Keine der vielen und großen Rechnungen, die nach der Kapitulation von 1945 dem deutschen Volke präsentiert wurden für die ungeheuerlichen Verbrechen, die, zwar keineswegs durchweg nach seinem Willen, aber immerhin in seinem Namen, zwölf Jahre lang an den Juden begangen worden waren, hat auf Unschuldige wie auf Schuldige und Mitschuldige einen solchen Eindruck gemacht, wie jene einzelne jüdische Stimme aus England, die weder Vergeltung noch auch nur Rechtfertigung heischte, sondern nichts als Versöhnung, Güte und Menschenliebe predigte. Die Stimme eines wahren Menschen, der sich nicht mit dem Predigen begnügte, sondern auch im Sinne seiner Worte handelte; der nicht nur verzieh, sondern tätig helfend eingriff, wo es ebenso menschlich gewesen wäre, ein gerechtes Strafgericht zu halten. Vielleicht mag mancher Hartgesottene angesichts dieses Vorgangs ein fragwürdiges Selbstgefühl zu retten versucht haben mit der Erwägung, ein derartiges Maß von Güte könne auch eitle Pose sein, abzielend auf äußerste Beschämung, also auf eine besonders wirksame, besonders raffinierte Form der Bestrafung. Andere nahmen diese Beschämung an, ohne sie ihrem Veranlasser als Absicht zu unterstellen. Ohne Zweifel haben sie am besten begriffen, um was es sich hier handelte. Wer hierüber noch von irgendeiner Unklarheit bedrängt sein konnte, dem gibt jetzt Victor Gollancz selbst rückhaltlose Aufklärung über sein Wesen und sein Wollen.

Das Buch, dem ein dauernder Platz in der Reihe berühmter „Bekenntnisse“ sicher ist, ist im Verlag C. Bertelsmann, Gütersloh, erschienen und heißt Aufbruch und Begegnung. Der englische Titel lautet My dear Timothy, denn der Autor legt seine Lebensbeichte in brieflicher Gestalt vor seinem Enkel ab, womit er ihr zugleich den Charakter eines Vermächtnisses gibt. So sehr nun aber dieses Vermächtnis nicht allein den einen leiblichen Nachfolger angeht, sondern die ganze Welt, so sehr wird auch ersichtlich, daß das menschliche Phänomen Gollancz nicht nur den schuldbewußten deutschen Antisemiten beschämen sollte, sondern alle, die sich so stolz über die Schuld entrüsten und meinen, an der Verworrenheit und Verworfenheit der Weltzustände gänzlich unbeteiligt zu sein. Es kommt dabei gar nicht darauf an, ob man den Gedanken, insbesondere den Argumenten des Bekenners Gollancz im einzelnen immer beizupflichten vermag. Nicht einmal darauf, ob man die völlige Bedenkenlosigkeit seiner Selbstentblößung jederzeit unerläßlich oder auch nur wünschenswert finden kann. Eskommt vielmehr darauf an, das Beispiel; einer bedingungslosen Wahrhaftigkeit hinzunehmen, das Beispiel eines bedingungslosen Ernstmachens mit der Abrechnung über das allgemeine menschliche Schuldkonto – einer Abrechnung, deren Redlichkeit gerade durch die Zentralstellung der eigenen Person gewährleistet wird. Wie sehr subjektive und objektive Feststellung hier ineinandergreifen, möge ein Zitat – nicht eines der wichtigsten, aber eines der aufschlußreichsten – zeigen: „Ich bin nun selbst nahezu dreißig Jahre lang Geschäftsmann gewesen, und obgleich ich gern Verleger bin und diesen Beruf nicht gegen irgendeinen anderen in der Welt aufgeben möchte – ausgenommen den Lehrerberuf, denn ich bin eigentlich ein Schulmeister, der seinen Beruf verfehlt hat... – habe ich fast täglich und mit allen Fasern meines Seins nie die geschäftlichen Notwendigkeiten zu hassen aufgehört ... Ich glaube ein so anständiger Geschäftsmann gewesen zu sein wie die meisten. Aber Anständigkeit im Geschäftlichen ist nur relativ: die Sache selbst ist nicht anständig. ‚Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon‘.“

Der letzte Satz will keinesfalls als salbungsvolle Phrase verstanden werden, vielmehr den unmoralischen Kern des im Geschäftsleben ganz selbstverständlichen Profitdenkens treffen. Die zitierten Ausführungen stehen in einem Abschnitt über den kapitalistischen Wettbewerb. Es kann nicht wundernehmen, daß ein Mensch, dessen tiefste und stärkste Wesenszüge – wie dieses Buch auf jeder Seite beweist – selbstkritische Menschenliebe, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Güte durch und durch sind, an die Verwirklichungsmöglichkeit eines glücklichen, wenigstens zufriedenen Lebens für alle glaubt. Er predigt aber nicht die Schaffung einer gleichgeschalteten, einer (marxistisch-) nivellierten Gesellschaft, sondern einer guten. Weil er felsenfest überzeugt davon ist, der Mensch sei von Hause aus mehr zum Guten als zum Bösen geneigt, lehrt er mit heiligem Eifer Grundsätze eines christlichen Sozialismus, als dessen Vorbedingung ihm bewußt bleibt, daß das „absolut Gute“ das „Gute um seiner selbst willen“ erkannt und gelebt werden müsse. Um das „leben“ der Güte, das „vorleben“ des Guten, das Vorbild-geben (unter diesem Aspekt sieht er auch die Göttlichkeit Christi) ist es Gollancz vor allem zu tun; um die Lehre, daß Liebe unteilbar ist, daß man sie hat oder nicht hat, wenn man aber sie hat, keine Grenzen ihrer Auswirkung gelten lassen darf, an keiner intellektuellen Hemmung, an keiner Realität. In dieser – übrigens völlig unsentimentalen – Haltung, die Victor Gollanczja gerade selbst durch kein bloßes Lippenbekenntnis, sondern durch überprüfbare Handlungen erhärtet hat, steht er innerhalb einer total anders gesonnenen Zeit als eine imponierend großartige Erscheinung da. Möglich – sogar wahrscheinlich –, daß diese Art von Größe neben aufrichtiger Bewunderung bei den Nachdenklichen und durch ihn Überzeugten auch mehr oder weniger freundlichen Spott bei den Skeptikern und den Nutznießern des modernen Nihilismus herausfordern wird. Darauf indessen ist jeder gefaßt, der sich einmal für den Weg der unbedingten Bewahrheitung der eigenen Erkenntnis im eigenen Wollen entschieden hat. Stefan Roth