Die westeuropäische Wirtschaft verzeichnet seit einigen Monaten eine gewisse Aktivität des sowjetischen Außenhandels. Mit Verkäufen von Barrengold fing es an, Angebote und Abschlüsse in Rohstahl und Walzstahlerzeugnissen folgten. Weniger bekanntgeworden sind die Lieferungen von Schnittholz, obgleich kleinere Mengen schon im vergangenen Jahr zustande gekommen sind, und in diesem Jahr von 400 000 Standards, also rund 2 Mill. Festmeter, im Werte von etwa 35 Mill. £ die Rede ist.

Um die Wirkungen dieses Angebots auf die westeuropäischen Schnittholzmärkte beurteilen zu können, muß man sich einmal die Größenordnungen vor Augen führen, in welchen sie sich bewegen. Nach der Übersicht, die der Holzausschuß der OEEC gibt, wurden in den OEEC-Ländern im Vorjahr effektiv 29,5 Mill. fm Nadelschnittholz verbraucht. Sie konnten aus Eigenerzeugung und Einfuhren aus den traditionellen Exportländern so reichlich gedeckt werden, daß die Preise erheblich unter das Niveau von 1952 gesunken sind. Der Bedarf für 1954 wird von diesem Ausschuß nur um 370 000 fm höher geschätzt, in der Hauptsache deswegen, weil man annimmt, daß der Bedarf Englands infolge der im November 1953 aufgehobenen Verbrauchsbeschränkungen etwas ansteigen wird. Für die übrigen Länder rechnet man im Durchschnitt mit gleichen Mengen. Die Eigenerzeugung und der Import werden sich auf Vorjahrshöhe halten. Damit dürfte sich die Nadel schnittholzbilanz Westeuropas im laufenden Jahr praktisch ausgleichen, so daß man einen verhältnismäßig stabilen Markt erwarten kann.

Der unberechenbare Faktor sind die fraglichen 2 Mill. fm sowjetischen Materials, die nicht eingerechnet sind. Sie können aber den Markt empfindlich beeinflussen, wenn der effektive Verbrauch die Schätzungen nicht erreicht oder wenn er sich, wie es im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik der Fall war, zeitlich anomal entwickelt. Dazu kommt ein psychologisches Moment. Der deutschen Forst- und Holzwirtschaft liegt die Erinnerung an das sowjetische Holzdumping der Krisenjahre noch wie Blei in den Gliedern. Wurde doch damals erreicht, daß in vielen waldreichen Gebieten das stehende Holz geschenkt zu teuer war, weil der Erlös für das geschlagene nicht einmal die Hauerlöhne und den Abtransport zur Station deckte.

Zwar hat der sowjetische Delegierte Nitschkow auf der Internationalen Forsttagung in Rom erklärt, es liege nicht in der Absicht der UdSSR, die Ausfuhr großer Mengen wieder aufzunehmen, wenngleich ein Wiederaufleben des sowjetischen Holzexports im Bereich des Möglichen läge. Weit wichtiger als diese dehnbare Erklärung sind die von ihm genannten Produktionszahlen. Danach ist im Fünfjahresplan 1951–1955 eine Steigerung des Holzeinschlags um 56 v. H. vorgesehen. Der Einschlag für 1950 wird mit annähernd 300 Mill. fm angegeben, so daß das Soll im laufenden Jahr auf über 400 Mill. fm steht. Es ist nicht zu bezweifeln, daß eine Nutzung in dieser Höhe möglich ist, ohne daß Raubbau getrieben werden muß. Ebenso sind die Angaben, daß eine Nutzholzreserve von 60 Mrd. fm, von der 41 Mrd. sofort schlagreif seien, zur Verfügung stehe, durchaus ernst zu nehmen. Auch der Abtransport aus den Wäldern dürfte heute kein unüberwindliches Problem mehr sein.

Diese Zahlen sind im Vergleich zur westeuropäischen Aufnahmefähigkeit so enorm, daß weit mehr als die fraglichen zwei Mill. fm spielend für die Ausfuhr frei gemacht werden können, auch wenn das Einschlagsoll nur teilweise erreicht werden könnte. Bei den bisherigen Angeboten und Lieferungen war ein Dumping nicht zu erkennen. Dennoch stellen sie in der getätigten Form für die westeuropäischen Importländer nicht die bestmögliche Lösung dar. Diese Länder weisen alle eine Übersetzung ihrer Sägeindustrie auf, die z. T. darauf zurückzuführen ist, daß sich ihr Import vom Rundholz auf Schnittholz verlagert hat. In den dreißiger Jahren war Rußland noch das einzige Land, dessen Export einen relativ hohen Anteil an Rundholz aufzuweisen hatte. Es ist nicht einzusehen, warum es glaubt, seinen Export nun ausschließlich auf Schnittholz umstellen zu müssen. Auf der kommenden Ost-West-Handelskonferenz wird deshalb bei der Frage des Holzimports nicht nur das Mengenproblem zu diskutieren sein, es wird auch der Anteil des Rundholzes am Gesamtexport eine wichtige Rolle zu spielen haben.

Robert Friedrich.