Athen, 13. September 1873

Da jemand zu wiederholten Malen in der Kölner Zeitung, durch irrige Angaben die nur falsche Ansichten verbreiten können, zu beweisen sucht, daß ich mir hinsichtlich der Lösung des großen historischen Problems übt Troia fuit unnütze Mühe gegeben habe, daß alle Anzeichen entschieden für die Höhen von Bunarbaschi (dem Balidagh) als Stätte der alten Ilias sprechen und nach Welckers Aufsatz in den „Kleinen Schriften“ die Sache zu hoher Gewissheit gebracht hat, so sehe ich mich genöthigt nachstehendes darauf zu antworten:

Stadt und Festungsmauern bezeichnen menschliche Ansiedlungen und überall wo jemals menschliche Ansiedlungen gewesen sind und giebt es Massen von Topfscherben die unvergänglicher sind als Stadt und Festungsmauern. Die Fragmente von Terracottas welche wir auf der Baustelle einer alten Stadt oder Festung finden geben uns somit zwei termini für das Alter der sie umschließenden Mauern, denn diese können unmöglich älter sein als die ältesten und unmöglich neuer sein als die neuesten Topfscherben der Baustellen. Da ich nun in meinen auf der Baustelle der unbedeutenden Stadt auf dem Balidagh bis auf den Urboden gemachten kleinen Ausgrabungen nur hellenische Topfscherben fand deren ältesten die Archäologie höchstens ein Alter von 5 bis 600 Jahre vor Christi zugestehen kann, und auch der verstorbene Consul J. G. von Hahn in seinen dort im Mai 1864 gemachten größeren Excavationen ebenfalls nur hellenische Terracottas vom 2ten und alleräusserst bis zum 6ten Jahrhundert v. Chr. fand, so haben wir die Gewissheit dass die Festungsmauern, die man früher (denen) von Mykene im Alter gleichzustellen pflegte, frühestens aus dem 6ten Jahrhundert v. Chr. stammen. Festungsmauern gleicher Art und allem Anscheine nach gleichen Alters findet man mehrfach in der Troade und mache ich besonders auf die alten Befestigungen auf dem Berge beim Dorfe Tschigri aufmerksam welche man für die Überreste vom Neandria hält...

Ich begreife garnicht wie es nur möglich ist dass man die Lösung des größten und wichtigsten aller historischen Rätsel „wo die Baustelle von Troia ist“ übergehen welche doch die ganze civilisirte Welt im höchsten Grade interessirt, von jeher so leichtfertig hat behandeln und sich nach einem Verbleib von ein paar Stunden in Bunarbaschi und auf dem Balidagh, zu Hause hat hinsetzen und ... über es hat schreiben können um eine Theorie zu verteidigen deren Nichtigkeit man eingesehen hätte wenn man auch nur eine einzige Stunde hätte von einem einzigen Arbeiter nachgraben lassen ...

Außer den vorerwähnten Stätten und der Baustelle Iliums wo ich seit April 1870 gegraben habe ist keinem Orte in der Troade jemals die Ehre zu Theil geworden für die Baustelle Troias angesehen zu werden aus dem einfachen Grunde weil es keine andere giebt die im entferntesten dafür passt...

Dies ist der berühmte Brief, den der Entdecker Trojas an die „Kölnische Zeitung“ schrieb, in der seine Leistung angegriffen worden war. Der Brief ist dem im Verlag Gebr. Mann (Berlin) erschienenen Werk „Heinrich Schliemann-Briefwechsel“ (DM 24, aus dem Nachlaß herausgegeben von Ernst Meyer, 1. Band 1892 bis 1875) entnommen. – Schliemann hat an die 60 000 Briefe hinterlassen; Ernst Meyer hat mit Hilfe der Erben und vieler Archäologen eine sorgfältige und interessante Auswahl getroffen, die das Bild des genialischen, temperamentvollen Entdeckers klar heraufbeschwört und überdies viele bisher unbekannte Einzelheiten aus der Arbeit Schliemanns bekanntmacht.