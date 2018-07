In der Sowjetzone muß jeder Film, jedes Buch, jedes Gemälde einen politischen Anstrich haben. Auch ein Unterhaltungsstück, eine Kriminalgeschichte, ein Lustspiel hat den „Friedenskampf“ zu behandeln, die „Wachsamkeit gegen Agenten und Spione“ oder den Fünfjahresplan mit seinen „neuen Menschen“. In dem sowjetischen Roman „Strecke frei“ zum Beispiel wird die Liebesgeschichte der Fahrdienstleiterin Natascha und des Lokomotivführers Sergei damit abgetan, daß die ersten Monate des jungen Glücks „wie stürmische Frühlingsbächlein vorüberflossen“. Erst dann geht der Autor näher auf die Gedanken des liebenden Mädchens ein: „Als Natascha den wachsenden Einfluß auf den Geliebten klar empfand, beschloß sie, ihm bei der Überwindung verschiedener Fehler zu helfen. So wünschte sie, daß Sergei einer der besten Lokomotivführer werden sollte. Dazu müßte er sich seiner Arbeit vollkommen verschreiben, seine Lokomotive lieben, sie pflegen und alle ihre Details kennenlernen. Außerdem müßte er das Achsenprofil studieren.“

Aber auch für die Kinder wird das Theater als politische Erziehungsanstalt genutzt. So z. B. ein „Lehrstück, für Kinder“. Ein Vorspiel blendet zurück in die Jahre nach der Oktoberrevolution. Agenten und Spione versuchen einen der verwahrlosten Besprisorni, einen Jungen mit dem Spitznamen „Panzerzug“, für ihre dunklen Ziele auszunutzen. Im letzten Augenblick wird er jedoch von der Tscheka gerettet. In der Haupthandlung, dreißig Jahre später, ist aus dem kleinen „Panzerzug“ durch die Förderung der Tscheka ein erfolgreicher U-Bootkonstrukteur geworden. Mit seinem Sohn Wolodja verbringt er herrliche Tage an einem Waldsee, wo der kleine Wolodja in einem Pionierlager untergebracht ist. An dem gleichen Waldsee aber sitzt der amerikanische Agent Borissowitsch und angelt. Das Angeln gefällt auch Wolodja, und so gewinnt der Agent schnell das Vertrauen des schwatzhaften und auf seinen berühmten Vater stolzen Knaben. Beinahe hätte Wolodja dem Spion sogar das Notizbuch seines Vaters gezeigt, in dem wichtige Produktionsgeheimnisse zu finden wären. Doch die Pionierkameradin Werotschka wittert die Absichten des „guten“ Onkels Boris, und der Agent wird unschädlich gemacht... Waldemar Honer