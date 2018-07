Die Freude über die sehr gute Qualität des 1953er Weines wird durch Preise „versauert“, die den Vorjahrsstand bis zu 40–50 v. H. (und bei Rotweinen sogar um 100 v. H.) übersteigen werden. Da die Weinernte um etwa 15 v. H. geringer ist als 1952 und um etwa 30 v. H. als eine Normalernte, befürchten die Fachleute, wie jetzt der Landesverband des bayerischen Weinhandels erklärt, daß diese Preisentwicklung die seit Jahren festzustellende steigende Nachfrage vor allem nach Konsumweinen abbremsen könnte. Da außerdem kaum mehr Konsumwein-Bestände früherer Jahrgänge zur Verfügung stehen, bliebe nur die Forcierung der Weineinfuhren, um die Preise drücken zu können. Diesen Forderungen des Weinhandels verschließt man sich jedoch „um des Schutzes des deutschen Weines willen“ – ein Standpunkt, der im Zeichen der freien Wirtschaft nicht ohne weiteres zu verstehen ist.

Um seine in den letzten Jahren gewonnenen Weintrinker bei diesen Preisen nicht zu verlieren, fordert der Weinhandel eine Liberalisierung der Weineinfuhr oder wenigstens eine Abänderung der unelastischen Art der jetzigen Einfuhrlenkung. Starre, an das Einfuhrland gebundene Ausschreibungen verhinderten es bisher nämlich, den Wein dort zu kaufen, wo er am billigsten ist. Durch ein Global-Einfuhrsystem will man vermeiden, daß wie bisher die eng bemessenen Fristen bei den amtlichen Ausschreibungen einen stoßartigen Andrang aller Importeure und damit ein erhöhtes Preisdiktat der ausländischen Exporteure zur Folge haben.

Die deutschen Winzer müßten allerdings, so meint der Weinhandel, ihre hohen Konsumpreise bei einem allgemein erhöhten Weinangebot auf ein erträgliches Maß senken. Sie sollten es auch können, wenn sie nicht kurzfristig, sondern in längeren Wirtschaftsperioden denken. Der Hinweis jedenfalls, daß der Weinverbrauch in den letzten Jahren nur dadurch gestiegen ist, daß Wein im Verhältnis zu anderen Getränken seine Preisrelation verbessern konnte, sollte eine großzügigere und preisherabsetzende Einfuhrpolitik unterstützen. – Vielleicht fallen solche Vorschläge jetzt auf fruchtbaren Boden, nachdem die Ideen zur „Weinzwangsbewirtschaftung“, die Ministerialdirektor Staabs im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft entwickelt (und bereits in Paragraphenform gegossen) hatte, unter allgemeinem Hohngelächter im Papierkorb verschwunden sind. Koe.