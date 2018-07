Im Gegensatz zu der landläufigen Annahme, daß die meisten Privathaftpflichtschäden durch Kinder verursacht werden, hat eine soeben abgeschlossene Untersuchung der Allianz-Versicherungs-AG. ergeben, daß nicht weniger als 45 von 100 Privathaftpflichtschäden durch die persönliche Fahrlässigkeit der Versicherten selber verursacht werden. Die Kinderschäden folgen an zweiter Stelle, und zwar mit einem Anteil von 25 v. H. In rund 15 v. H. aller Fälle wurde der Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Familien- und Haushaltungsvorstand in Anspruch genommen. Zu dieser Gruppe gehören alle Schäden, die durch die Ehefrau, das Hauspersonal und den Besitz eines Einfamilienhauses entstehen. Die restlichen 15 v. H. der Haftpflichtschäden verteilen sich auf verschiedene Ursachen. P.