Inhalt Seite 1 — Disput der Frauen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hildegard Schlüter

Wenn der Mann in seinem Verhältnis gegen das Weib sich zu hüten hat, daß er nicht Unrecht tue, so hat das Weib sich zu hüten, daß es nicht unklug sei. Schopenhauer.

Der Unterschied zwischen einem oldenburgischen Schützenverein und einem exklusiven Londoner Offiziersklub mag gewaltig sein. Trotzdem hatten sich beide mit demselben Problem zu beschäftigen, nämlich mit der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Der Schützenverein löste es, indem er künftig auch Frauen in seine Reihen aufnehmen wird. Der Londoner Klub entschied anders. Er hatte getreu nach seinen Satzungen ein Mitglied aufgenommen, allerdings ohne zu wissen, daß es weiblich war. Denn die Dame, ein Offizier der Royal Air Force, trägt einen Vornamen, der in England für beide Geschlechter gebräuchlich ist. Als der Irrtum offenbar wurde, verweigerte der Klub seinem ordnungsmäßig aufgenommenen Mitglied die Gleichberechtigung. Welche Männer taten nun Unrecht, die des oldenburgischen Schützenvereins oder die des Londoner Offiziersklubs?

Entschiede die Meinung der Frauen, die unlängst zur Mitgliederversammlung des „Clubs berufstätiger Frauen in Hamburg“ zusammenkamen, dann hätten sowohl die Schützen als auch die Offiziere versagt. Denn diese tüchtigen, im Berufsleben erfolgreichen Hamburger Frauen sind einerseits energische Streiterinnen für die Gleichberechtigung, verstehen sich aber andererseits auf die besonderen Vorzüge ihres Geschlechtes, die sie gewiß nicht darin ausgedrückt wissen wollen, mit dem Kleinkalibergewehr ins Schwarze zu treffen.

Sie ließen sich auf ihrer Mitgliederversammlung einen Vortrag über ein für sie höchst aktuelles Thema halten –: Die Möglichkeiten der Vermittlung von Frauen in leitende, Stellen. Was die Referentin, die von der Zentralausgleichsstelle für Arbeitsvermittlung in Köln gekommen war, zu sagen hatte, wirkte sehr ernüchternd. Es bestehen so geringe Möglichkeiten, daß genau so gut von gar keinen gesprochen werden könnte. Zahlen bewiesen es. Da wurde zum Beispiel an einem Wochenende eine Erhebung in vier großen westdeutschen Zeitungen gemacht. Von insgesamt 222 angebotenen gehobenen Stellungen wurden nur in 23 Fällen Freuen und in 13 Fällen Männer oder Frauen gesucht. Nur fünf von den Frauen sollten Akademikerinnen sein. Wirklich leitende Posten für Frauen waren überhaupt nicht darunter. Chancen hat allein die gehobene Sekretärin, ab und an die Volkswirtin oder Juristin (wenn sie jung ist), Chancen haben, soweit die Stellen offen sind, Bewerberinnen für gehobene soziale und hauswirtschaftliche Berufe. Chancen in der Industrie gibt es kaum. Es heißt, ein Chemiker braucht sechzehn Jahre, um „pfündig“ zu werden. Bis dahin haben Frauen längst geheiratet, sagen die Arbeitgeber in der Industrie. Andere Arbeitgeber denken genau so.

Die Hamburger Klubmitglieder entgegneten, Frauen müßten nach ihrer Eheschließung ihren Beruf nicht aufgeben. Wären sie in leitender Stellung, hätten sie ja finanziell die Möglichkeit, sich für Familie und Haushalt das nötige Personal zu leisten. Die Referentin nannte viele Gründe, warum Frauen gerade in diese leitende Stellung so schwer hineinkommen –: Vorurteile der Männer, Furcht der Frauen vor der Verantwortung, Weigerung der Angestellten, unter einer Frau zu arbeiten, fehlende Berufserfahrung bei den Frauen, die Überzeugung der Männer, Frauen könnten nicht theoretisch denken und von der Person abstrahieren. Sie hatte ein glänzendes Gegenargument zur Hand –: Finnland. Dort ist die Hälfte aller Ingenieure Frauen, mehr Frauen als Männer führen ein eigenes Geschäft. Aber Finnland ist ein Land, das an Menschenmangel leidet

Die anschließende Diskussion war so lebhaft, weil es zu verteidigen galt, was sich diese trotz der von der Referentin angegebenen Widerstände im Berufsleben arrivierten Frauen schwer erkämpften. Sie beweisen zwar in eigener Person, daß Leistungen und Erfolge von Frauen im Beruf nicht hinter denen der Männer zurückstehen müssen. Sie behaupten zu Recht, daß viele Frauen den gleichen Beweis erbringen könnten. Verlangen sie aber auch zu Recht, daß dieser Beweis unbedingt erbracht werden muß?