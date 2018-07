Aus der Welt der Gestirne erster Ordnung – im Kunstleben „Stars“ genannt – dringt seltsame Kunde an die erstaunt aufhorchenden Ohren der Sterblichen. Da hat eine britische Grammophon-Gesellschaft (His master’s voice) eine Aufname von .Wagners „Tristan und Isolde“ herausgebracht. Dirigent: Wilhelm Furtwängler, Isolde: Kirsten Flagstad. Einigen Käufern dieser Platten fiel auf, daß das berüchtigte „hohe C“ der Isolde eine andere Klangfarbe hatte als alle anderen Töne der Partie. Auf Anfrage legte die Firma das Geständnis ab, dieses zweimalige hohe C stamme nicht von Kirsten Flagstad, sondern von Elisabeth Schwarzkopf, und sei mit Einverständnis aller Beteiligten später in die Aufnahme eingeblendet worden ...

Werden auch die Käufer mit einer solchen Unterschiebung einverstanden sein? Gewiß, man kann sagen, ein geborgtes C ist besser als gar keines oder ein schlecht klingendes; wie es auch besser ist, ein Patient wird durch eine Blutspende aus fremden Adern gerettet, als: er stirbt. Die Käufer dürften sich also mit der Genugtuung zufrieden geben, den Scherz, der mit ihnen getrieben wurde, bemerkt zu haben. Aber die Sache hat noch eine andere Seite. Eine Schallplatte ist schließlich eine Art Dokument, besonders für die Nachwelt. Und wenn eine Sängerin kein hohes C mehr hat, laut Schallplatte hingegen diesen gefürchteten Ton in strahlender Frische über das Klanggewoge hinschmettert, dann könnte – dürfte – sollte sich einem der Begriff Dokumentenfälschung aufdrängen. Es sei denn, es werde säuberlich vermerkt: „Isolde: Kirsten Flagstad, hohes C: Elisabeth Schwarzkopf.“ Das wiederum würde vielleicht – mit Recht – ein wenig komisch wirken und erinnerte in etwa an jenen witzigen Bayreuther Orchestermusiker, der einer autogrammwütigen Globetrotterin aus Übersee in ihr Sammelbuch die mysteriöse Eintragung machte: „N. N. – Zweites Schiff im ‚Tristan‘...“ („Kurvenal, hör! Ein zweites Schiff!“ ruft der Hirt im dritten Akt.)

Nicht auszudenken auch die weiteren Möglichkeiten, wenn dies Prinzip der Phonomontage Schule machte: wenn ein befreundeter Pianist dem anderen seine Passagen einblendete, die jener nicht beherrscht; oder wenn in einer Gesangspartie außer einem exponierten hohen Ton auch ein besonders tiefer (von einer zweiten Hilfskraft) geborgt würde – und so weiter. Oder endlich: wie wäre es mit der Idee, eine überperfektionierte Interpretation überhaupt durch Montage zu bewerkstelligen, indem jeder einzelne Takt von demjenigen Künstler beigesteuert würde, der ihn am besten „bringt“. Hier eröffnen sich wahrhaft ungeahnte Perspektiven.

Vielleicht wird sich an dies geborgte C eine neue Epoche knüpfen, wie nach Goethe an die berühmte. Kanonade von Valmy. A-th