Unsere Voraussage, daß die von Minister Storch angekündigte Aufwertung der sogenannten Altrenten in der Invaliden- und Angestelltenversicherung sehr schnell ähnliche Wünsche auf ein"Anheben" der Renten und rentengleichen Leistungen für alle anderen Gruppen der sozial Unterstützten nach sich ziehen würde, ist bereits – schneller als erwartet werden konnte – eingetroffen. Minister Oberländer hat kürzlich angekündigt, daß die Unterhaltshilfe des Lastenausgleichs, die neuerdings als Kriegsschadenrente bezeichnet wird, generell um 12 v. H. und – für die Alten – um 15 v. H. erhöht werden soll, was einen Mehraufwand von 120 bis 150 Mill. DM jährlich bedingt; dieser soll durch "höhere Einnahmen" (?) des Lastenausgleichsfonds, durch eine – erstaunlicherweise! – vorhandene "stille Reserve" und letztlich durch höhere Zuschüsse der Länder gedeckt werden... Entsprechende Aufbesserungswünsche werden von den Kriegsversehrten-Organisationen für die Kriegsopfer (einschließlich der Witwen und Waisen) angemeldet; ferner wird eine Erhöhung der Sätze in der Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosenfürsorge (Anpassung an den Lohnstand) gefordert,und schließlich ist auch bereits von höheren Richtsätzen in der allgemeinen Fürsorge die Rede. Also: "Anheben der sozialen Leistungen auf der ganzen Front, linear und schematisch, wobei das Aufwerten der Leistungen in der Rentenversicherung den Schrittmacher abgibt... Das bleibt als Kern jener so hochtrabend als "Sozialreform" angekündigten Aktion des Bundesarbeitsministers – während doch nach allgemeiner Auffassung jetzt eine wirklich umfassende Reform des Gesamtgebietes der sozialen Leistungen, im Sinne einer stärkeren Individualisierung, notwendig wäre... Die Schuld daran, die Debatte auf das falsche Geleise der schematischen "Anhebung" gebracht zu haben, liegt eindeutig beim Bundesarbeitsministerium, wo man es versäumt hat, das im Februar 1952 durch Parlamentsbeschluß geschaffene Sachverständigen-Gremium zu aktivieren; erst, nach Jahresfrist (Anfang 1953) ist der zur Vorbereitung einer Reform der sozialen Leistungen geschaffene Beirat konstituiert worden, und seitdem hat er ganze fünfmal getagt, um sich "mit vorbereitenden Erwägungen zu beschäftigen", wie über seine Tätigkeit zu hören war...

Minister Storch und seine Mitarbeiter verfolgen die Taktik, von ihnen geforderte zusätzliche Belastungen der Wirtschaft – oder, anders ausgedrückt: aller Einkommensbezieher – möglichst zu bagatellisieren, weil sie meinen, damit leichter zu ihrem Ziel, also zur Gewinnung von Mitteln für die weitere "Aufstockung" sozialer Hilfeleistungen kommen zu können. Wir haben diese Art des Vorgehens hieran zwei Beispielen gezeigt. Dabei handelte es sich also um die Aufbringung der Kosten für die geplanten Kinderbeihilfen ("Familienausgleichskassen" als zusätzliche Aufgabe der Unfallversicherung!) und weiterhin um die reichlich großspurig als "Sozialreform" angekündigte Aktion, hinter der in Wirklichkeit nichts weiter steckt als eine neue generelle Anhebung der Renten: zunächst in der Rentenversicherung, später für alle übrigen Arten rentengleicher oder rentenähnlicher Leistungen. Die Mittel hierfür sollen im Fall eins durch eine neue Steuer (1 v. H. der Lohnsummen ausmachend) aufgebracht werden, und im Fall zwei (vorläufig – später wird man auf Steuermittel zurückgreifen müssen!) aus den finanziellen Reserven kommen, die in der Renten- und in der Arbeitslosenversicherung vorhanden sind und dort, dank erheblicher Zuschüsse des Bundes, laufend weiter zuwachsen.

