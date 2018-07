Die heftige Auseinandersetzung, die seit drei Wochen zwischen dem republikanischen Senator McCarthy und dem amerikanischen Armeeministerium im Gange ist, hat jetzt zur Demission des Staatssekretärs im Armeeministerium, Kyes, und des Assistenten des Armeeministers, Kane, geführt. Armeeminister Stevens selbst hat auf Anfrage, ob auch er zurücktreten werde, geantwortet: „Den Gefallen werde ich McCarthy nicht erweisen.“ Wie ist es zu diesem Konflikt gekommen?

Im Februar war der Hauptmann Peress, obwohl er bei seiner Einstellung jede Auskunft über seine politische Vergangenheit abgelehnt hatte, zum Major befördert worden. Dann erhielt er, entgegen der Empfehlung des McCarthy-Ausschusses, vor dem auszusagen er sich geweigert hatte, den ehrenvollen Abschied, der ihn der Kriegsgerichtsbarkeit der Armee entzog. Der Staatssekretär für die Armee, Stevens, Parteifreund und Hochzeitsgast McCarthys, hatte die Unzulänglichkeit der Prozedur im Falle Pereß zugegeben und ihre Verbesserung in Aussicht gestellt. Dennoch ließ McCarthy den Vorgesetzten des Majors Peress, General Zwicker, einen hochverdienten Offizier, vor seinen Ausschuß zitieren, wo der Fall Pereß plötzlich zu einer Kraftprobe zwischen McCarthy und der Armee wurde.

Jede Armee wird es ablehnen, daß zivile Instanzen ohne Rücksicht auf ihren hierarchischen Aufbau in ihre personellen Angelegenheiten eingreifen. Das aber tat McCarthy als er Zwicker zitierte und ihm vorwarf, die Beförderung und ehrenvolle Entlassung von Peress geduldet zu haben, obwohl er von dem gegen seinen Untergebenen gerichteten Verdacht gewußt habe. Zwicker berief sich auf seine Vorschriften; er habe, da seiner vorgesetzten Dienststelle der Fall Peress genau so bekannt gewesen sei wie ihm, keine Veranlassung zum Eingreifen gesehen. Darauf erklärte McCarthy dem General, daß er entweder dumm oder unaufrichtig sei und daß er „nicht wert sei, seine Uniform zu tragen“. Zwicker beschwerte sich bei General Ridgeway, dieser bei Stevens. Der wieder entschloß sich, eine Weisung zu erlassen, daß kein Offizier künftig vor dem Ausschuß McCarthys zu erscheinen habe.

McCarthy nahm die Herausforderung an und lud Stevens selbst zu einer Vernehmung, die durch Rundfunk und Fernsehen übertragen werden sollte, vor seinen Ausschuß. Anderen Senatoren gelang es, diese Vorstellung abzusetzen und statt dessen eine private Zusammenkunft im Capitol zu arrangieren. Sie sollte geheim sein. Ihr Ergebnis war die Unterzeichnung eines „Memorandums der Verständigung“, das alle Forderungen McCarthys erfüllte und in dem Stevens seine, das Erscheinen von Offizieren vor dem McCarthy-Ausschuß betreffende Weisung rückgängig machte. Kaum hatte Stevens die geheime Sitzung verlassen, als McCarthy den Pressekorrespondenten des Weißen Hauses mitteilte, daß Stevens Niederlage nicht größer hätte sein können, „wenn er auf Händen und Füßen vor ihm gekrochen wäre“. Stevens versuchte den Eindruck seiner Niederlage abzuschwächen, indem er erklärte, er habe von den Senatoren des McCarthy-Ausschusses die Zusicherung erhalten, daß seine Offiziere nicht mehr beschimpft würden. Der vom Golfurlaub zurückkehrende Präsident Eisenhower gab hierauf ein Pressekommuniqué heraus, in dem er zwar die Ausrottung kommunistischer Umtriebe unterstützte, aber Fairneß bei den Untersuchungen verlangte. Obwohl er McCarthy nicht namentlich nannte, konnte niemand zweifeln, daß er ihn meinte, zumal er in die betonte Rehabilitierung der Armee den General Zwicker ausdrücklich mit einschloß. McCarthy nannte die Reaktion auf seine Methoden einen „albernen Sturm im Teekessel“. Er denke nicht daran, einer arroganten, dummen und sturen Person vor seinem Ausschuß eine Sonderstellung einzuräumen, nur weil es sich um einen General handele.

In Zukunft sollen auf Anweisung Eisenhowers die republikanischen Mitglieder des McCarthy-Ausschusses an allen Untersuchungen teilnehmen, um dem Temperament und den Manieren des Senators Zügel anzulegen. Andere Republikaner unter der Führung des Senators Knowland sind beauftragt, Zusatzbestimmungen für die Arbeit der Senatsausschüsse zu entwerfen, die geeignet sind, eine faire Behandlung der vor diesen erscheinenden Personen zu gewährleisten.

McCarthy hatte den Augenblick für den Angriff auf die Armee nicht ungeschickt gewählt; denn er ist der äußerste Exponent des Kampfes gegen die kommunistischen Umtriebe, auf den die Republikaner das Schwergewicht ihrer Wahlpropaganda legen wollen. Andererseits haben die Beschimpfungen des Generals Zwicker und die in der Person des Staatssekretärs Stevens der gesamten Administration zugemutete Demütigung zum erstenmal auch bei den Freunden des Senators die Unerträglichkeit seiner Methoden vor die Notwendigkeit seiner Aufgabe treten lassen.

Eisenhower hat den Mitgliedern der Exekutive, die vor dem McCarthy-Ausschuß erscheinen müssen, für den Fall, daß sie unfair behandelt würden, seine volle Unterstützung zugesagt. Sollte es zu einem solchen Fall kommen, so würden die Republikaner nach Ansicht des Kommentators der New York Times, Krock, vor der Alternative stehen, den Präsidenten rückhaltlos zu unterstützen oder sich den Vorwurf zuzuziehen, daß sie nicht nur zur Regierung unfähig, sondern auch selbst führerlos seien. Sie hätten zwischen Eisenhower und McCarthy zu wählen. Wenn sie in diesem Punkt nicht einig seien und dadurch die Wahl verlören, hätten auch die Parteigänger McCarthys alles verloren, da ein demokratischer Kongreß den Ausschuß zur Untersuchung unamerikanischer Umtriebe sicher nicht in der Hand McCarthys lassen würde. Diese Einsicht, meinte Krock, könnte auch den Senator dazu bestimmen, sich in Zukunft etwas mehr zurückzuhalten. H. B.