Ein ungehaltenes Grunzen hallt aus der Erde, wenn menschliche Schritte über einen Viscacha-Bau hinweggehen. Doppelt so breit wie Feldhasen, dickköpfig und gedrungen, hausen diese Nagetiere auf den argentinischen Pampas, graben sich ausgedehnte und verzweigte Katakomben und führen im übrigen ein idyllisches Familienleben. Wenn sie es sich an, als wollten sie sich im nächsten Augenblick mit den scharfen, langen Nagezähnen das Fell zerreißen. Aber das ist nur ihre Manier, sich die Meinung zu sagen. Meist bleibt es bei der Drohung.

Außer dem tasmanischen Beutelteufel gibt es kein Tier, das einen plumperen Kopf hätte als die Viscacha. Dieser Kopf macht ein Drittel des ganzen Tieres aus und ist auf das abenteuerlichste maskiert. Von einem Auge zum andern zieht sich quer über den Nasenrücken eine weiße Binde, dann folgt eine dunkle Binde, darunter die helle Kehle. Durch diese ungewöhnlichen Unterstreichungen wird es schwierig für uns, den Ausdruck des Gesichts zu erfassen. Die glotzenden Augen und die auf uns gerichteten Ohren dahinter haben etwas Rattenhaftes. Der Rücken buckelt sich breit und endet in einem buschigen Wedel. Die Lauffüße liegen wie beim Hasen in der Ruhe dem Boden an, taugen aber auch zum Hoppeln und Scharren.

Schon manches Pferd hat sich die Beine gebrochen, wenn es galoppierend durch die Erddecke der „Viscachera“ brach. Die Reiter weichen den aufgeworfenen Hügeln, an denen die Baue zu erkennen sind, aus. In der Nähe von menschlichen Siedlungen sucht man die Viscachas auszuräuchern und zu vertreiben. Aber ihre Burgen sind weitläufig, und die vorsichtigen Nager kommen nur in der Nacht heraus, um Gräser und Kräuter abzuäsen.

Im Antilopenhaus des hannoverschen Zoologischen Gartens rumoren die knurrigen Burschen auch am Tage lauter als alle anderen Tiere. Die Äste, die man ihnen zum Benagen hineingelegt hat, knallen die Viscachas gegen die Wände, es kracht, als sei eine Einbrecherbande am Werke. Gehe ich an den Käfig heran, so richtet sich das größte Männchen empor und brummt mir entgegen. Das ist nicht mißzuverstehen. Wenn es könnte, würde es beißen. Seine Zähne sind so beschaffen, daß es neulich an einer Ecke den dicken Eisendraht damit zerknackt hat. Aber es hat auch gelernt, daß nicht jeder Besucher mit schlimmer Absicht kommt, und läßt sich, wenn auch immer noch abwehrbereit, schließlich ein Stück Brot ins Maul schieben. Mit einem ingrimmigen Ruck aufbrummend fährt dieses Männchen herum, wenn das zweite etwa auch herbeihoppelt.

Als das Weibchen vor einigen Monaten allein im Käfig war, hatte es eines Morgens ein winzig kleines Junges neben sich, das der Mutter in allem glich und gleich neugierig umherrannte. Die Alte baute aus Heu einen Wall und brachte das Kind dahinter in Sicherheit. Aber es kniff immer wieder aus und mußte zurückgetrieben werden. Wenn das Kleine trinken sollte, brauchte ihm die Mutter nur die Flanke zuzuwenden. Wie bei den Stachelschweinen sitzen die Milchdrüsen hoch an den leiten. Auch das Männchen soll die Jungen mit bewachen. Aber da keins vorhanden war, konnte ich dies leider nicht beobachten. Diese Fürsorge muß uns die Knurrer in ganz anderem Lichte erscheinen lassen. Sie wird den Schlangen gegenüber, die in den Höhleneingängen lauern, wohl am Platze sein. Die weiße Binde des maskierten Gesichtes leuchtet noch in der Dunkelheit auf und mag dazu beitragen, daß sich die Viscachas in der Nacht leichter erkennen.

Richard Gerlach