Im ersten Kabinett Hitler, vor nunmehr 21 Jahren, wurde der Promotor des pommerschen Landbundes, Herr v. Rohr aus dem Hause Demmin, unter Hugenberg als Staatssekretär ins Reichslandwirtschaftsministerium berufen. Seine Absetzung – noch im gleichen Jahre folgte Darré auf Hugenberg mit Backe als Staatssekretär – hat v. Rohr offenbar nie verwunden. Wenigstens steht er seitdem auf dem Boden der unbedingten Opposition: gegen Hitler und Darré zunächst – gegen Schlange-Schöningen, Niklas, Lübke (und, nicht zu vergessen: auch gegen Hermes!) in der Zeit hernach. Damit ist er, für seine eigene Person, gar nicht schlecht gefahren. Wohlmeinende Leute (von anderer politischer Prägung übrigens) haben ihm dazu verholfen, hier im Westen – als Gemeindevorsteher von Sandesneben im Lauenburgischen – Fuß zu fassen. Mittlerweile sitzt er in Bad Godesberg, und da, wie der Augenschein lehrt, in keiner schlechten Assiette. Die Opposition, zum mindesten die von ihm über den „Verein für Agrarwirtschaft“ betriebene agrarpolitische Opposition, ist offenbar ein Geschäft, das seinen Mann nährt.

Dagegen wäre nichts einzuwenden, und auch seine persönlichen Verhältnisse wären völlig uninteressant, wenn nicht Herr v. Rohr immer wieder in den rüden Ton des Landbundagitators zurückfiele, der in unsere Zeit nun einmal nicht mehr passen will. Das jüngste Beispiel dafür ist sein Angriff gegen Lübke – nicht gegen dessen Agrarpolitik, sondern gegen die Person des Ministers. Er soll (wie v. Rohr zu wissen vorgibt) nur deshalb zu seinem Amt gekommen sein, weil er versprochen habe, dem Bundeskanzler aus der Patsche zu helfen, in der Adenauer seit Anfang 1951 festsitze: mit seiner damals in Rhöndorf vor Vertretern des Bauernverbandes gegebenen Zusage nämlich, er werde das von ihm expressis verbis als berechtigt anerkannte Prinzip der Paritätspreise zugunsten der Landwirtschaft durch entsprechende wirtschaftspolitische Maßnahmen realisieren. Lübke habe dem Kanzler zugesagt – so „enthüllt“ Herr v. Rohr hintergründig! – den Paritätsgedanken abzustechen: dies sei das Geheimnis seiner erfolgreichen Kandidatur als Nachfolger von Niklas.

Das ist aber noch nicht alles. Die „agrarpolitische Opposition“ hat auf der gleichen Tagung, wo sich Herr v. Rohr durch diese „Enthüllungen“ endgültig die Chance verscherzte, noch jemals auf dem Bonner Parkett gegen Adenauer oder Lübke anzutreten, eine Reihe von Forderungen aufgestellt, mit denen sie die Paritätspreisidee derartig überzogen hat, daß auch diese nicht mehr ernsthaft im Gespräch sein kann. Die Erlöse der Landwirtschaft – so wurde in grober Klopffechter-Taktik verlangt – sollen um 1,2 Mrd. DM jährlich (also um mehr als 10 v. H. des letzten Standes) „angehoben“ werden: insbesondere durch Heraufsetzung der Milchpreise um 5 bis 6 Pfennige je Liter (wobei also auch die Butter „entsprechend“ teurer werden müßtel), sowie durch Erhöhung der Zucker(rüben)preise, ferner durch Befreiung der Landwirtschaft von Steuern und Beitragsleistungen, und schließlich dadurch, daß „die Einfuhren auf den echten Bedarf begrenzt werden“. – Mit den anderen Punkten dieser Liste braucht man sich nicht aufzuhalten; der letzte Punkt aber, der das stupideste aller Schlagworte wieder einmal aufgreift, verlangt eine Erwiderung: Was wäre geworden, wenn man, von „echten Bedarf“ des Erntejahres 1948/49 ausgehend, die Einfuhren an Lebensmitteln (einschließlich Gemüse, Obst, Südfrüchte!) „entsprechend niedrig“ gehalten hätte? Hätten wir dann auch die Steigerung der Inlandserzeugung an Lebensmitteln um 50 v. H. erlebt, und die gleichzeitige Ausweitung der gewerblichen Produktion (mit dem steilen Anstieg der Beschäftigungszahlen), die zum guten Teil an den schnellen Wiederaufbau des Außenhandels anknüpft, bei dem ja Ausfuhr und Einfuhr einander wechselseitig bedingen –?

Sobald diese Frage aufs Tapet kommt, wird deutlich, in welchem Maße die „primitive“ Paritätspreisforderung nach dem Muster des auf so zweifelhafte Weise zustande gekommenen Ifo-Gutachtens, und nach den Rezepten des Herrn v. Lüninck, der seit Jahr und Tag (leider!) Herrn v. Rohr Sekundantendienste leistet – in einem erschreckenden Maße gegen die Expansionskräfte und -notwendigkeiten der Gesamtwirtschaft gerichtet ist. Das wird überall da, wo man ernsthaft um wirtschaftspolitische Lösungen bemüht ist, die „dem großen Ganzen“ dienen sollen, die Ablehnung jenes Schlagworts von der „fehlenden Parität“ nur noch verstärken. (In Paranthese: übrigens fehlen auf der Einnahmeseite aller Rechnungen, die bisher zur Begründung der Paritätsforderung aufgestellt worden sind, Beträge in der Größenordnung von einer halben Milliarde und mehr: Die Bilanz, die eine Disparität von 1,5 Mrd. ausweist, ist also gröblichst frisiert!) Daß die gewerbliche Wirtschaft künftig völlig sauer auf die Paritäter reagieren wird, ist unvermeidlich: weil diese, durch Überspannung ihrer Preisforderungen, alles diskreditieren, was sich zugunsten jeder Art von „Marktordnung“ (einschließlich der Kartelle) anführen ließe, und weil sie ferner die wirtschaftlichen Voraussetzungen, auf denen die Vorschläge für die Steuerreform von 1954 basieren, in die Luft sprengen würden, wenn ihre Preiswünsche je realisiert werden könnten. Es ist also nicht nur so, daß es Herr v. Rohr durch die Art seiner Taktik erreicht hat, als „nicht mehr couleurfähig“ zu gelten – will sagen: sich als Gesprächspartner selber ausgeschaltet zu haben – er hat außerdem die Paritätsidee in ihren Konsequenzen decouvriert, sie selbst damit endgültig kompromittiert. In summa bedeutet die Bonner Jahrestagung der „agrarpolitischen Opposition“ eine Art von Harakiri der Paritäter.

Georg Kessel