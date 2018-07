Inhalt Seite 1 — Die vertriebene Ostpreußin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christian Otto Frenzel

Agnes Miegel ist schon früh in die Literaturgeschichte eingegangen, und wer sich überhaupt mit Dichtung beschäftigt, kennt mindestens einige ihrer Gedichte und Balladen. Aber in Ostpreußen, da kannte jeder Mensch, jedes Kind diese Frau; dort, in ihrer angestammten Heimat, gingen ihre Verse von Mund zu Mund, auf dem Lande wie in der Stadt, und dies nicht nur auf den Schulen. Sie schien eine lebendige Kraft, die sich immer wieder erneuerte.

In Königsberg als Tochter eines Kaufmanns geboren (9. März 1879), hat Agnes Miegel bis 1945 fast ununterbrochen in ihrer Vaterstadt gelebt, ehe sie ein langwährendes, entbehrungsreiches Flüchtlingsschicksal erlitt. Aus einem dänischen Lager kam die Dichterin vor einigen Jahren, krank und gealtert, nach Bad Nenndorf im Hannoverschen. Von dort vernehmen viele ihrer vertriebenen Landsleute wieder ihre vertraute Stimme.

Im Grunde ist sie sich immer gleichgeblieben, und Hölderlins Wort „... wie du anfingst, so wirst du bleiben...“ fand in ihrem Werke neue Bestätigung. Agnes Miegel hat selbst einmal berichtet, wie sie „durch Dichtung zum Dichten“ kam. Noch vor ihrer Schulzeit saß sie gern auf dem Fenstertritt neben einer der beiden Tanten, des Vaters Schwestern. Ein Steingutteller – er hieß „der österreichische“, weil er das Bild der Wiener Hofburg zeigte – wurde aus der Vitrine geholt. Mit ihren gichtigen Fingern trommelte die Tante auf dem Teller und ließ die Kleine raten, welches Lied der Rhythmus anzeigte. Die richtige Lösung wurde mit einem Stück Kuchen belohnt. Den „Präsentiermarsch“ – welches Preußenkind damaliger Zeit kannte ihn etwa nicht? – und manches andere riet das Kind leicht – aber, als es bei „Durch die Wälder, durch die Auen“ versagte, ging ihm dafür zum erstenmal der Sinn für ein poetisches Wort auf: „Auen“ statt Wiesen... Zweites Erlebnis ihrer dichterischen Bestimmung wird die Lehrerin der ersten Schuljahre: sie läßt gern Gedichte aufsagen. „Schrecklich, schrecklich sagt ihr das auf! Ihr seid noch zu dumm für so ein schönes Gedicht. Ich werde mal im Sommer Versmaße mit euch durchnehmen, damit ihr wißt, was ihr sagt!“ – Eines Tages liegt ein schlichtes, blaues Oktavheftchen vor ihr, und Agnes schreibt „Metrik“ auf das Titelschild. Hinein schreibt sie in ihrer schönsten Schrift „haarfein auf, dick ab“ Gedichte, unterstreicht die betonten Silben fett und setzt geheimnisvolle Zeichen, Häkchen und Striche, um Hebungen und Senkungen zu kennzeichnen. Doch dann – dies das dritte und entscheidende Erlebnis – rief einmal die Mutter, die gerade in dem „Grenzboten“ blätterte: „Kinder, fort mal – das schöne Gedicht! Von Fontane!“ Und die Mutter las es laut vor:

„Kein Erbbegräbnis mich stolz erfreut,

Meine Gräber liegen weit verstreut,

Weit zerstreut über Stadt und Land –