungen, den Arbeitsaufwand innerhalb von drei Jahren um 13 v. H. zu senken, den Preis für Gußeisen in eigener Gießerei um 28 v. H. und für Schmiedeisen um 13,5 v. H. Die Hanomag glaubt, daß sie die rationellste Gießerei Deutschlands, wenn nicht Europas hat. Auch in konstruktiver Weise hat man rationalisiert. Der heutige Schlepper sei bei ähnlicher Stärke um 33 v. H. leichter als 1938. Auch das hat sich auf die Preise ausgewirkt. Zur Typenbereinigung und Normung erklärte der Vorstand der Hanomag, daß von den rund 4500 Teilen eines Schleppers 47 v. H. aus DIN-Teilen, 37 v. H. aus Werksnormteilen und nur 16 v. H. aus nichtgenormten Teilen bestehen. Ferner steht man auf dem Standpunkt, daß man nichtlebensfähige Betriebe durch staatliche und meistens verlorene Zuschüsse nicht stützen, sondern diese Mittel anderen Firmen zu Rationalisierungszwecken mit der Auflage überlassen soll, die freiwerdenden Arbeitsplätze ungesunder Betriebe zu übernehmen. – Die Hanomag hatte in letzter Zeit eine starke Umsatzbelebung zu verzeichnen. Trotz des Winters konnten 350 Mann neu eingestellt werden. Die Lagerbestände haben sich gegenüber dem Vorjahr um 25 v. H. verringert. Die Belegschaft ist zur Zeit rund 6000 Mann stark.