Erfreulicherweise stehen wir mit unseren Bedenken gegen diese Verfahrensweise nun nicht mehr allein. Zur Frage der (mehr oder minder "geräuschlosen") Finanzierung der Kinderbeihilfen haben sich bereits – gelegentlich – fast alle Wirtschaftszeitungen und -zeitschriften kritisch geäußert. Was die "Anhebung" der Rentenleistungen und ihre finanziellen Voraussetzungen anbelangt, so verzeichnen wir mit Genugtuung aus der letzten Zeit zwei mit guten Gründen ablehnende Stellungnahmen, nämlich durch das Deutsche Industrieinstitut (im "Schnelldienst" vom 23. Februar) und durch Ludwig Arps, der im "Volkswirt" vom 13. Februar (Nr. 7) das Thema unter dem Titel "Index als Rentenmaßstab – eine gefährliche Verlockung" behandelt hat. Das Interesse der breiteren Öffentlichkeit ist also jetzt geweckt, wie auch daraus zu erkennen war, daß eine Kurzfassung jener Stellungnahme aus dem Industrieinstitut von der Tagespresse eifrig aufgenommen wurde. Die Frage ist nun, wie weiter verfahren werden kann, um Herrn Minister Storch noch rechtzeitig in den Arm zu fallen – also, ihn daran zu hindern, daß er eine "Sozialreform" proklamiert, zugleich aber nur ("nach und nach") eine Kategorie sozialer Hilfeleistungen nach der anderen schematisch "anhebt". Demgegenüber ist nun freilich mit allem Nachdruck zu fordern, daß es zu der (auch in der Regierungserklärung angekündigten) grundsätzlichen Reform der sozialen Leistungen insgesamt kommt – weil es einfach nicht zu verantworten ist, daß weiterhin 19 v. H. des gesamten Sozialproduktes als Steuern und Beiträge eingezogen und danach im Wege der redistribution wieder ausgeteilt werden, ohne daß bei diesem allzu schematischen Verfahren die Fälle wirklicher Not ausreichend berücksichtigt werden. Man mache also endlich Schluß mit weiteren Teilmaßnahmen und Sonderaktionen für irgendwelche Spezialgebiete. Es ist notwendig, die Mittel für einen "gezielten Einsatz" zusammenzuhalten – und dazu ist es erforderlich, das Gesamtgebiet der sozialen Leistungen in die Reform einzubeziehen.

Fehlt es dem Herrn Arbeitsminister etwa an Sachverständigen für diese Aufgabe? ergibt sich daraus seine Vorliebe für das Verfahren des "nach und nach", wobei also dem Hund der Schwanz stückweise abgehackt werden soll? Nun, wenn das so ist, dann muß man ja wohl auf den Vorschlag des Ministerialrats Dr. Eisholz aus dem Schäffer-Ministerium zurückkommen, und (angesichts der offenkundigen Unlust des Ministers Storch, seine Referenten und seinen Sachverständigenbeirat im Sinne einer Gesamtlösung zu aktivieren) eine adhoc-Kommission ins Bundeskanzleramt einberufen! An sachverständigen Mitgliedern hierfür wird es bestimmt nicht fehlen; es gibt deren genug: in der Koalition, in der Opposition, in neutraler Position. Und: ihre Auffassungen liegen gar nicht so weit auseinander; eine echte Gemeinschaftsleistung erscheint also auf diesem Gebiete durchaus möglich – nach den Ergebnissen der Diskussion, die zumal im Laufe der letzten zwölf Monate (im Anschluß an die vielzitierte Londoner Studienreise einer Gruppe von Fachleuten) kräftig vorangetrieben worden ist. Eine Würdigung dieser Diskussionsergebnisse (die freilich niemals und nirgends mit dem vermessenen Anspruch vorgetragen worden sind, man wolle "eine neue soziale Ordnung" schaffen – dies nämlich prätendiert der Minister!) hätte Herrn Storch gut zu Gesichte gestanden; leider fehlt dergleichen in seinen diversen Rundfunkäußerungen. Dafür findet sich (in dem von uns schon einmal zitierten Rundfunkinterview vom 13. Januar) der folgende Passus:

"Die meisten Leute, die heute von Sozialreformen sprechen, meinen, man könne alle diese Dinge (so Leistungen aus Versicherung, Versorgung und Fürsorge) in einen großen Pott werfen ... und nachher sagen: es sind soundso viel Rentenberechtigte, soundso viel Kriegsbeschädigte und -hinterbliebene, soundso viel Wohlfahrtsrentner da – und das, was dafür irgendwie zusammengetragen wird, wird auf alle gleichmäßig verteilt."

Das heißt man nun doch: ins Leere hinein argumentieren! Herr Storch macht es sich hier, wieder einmal, entschieden zu leicht. Indem er den Leuten, de eine Gesamtreform (... wie er sie nicht will!) anstreben, eine völlig törichte Auffassung unterstellt, die niemals und nirgends öffentlich vertreten worden ist, macht er seine "Gegner" lächerlich, um dann das Mikrophon stolz als "erster Sieger" zu verlassen. Aber dieser Sieg ist eben zu leicht errungen, und mit allzu billigen Mitteln.

Noch ein letztes Zitat aus jenem Rundfunkinterview. Minister Storch sagte da: Die Träger der Rentenversicherung hätten aus eigener Kraft (d. h. ans den ihnen laufend zufließenden Beiträgen der Versicherten und der Arbeitgeber) die 1:1 umgestellten und später noch generell 1 : 1,25 aufgewerteten Renten nicht zahlen können, weil man ihnen "ihre Deckungsgrundlage nicht 1 : 1 aufgewertet hat". Er fährt dann fort: