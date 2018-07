Wir sind daran gewöhnt, Weltgeschichte unter geistigem Aspekt zu begreifen. Aber Roland Nitsche verkündet in seinem ebenso geistreichen wie gehaltvollen Buch Uralte Wege, ewige Fahrt (im Alexander Duncker Verlag Otfried Kellermann, München), das im Untertitel Handel entdeckt die Welt heißt, daß nicht nur Ideen und Ideale die Welt geprägt haben. Er denkt vielmehr in modernen, volks- und weltwirtschaftlichen Kategorien. So kommt er beispielsweise zu dem Schluß, daß der Trojanische Krieg keineswegs durch Paris und Helena ausgelöst wurde, sondern vielmehr durch den wirtschaftlichen Drang Griechenlands an das Schwarze Meer, dem sich Troja als Hüterin der Meerengen entgegenstellte. Seit Urbeginn gilt das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Der Händler rangiert vor dem Krieger, der zu erobern sucht, was der Händler entdeckt hat mit Hilfe der Ware, die weitaus früher durch die Welt reist als der Mensch selbst. Als klassisches Beispiel wird Th. Waitz zitiert: „Englische Waren, die zu Beginn des vorigen Jahrhunderts an der Westküste Afrikas an Eingeborene abgesetzt worden waren, tauchten wenige Monate später an der Ostküste auf. Sie hatten, von Hand zu Hand getauscht, Afrika durchquert, Jahre, ehe diese ersehnte Leistung dem weißen Mann, ihrem Hersteller, gelang.“

In glänzender Schilderung ziehen die einzelnen, Zeitepochen, ziehen Glanz und Elend der Menschheit an uns vorüber. Frühe Nordamerikareisen der Wikinger, um die Holzarmut Grönlands zu beheben, der Aufstieg Arabiens zur ersten Seemacht im 5. Jahrhundert unter der Devise des Zwischenhandel von Ostasien nach Europa, die Bernsteinstraße vom Samland nach dem nahen Orient, die Zeiten der Fugger und Welser, da aus dem mittelalterlichen Luxushandel der moderne Überseehandel erwuchs, die Entdeckung der Frau als Mittlerin des Verbrauchs, der Sklavenhandel... um nur einiges zu nennen, das mit friedlichem Warenaustausch begann und mit Krieg und Vernichtung endete. – „Unsere Zeit, die durch Anschauungsunterricht belehrt wurde, wie rasch ein System internationaler Tauschwirtschaften durch Kriegswirren zerschlager, der Städter zum Amateurbauern, der Selbstschlechter zur beneideten Persönlichkeit wird, sollte es eicht verstehen, was einige Jahrhunderte Weltkrieg zu Beginn des Mittelalters aus der europäischen Wirtschaft gemacht haben“. In der Tat, die Soigen und Nöte der Gegenwart sind keine originalen. Es gab sie Und sie gingen vorüber, machten neuen Blüteperioden Platz, die wiederum abgelöst wurden durch solche der Verzweiflung im ewigen Auf und Ab der Weltgeschichte, deren Motor, nach Nitsche, Handel und Wirtschaft sind.

Das Buch klingt aus mit der Frage Wilhelm Buschs „Und die Moral von der Geschieht’?“ auf die ein Zitat von Novalis Antwort gibt: „Wo Ökonomie ist, ist keine Moral!“ Der Autor selbst bekennt sich zu Kant, der sich ebenfalls „eines gewissen Unwillens“ nicht erwehren konnte angesichts des Tuns und Treibens der Menschheit, deren Moral so wenig Schritt hielt mit den Erkenntnissen von Wissenschaft und Technik. Beide haben wohl die Ökonomie, kaum aber die Moral bereichert. Oder sollte es so sein, daß uns das Vertrauen in die „List der Idee“ abhanden kam, die immer wieder gut machte, was wir in Torheit, kindischer Bosheit und Zerstörungssucht unternahmen?

*

Mit den Großräumen der Erde, wenn auch mehr unter universellem Aspekt, befaßt sich Karl Krüger in seinem voluminösen Werk Weltpolitische Länderkunde (Safari-Verlag, Berlin). Hier spricht der reine Wissenschaftler, dem das Vergangene nur Hinweis ist auf das Heutige. Daß wiederum Wirtschaft und Handel breitesten Raum beanspruchen neben den modernen Erkenntnissen geopolitischer Forschung, ist im komplexen Begriff des Themas natürlich, ebenso wie die Zukunftsprognosen eine logische Folge des bereits Existenten bilden. Gründlichkeit und Sachlichkeit sind denn überhaupt die großen Vorzüge dieses über die gegenwärtige materielle Weltsituation unterrichtenden Buches, in dem das Textliche anschaulich ergänzt wird durch eine Fülle von Landkarten, zum Teil reliefartigen Charakters, sowie durch nicht weniger als 205 Luftaufnahmen. Ein umfangreicher Länderanhang, mit statistischem Material über sämtliche Staaten der Erde versehen, wird besonders für den Exporthandel von großem Interesse sein. Gewann man bei Roland Nitsche tiefe Einblicke in Wesen und Zusammenhänge der Vergangenheit, so gilt von Karl Krüger dasselbe, nur realistischer für Gegenwart und Zukunft. Heinz Hell