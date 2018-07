xy, Insel Hiddensee.

Der Süden der Ostseeinsel Hiddensee ist seit Januar überschwemmt. Da hier jedoch keine Menschen, sondern nur – Füchse hausten, schien der Schaden zunächst nicht so schlimm. Die Füchse aber haben sich weiter nach Norden zwischen die Dörfer Vitte und Neuendorf verzogen. Dort überfallen sie am hellichten Tage – vor Hunger und ohne jede Scheu – die Geflügelställe und versuchen, auf die Fährinsel zwischen Rügen und Hiddensee, zu kommen, wo sich ein Schutzplatz für Möwen befindet. Das auf der Insel als Wachtruppe stationierte Vopo-Kavalleriedetachement hat bisher mit wenig Erfolg die roten Räuber gejagt.

Der mittlere Teil der westlichen Küste Hiddensees hat wieder Land an das Meer verloren. In knapp einem Jahrhundert hat die Insel über die Hälfte ihrer Breite eingebüßt. Das Leben auf der Insel Gerhart Hauptmanns ist gefährlich geworden. Aus der Steilküste, die sonst nur jährlich 30 bis 40 cm an die Ostsee abgeben muß, wurde seit Beginn dieses Jahres über ein Meter herausgestrudelt. Ganze Uferpartien mit Knieholz und Baumbeständen sind in den Fluten verschwunden. Jetzt hat sich gerächt, daß das Dritte Reich den Steinwall nicht fortführte und die SED-Regierung in der Nachkriegszeit keine Mittel dafür bereitstellte. „Das Wasser ist von den herausgerissenen Bodenmassen schmutzig braun. Es wird höchste Zeit, daß der zuständige Rostock“: Bezirksrat Geld, Arbeitskräfte und Materialien bereitstellt.

Noch aber ist nicht einmal der regelmäßige Schiffsverkehr von Stralsund nach Hiddensee aufgenommen. Die Fahrgastschiffe Swanti, Insel Hiddensee und das Mutterschiff Nautilus laufen nur gelegentlich die Insel an, da sie im Transportverkehr eingesetzt sind. Sie brachten auch nicht alle die zurück, die in den Sturmnächten in Sicherheit gebracht würden. Einige Hiddenseer blieben verschwunden, nicht das Meer hat sie geholt. An Stelle von ihnen waren unter den Rückkehrern FDGB-Vertreter, die die Häuser dieser Verschwundenen für die nächste Urlaubssaison beschlagnahmten. Sie taten das gegenüber den Inselbewohnern wort- und kommentarlos. Man weiß auch so Bescheid.

Gerhart Hauptmanns Grab auf dem Klosterfriedhof von Vitte blieb ebenso wie sein Haus am Dornbusch unberührt. Die See kam nicht bis hierher, und die Pläne zur fortschrittlichen Ausgestaltung dieser Gedenkstätten wurden nicht realisiert. Die Frau des ehemaligen SSD-Ministers, Else Zaisser, betrieb diese Pläne, kam aber inzwischen zu Fall. Lore Pieck, die Tochter des Pankower Präsidenten, wünscht keinen Betrieb in der Nähe ihres (durch Beschlagnahme erworbenen) Hauses am „Dornbusch“. Die nach Hiddensee kommende rote Prominenz will keine Publicity mehr, nachdem es im vergangenen Jahr zu unliebsamen Zwischenfällen kam. Der FDGB soll zukünftig nach der Insel keine Arbeiter schicken, sondern Künstler und Studiengruppen. Darüber hinaus sollen den alten privaten Stammgästen keine Schwierigkeiten mehr gemacht werden. Meinte Lore Pieck: „Sie sind ruhiger und nicht so aufdringlich-neugierig.“ Lore Pieck war im Juni 1953 auf Hiddensee.