New York, Mitte März

Zwischen den Volkswirten der verschiedenen Lager besteht heute Übereinstimmung darin, daß der Rückgang im Produktionsvolumen, der die derzeitige Wirtschaftssituation in den USA charakterisiert, durch Überproduktion und durch Anhäufung allzu großer Lager verursacht worden ist. Der leitende Mann im amerikanischen Zentralnotenbankwesen (the Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve System), Mr. Wm. McC. Martin jr., erklärte dieser Tage vor der zuständigen Parlamentskommission, dem Congressional Joint Economic Comittee, daß die industrielle Erzeugung seit Mitte des letzten Sommers um fast ebensoviel zurückgegangen ist, wie während der Wirtschaftsstagnation der Jahre 1948/49, was als eine Folge und Korrektur der vorangegangenen Überproduktion anzusehen sei. Es wäre allzu billig, im Hinblick hierauf von Fehldispositionen der Wirtschaft zu sprechen. Eine Überproduktion stellt sich als solche immer erst hinterher heraus, und Produktionsmengen und Verteilungsmethoden müssen ständig an wechselnde Bedingungen in der Volkswirtschaft eines Landes angepaßt werden. Besonders im Verlauf einer lange andauernden Hochkonjunktur ergeben sich häufig Mißverhältnisse in den Beziehungen von Angebot und Nachfrage, die späterhin korrigiert werden müssen.

Zu den notwendigen Korrekturen gehört in der Mehrzahl der Fälle eine vorübergehende Einschränkung der Erzeugung und eine entsprechende Abnahme in der Zahl der von der Industrie Beschäftigten. Sehr anschaulich werden diese Vorgänge im Februarheft der „Guaranty Survey“, der monatlichen Veröffentlichung der Guaranty Trust Company of New York behandelt. Dort wird auch im Hinblick auf die in gewissen Grenzen gegebene Zwangsläufigkeit in der Wiederholung solchen Konjunkturablaufs erklärt, daß ständige Höchstbeschäftigung nicht möglich ist.

Diese Folgerung mag zutreffend sein, wenn man wirtschaftliche Entwicklungen rein wirtschaftlich wertet. Mit solcher ausschließlich wirtschaftlichen Betrachtungsweise können sich aber weder Regierungen begnügen, noch auch Werkleiter, die ihren Stamm an Facharbeitern erhalten wollen, noch Gewerkschaftsführer, die Arbeitsgelegenheiten und Löhne für ihre Mitglieder beschaffen sollen, noch schließlich die Politiker, die ihren Wählern Rechenschaft schuldig sind. So ist es denn nicht gerade verwunderlich, daß aus manchen dieser Lager verschiedene Vorschläge für die Wiederbelebung der Wirtschaft und für die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsmöglichkeiten gemacht worden sind, die bereits zu scharfen Diskussionen vor der amerikanischen Öffentlichkeit geführt haben. Letzten Endes sind alle die Meinungsverschiedenheiten, die dabei zutage getreten sind, aus der verschiedenen Beantwortung der Frage entstanden, ob es zum Zwecke der von allen erstrebten Wirtschaftsbelebung richtiger ist, die Expansionsmöglichkeiten der Werke oder die Konsumkraft der einzelnen Verbraucher direkt zu fördern.

In der Diskontherabsetzung von 2 auf l 3/4 v. H., die die Federal Reserve Banken zu Anfang vergangenen Monats vorgenommen haben, ist eine der Maßnahmen zu sehen, die zum Zwecke der Wirtschaftsbelebung ergriffen worden sind. Allzu große Bedeutung wird ihr im allgemeinen nicht zugesprochen; denn die Geldsätze waren auch vor der Diskontsenkung nicht hoch. Größere Resonanz wird aller Voraussicht nach ein Gesetzentwurf haben, der in den letzten Tagen vom Kongreßmann J. Harry McGregor eingebracht worden ist und der darauf abgestellt ist, die Ausgaben der Bundesregierung für den Straßenbau um 225 Mill. $ jährlich zu erhöhen. Der Entwurf, der vom Präsidenten gebilligt wird, kommt sicherlich auch den Wünschen der Gewerkschaften entgegen. George Meany, der Präsident des einen der beiden großen Gewerkschaftsbünde, der American Federation of Labor, hat schon vor Wochen verlangt, daß alsbald Mittel für die Inangriffnahme von öffentlichen Arbeiten bereitgestellt würden.

Scharf bekämpft wird dagegen von den Gewerkschaften und daneben von prominenten Politikern im demokratischen Lager die Auswahl der Steuererleichterungen, die seitens der Regierung getroffen worden ist. Es handelt sich dabei im wesentlichen um eine allmähliche Senkung der Einkommensteuer auf Einkommen aus Dividenden, das ja schon einmal als Einkommen der Gesellschaften besteuert worden war. Daneben ist die schnellere Abschreibung von Anlagen und Maschinen und die bessere steuerliche Behandlung von Investierungen der Firmen in wissenschaftlichen Untersuchungen und Versuchen vorgesehen worden. Der frühere Präsident Truman hat im Hinblick hierauf erklärt, daß der Reichtum und das Einkommen dadurch von neuem verteilt wird – von den Armen weg zu den Reichen.

Die Regierung Eisenhower hat bestimmt nicht geglaubt, sich mit diesen Steuervorlagen besonders populär zu machen. Das hätte sehr viel leichter durch eine Erhöhung des steuerfreien Existenzminimums des einzelnen – etwa von 600 auf 700 $ – geschehen können, wie das von Harry S. Truman und anderen propagiert worden ist. Die Frage ist nur, ob dieses Steuerprogramm der Regierung im Falle seiner Durchführung nicht doch zu erheblichen weiteren Aufträgen von Seiten der Industriefirmen führen wird, die ganz offensichtlich in großem Umfange die Notwendigkeit sehen, ihre Anlagen auszubauen und zu modernisieren. Sollten durch solche Aufträge zugleich mit dem allmählich ohnehin erfolgenden Lagerabbau die Folgen der Überproduktion in vergangenen Jahren schnell überwunden werden, so hat die Regierung recht gehabt. Sollten solche Wirkungen sich nicht in kurzer Zeit ergeben, so werden mit Sicherheit neue Vorschläge für weitere Steuererleichterungen von Seiten der Regierung gemacht werden. E. Robert Singer