Die Frankfurter Frühjahrsmesse (7. bis 11. März) steht unter einem guten Stern. Eine echte Funktionsteilung hat sich zwischen den rivalisierenden Messestädten herausgebildet, an der sich Entscheidendes nicht mehr ändern läßt, nachdem sich die Textilindustrie endgültig für Frankfurt entschieden hat. Sie bestimmt, da sie 30 v. H. der Ausstellungsfläche belegt, in Frankfurt das Bild, das gegenüber den vergangenen Jahren erheblich gewonnen hat. Der Ausbau des Ausstellungsgeländes ist abgeschlossen. Die Messe präsentiert sich so im besten Gewand. Während in den ersten Nachkriegsjahren die Ware ihren Käufer fand, wenn sie nur neu und attraktiv genug aufgemacht war, zeigt sich jetzt die klare Tendenz zur höchsten Leistung in geschmacklicher, qualitativer und preislicher Hinsicht. Wer hier nicht mitkommt, der scheidet aus, denn es bedarf für den Käufer nur eines Schrittes bis zum Nachbarstand, um das Richtige zu finden. Das ist aber, worauf Minister Erhard in seiner Eröffnungsrede hinwies, nicht das Zeichen einer abklingenden Konjunktur, sondern das, was überhaupt erst die Berechtigung gibt, von einer sozialen Marktwirtschaft zu sprechen. So kommt auch die große Masse der Konsumenten in den Genuß des wirtschaftlichen Erfolges der letzten Jahre. w. r.

*

In mehr als 30 Warengruppen vertraten auf der Internationalen Kölner Haushalt- und Eisenwarenmesse (7. bis 9. März) über 1100 in- und ausländische Aussteller die gesamte Haushalt- und Eisenwarenproduktion. Das Angebot dieser Kölner Messe war umfassender und eindrucksvoller denn je und ermöglichte dem zahlreich erschienenen Fachhandel eine marktgerechte Orientierung. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die in Köln ausstellenden Branchen bereits vor der Messe verlauten ließen, sie kämen mit relativ hohen Erwartungen nach Köln, darf das geschäftliche Ergebnis als außerordentlich gut bezeichnet werden. Der Handel hat sich offenbar unter dem Eindruck des besonders günstigen Wohnungsbauergebnisses und angesichts des erheblichen Bauüberhanges entschlossen, in diesem Frühjahr zügig und auf weite Sicht zu disponieren. Von Ausstellerseite wurde erklärt, daß keinerlei Anzeichen für ein Nachlassen der augenblicklich günstigen Situation festzustellen seien. Die Preise wurden durchweg als stabil bezeichnet. -m