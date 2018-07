Während der Dreharbeit an einem Film, in dem er einen alten Gärtner spielte, ist der 77jährige Otto Gebühr in Wiesbaden einer Angina pectoris erlegen. Die Agenturmeldung über sein plötzliches Ableben beginnt mit den Worten: „Der bekannte Fridericus-Darsteller...“ ist, als solle ihn diese fatale Ähnlichkeit noch über den Tod hinaus verfolgen und als solle außer der Fridericus-Legende, an der man ihn mitzuspinnen nötigte, auch eine Otto-Gebühr-Legende in die Nachwelt eingehen.

Sie war Gebührs Verhängnis, diese Ähnlichkeit, die ja zudem selbst nur legendär war, denn es gibt kein authentisches, also nachweisbar „ähnliches“ Porträt des großen Preußenkönigs, der keinem Künstler je Modell gesessen hat. Wem Gebühr ähnlich sah, war Adolph von Menzels Friedrich der Große aus dem „Flötenkonzert in Sanssouci“ und den Holzschnitten von Kuglers „Geschichte Friedrichs des Großen“ – also ein Phantasiegebilde, wenn auch ein sehr bedeutendes und mit erstaunlicher Konsequenz durch eine Unzahl von Schnitten, Zeichnungen und Gemälden gleichmäßig festgehaltenes. Jener Besetzungschef der Ufa, der Gebühr für den ersten Film der „Fridericus“-Reihe auswählte, hatte Menzels König vor Augen. Er wird nicht gewußt haben, was er tat: daß er den letzten Kleinmeister der naturalistischen Schauspielkunst, den Episodenspieler aus der großen Schule Otto Brahms, einen der wenigen echten Humoristen der deutschen Bühne dieses Jahrhunderts, zwang, sich wider seine bessere Natur zu einem Heros hinaufzustilisieren. Gebühr hatte aber nichts Königliches, nichts vom Feldherrn und nichts vom tragisch Einsamen.

Er war der verschmitzte Doktor Jura in Hermann Bahrs „Konzert“ gewesen, er war der stulpenbestiefelte Gutsnachbar in Tschechows „Kirschgarten“, er war im Film der alte Musiklehrer, der Gärtner, der stille Weise, der verzichten gelernt hat und auf sich selbst nichts gibt. Wenn Otto Gebühr auf der Szene oder auf der Leinwand erschien, wurde es ruhig; Gelassenheit breitete sich aus. So viele hätten von ihm lernen können – wenn er nicht für eben diese vielen der „bekannte Fridericus-Darsteller“ gewesen wäre. cel