Der Montan-Union ist von ihren Mitgliedern eine stattliche Reihe von Souveränitätsrechten übertragen worden. Trotzdem konnte sie sich aus einer supranationalen Verwaltung noch nicht zu einer echten überstaatlichen politischen Institution umgestalten. Das dürfte kaum jemand stärker als Monnet empfinden. Auf dem Hintergründe solcher Überlegungen sind wohl auch seine Besprechungen mit Präsident Eisenhower im Sommer verigen Jahres verlaufen. Gegenstand dieser Besprechungen waren Anleihen an die Montan-Union. Die Hohe Behörde will damit die Macht erwerben, zu helfen und zu fördern, um so den Integrierungsprozeß Europas voranzutreiben. So sahen die Dinge bisher aus.

Jetzt haben sich aber die Hoffnungen auf eine wirklich große amerikanische Anleihe zerschlagen. Sicherlich: die Anleihe wird kommen – in einem Kommuniqué wurde von den USA und der Behörde erklärt, daß sie im März über die Modalitäten verhandeln werden. Inzwischen ist jedoch bekanntgeworden, daß nur über einen Betrag von 100 Mill. $ gesprochen werden soll. Das ist wenig, sofern man bei dieser Summe den Finanzbedarf der europäischen Montanindustrie in Vergleich setzt.

Wenn also unsere Erwartungen enttäuscht worden sind, so ist doch zu bedenken, daß sich eine massive Dollaranleihe möglicherweise auch als ein Unsegen für die europäische Wirtschaft hätte erweisen können. Die europäische Montanwirtschaft hätte ja niemals in der gleichen Größenordnung Investitionsgüter aus den USA bezogen, sondern sie hätte die ihr zur Verfügung gestellten Dollarbeträge bei den verschiedenen Notenbanken in Landeswährung umwechseln müssen, um damit vor allem Löhne in der eisenverarbeitenden oder in der Bauindustrie, die die Investitionen durchführen müßten, zu zahlen. Es wäre damit zwangsweise zu einer enormen Geldschöpfung durch die Notenbanken gekommen, was für die Kredit- und Währungspolitik hätte bedenklich werden können. Eine Garantie, daß diese Geldschöpfung von den einzelnen Volkswirtschaften verdaut, ja, in eine Kraftquelle umgewandelt werden könnte, ist nicht gegeben. Hierzu bedürfte es einer gemeinsamen Währungs- und Wirtschaftspolitik, von der wir aber heute weiter entfernt sind, als es noch vor ein oder zwei Jahren manchmal schien.

Wenn nun eine 100-Mill.-$-Anleihe auch keine bedeutungsvolle politische Größe darstellt, so ist sie deshalb noch längst nicht wirtschaftlich uninteressant. Zumindest gibt sie Gelegenheit, die Investitionspolitik der Hohen Behörde praktisch durchzuexerzieren. Aus dem Sinn des Montanabkommens ergibt sich, daß die Hohe Behörde die ihr in die Hand gegebenen Investitionsmittel niemals nach Schlüsselzahlen auf die Montanwirtschaften ihrer Mitglieder aufteilen darf. Für die Kreditselektion müssen in der Montan-Union andere Grundsätze gelten. Die gemeinsame Versammlung in Straßburg hat erkennen lassen, daß sich die Hohe Behörde den größten Erfolg für die Montanproduktion in einer Förderung des eigentlichen Grundstoffbereiches, also von Kohle und Erz, verspricht. Hier durchgeführte Rationalisierungen müßten sich ihrer Meinung nach für die Preise im gesamten Montanbereich günstig auswirken. Diese Auffassung ist nicht unbestritten. Schon in Straßburg wurde die Frage aufgeworfen, ob es angezeigt sei, einzig und allein den Rohstoffabschnitt und nicht die Stahlindustrie zu fördern. Es wurde darauf hingewiesen, daß die Modernisierung der Stahlindustrie schneller erfolgen und zu einer allgemeinen Senkung der Gestehungspreise führen könne, während Investitionen auf dem Rohstoffgebiet erst auf lange Zeit hin Resultate zeitigten.

Solche Erwägungen zeigen, daß eine Kreditselektion nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht in Frage kommt; sie muß nach administrativen Überlegungen betrieben werden, da sich jede andere Handhabung nicht in das System der Montan-Union einpassen läßt. Die Hohe Behörde wird so zu einem gewissen Dirigismus gezwungen, ob dies ihren einzelnen Mitgliedern zusagt oder nicht.

Damit wird aber auch die Frage der Umlage angerührt. Sie beträgt heute 0,9 v. H. des Durchschnittswertes der verschiedenen Erzeugnisse der Montanwirtschaft und liegt damit nur noch um ein Unbedeutendes unter dem im Vertrag festgelegten, nur mit qualifizierter Mehrheit abänderbarem Höchstbetrag von 1 v. H. Das Aufkommen aus der Umlage belief sich 1953 auf 34,4 Mill. $; im laufenden Jahr werden es wesentlich mehr sein. Deutschland bringt von der Umlage 47,3 v. H. auf. Von der Gesamtumlage wurden 20 Mill. $ für den Garantiefonds für künftige Anleihen abgezweigt. Er wird bis zum 30. Juni auf 35 Mill. $ angewachsen sein. Es sind also recht erhebliche Beträge, die durch diese Umlage für den Garantiefonds aufgebracht werden. Sie sind bei Banken, in Deutschland im Zentralbanksystem, stillgelegt. Bis Mitte des Jahres wird dieser Garantiefonds bereits ein Drittel des Anleihebetrages ausmachen.

Der Sinn des Garantiefonds ist die Ansammlung von ständig liquiden Mitteln, um dann, wenn einer der letzten Anleiheschuldner in Zahlungsschwierigkeiten gerät, eine Befriedigung der Anleihegläubiger sicherzustellen. Das wäre relativ problemlos, wenn ein gemeinsamer Währungsraum gegeben wäre; dies aber ist nicht der Fall. Es kann also, wenn einer der letzten Anleiheschuldner in Zahlungsschwierigkeiten gerät, vorkommen, daß Mittel des Garantiefonds, die in einem anderen Lande liegen, zur Schuldendeckung herangezogen werden. Damit ist aber ein Transferproblem verbunden.

Nun bestimmt der Montanvertrag in seinem Artikel 52, daß die Modalitäten der Transferierung nach dritten Ländern, die sich aus von der Hohen Behörde durchgeführten Geldgeschäften ergeben, durch Abkommen zwischen der Hohen Behörde und den beteiligten Mitgliedstaaten zu regeln sind. Durch diese Bestimmung wird die Machtfülle der Hohen Behörde bei ihrer Investitionspolitik wieder erheblich eingeschränkt. Denn praktisch muß heute, da alle Mitglieder der Gemeinschaft noch eine Devisenbewirtschaftung kennen, jede Regierung zu jedem Geschäft der Hohen Behörde ihre Zustimmung geben, weilsonst der Garantiefonds nicht zur Wirksamkeit kommen kann. Das wird die Anleihe nicht gerade einfacher machen, weil die Belange der nationalen Wirtschaftspolitik der einzelnen Staaten, wie die Dinge nun einmal liegen, nicht einfach beiseite geschoben werden können. Waldemar Ringleb