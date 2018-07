Sollen die Vermögenswerte hoch oder niedrig bewertet werden? – Das war die entscheidende Frage, um die es bei der DM-Eröffnungsbilanz ging. Hohe Vermögenswerte bedeuteten hohen Lastenausgleich und hohe Abschreibungen. Sie brachten gleichzeitig hohes Kapital, das überwiegend in hohen Rücklagen erschien. Niedrige Bewertung brachte die gesündere Finanzierung. Da das Lastenausgleichsgesetz bei Erstellung der Eröffnungsbilanzen noch nicht vorlag, war eine rechnerische Lösung dieser Grundfrage nicht möglich. Die Wirtschaft mußte sich an den Knöpfen abzählen, wie der Lastenausgleich aussehen würde. Überwiegend hat man hohe Vermögenswerte gewählt, um hohe Abschreibungsmöglichkeiten zu haben, weil man diese als wichtiger ansah. Teilweise spekulierte man aber auch darauf, daß die niedrigen Bewertungen in den Bilanzen den Lastenausgleich verringern würde. Man zog die stillen Reserven den offenen Reserven vor.

Diese Spekulation hat sich aber als irrig erwiesen. Die Finanzbehörden legen für die Vermögenswerte die in § 75 DMEB vorgesehenen Höchstwerte für den Lastenausgleich zugrunde und kümmern sich nicht darum, wenn in der handelsrechtlichen Bilanz niedrigere Werte eingesetzt sind. Das bedeutet jetzt einen unvermindert hohen Lastenausgleich, aber gleichzeitig auch niedrigere Abschreibungen. Allerdings lassen die Finanzbehörden mit sich reden und gestatten die nachträgliche Höherbewertung der Vermögenswerte. Für die Aktiengesellschaften bedeutet dies, daß geänderte DM-Eröffnungsbilanzen vorgelegt werden müssen. Dabei kommen sehr erhebliche stille Reserven an die Öffentlichkeit. Sie werden überwiegend den Rückstellungen zugewiesen, um ihnen die laufenden Lastenausgleichszahlungen zu entnehmen. – Daß die Richtigkeit eines Bilanzansatzes immer erst nachträglich beurteilt werden kann – das haben Bilanzaufstellungen mit dem Toto gemeinsam.

Auch in anderer Hinsicht verstärkt sich die Tendenz, den Lastenausgleich nicht nur in der Vorspalte der Bilanz erscheinen zu lassen, wie es nach dem Gesetz möglich ist. Vielmehr wird der Lastenausgleich jetzt häufig passiviert, überwiegend in der Form von Rückstellungen. Die hierzu notwendigen Beträge werden den Rücklagen entnommen, soweit sie nicht durch eine Wertberichtigung gewonnen werden. Solche Unternehmen, denen ein Verlustausweis in der Bilanz nicht schadet, oder denen eine solche Ausweisung im Konzerninteresse sogar erwünscht ist, stellen den Gegenwartswert des Lastenausgleiches unter die Passiva. Damit können recht beträchtliche Gewinne des Jahres verschwinden; ein Verlustvortrag kann zudem etwaige Gewinne des nächsten Jahres vorbelasten. pl.