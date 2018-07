Inhalt Seite 1 — Die Erwachsenen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ascan Klee Gobert

Anläßlich seines 60. Geburtstages (19. März) gedenkt der Hamburger Schriftsteller hier eines für ihn bedeutsamen Eindrucks seiner Jugendjahre und freut sich der inzwischen vorgegangenen Wandlung.

In meiner Erinnerung an allerfrüheste Jahre der Kindheit taucht die Begegnung mit zwei fremden Völkerstämmen auf: den Aschantis und den Erwachsenen. Die Aschantis waren – ich glaube das später gelesen zu haben – von Hagenbeck als erster originalafrikanischer Negerkraal im alter Zoologischen Garten ausgestellt, also auf dem Gelände der großen Hamburger Gartenbauausstellung.

Meine Eltern gehörten – zumindest bis in die Anfänge des zwanzigsten Jahrhunderts – noch zu jener verschlossenen Generation des vorangegangenen, welche nicht glaubte, ihren Kindern irgendwelche Erklärungen für ungewöhnliche Vorgänge schuldig zu sein. So wanderte ich im doppelten Sinne „eingeschüchtert“ durch dieses Negerdorf. Einmal ist die Begegnung mit der schwarzen Rasse auch heute noch nicht alltäglich, so daß ich mit fünf Jahren etwas furchtsam vor einem Postkartenverkäufer mit bleckenden Zähnen zurückwich, zumal damals alle wilden Tiere hinter Gittern saßen. Zum andern fehlte mir der Schlüssel zum Verständnis, wie ohne Zauberkräfte ein Dorf mit offenen Kochlöchern, Handwerkern, kurzum allem, was zu einer solchen Ausstellung gehört, plötzlich auf die Wiese vor der „Eulenburg“ versetzt sein konnte Ja, stets zum optimistischen Vertrauen auf eine ausgleichende Weltgerechtigkeit geneigt, stellte ich mir abends im Bett vor, wie sich unser Haushalt, mit dem Schreibtisch des Vaters, der Kuckucksuhr, Nähmaschine, Speisekammer und Köchin in einem nach vorn geöffneten Puppenhaus umgekehrt in Mumassi ausnehmen würde.

Nun, ich weiß nicht, was aus den Aschantis geworden ist, ob sie in der UNO sitzen oder Devisenschwierigkeiten haben. Interessanter für den Chronisten war der andere Völkerstamm schon aus dem einfachen Grunde, weil sich seine Entwicklung mühelos weiter verfolgen läßt. Es wurde bereits erwähnt, daß die Erwachsenen des 19. Jahrhunderts, welches mit manchen Ausläufern bis 1914 reicht, ein sehr verschlossenes Volk waren, jedenfalls soweit es den von ihnen rassemäßig in keiner Weise unterschiedlichen Stamm der Unerwachsenen betraf. Schon in dem damals viel öfter als heute gebrauchten Wort „Er“wachsene, nicht etwa Ausgewachsene oder Große, lag die typische Arroganz jeglicher Autokratie. Ich habe daher auch im tausendjährigen Reich viel ertragen können, weil die Erledigung einer Frage mit der Antwort „Dazu bist du noch zu klein“ oder „Das wirst du schon rechtzeitig erfahren“ eigentlich zur alltäglichen Belehrung gehörte, deren wir von Seiten der Erwachsenen, insbesondere der sogenannten Erzieherinnen und Dienstmädchen, teilhaftig wurden. Leider – und das hat sich später als eine falsche Vorstellung erwiesen – hielten wir Anno 1900 diese Erwachsenen für weise und ihre Erfahrungen für beständig.

Doch kehren wir zunächst zur Beschreibung – man möchte das Wort mit „ey“ hinsetzen – dieses seltsamen Stammes zurück. Die Erwachsenen wiesen keine biologischen Altersunterschiede auf, sondern an bestimmte Termine gebundene Kleiderveränderungen. Mein Vater wurde etwa mit zweiundzwanzig Jahren erwachsen, mit Schnurrbart, Kneifer, Ohrkette und Gehrock, und das heißt, er änderte später wenig mehr an seiner Lebensform; hätte ein ungünstiges Geschick ihn meiner Mutter vorzeitig entrissen, so wäre sie, gleichviel welchen Alters, zu einer schwarztragenden Matrone befördert worden, was sie dank ihrer Kinder bis heute nicht geworden ist.

Barttracht, Mode, Bewegungen, alles war wirklich „erwachsen“, und in bürgerlichen Kreisen wenigstens wurde jede Abweichung als alberne Spielerei abgelehnt, eine um so verächtlichere Bezeichnung, als man eigentlich noch von den Großeltern gewohnt war, das Spiel ebenso wie die Lektüre als eine ernsthafte Beschäftigung aufzufassen, der „reiferen“ Jugend angemessen, wie man die unreifen Erwachsenen gern im Titel ansprach. Spielte man aber wirklich einmal „Mutter und Kind“ oder „Onkel Doktor“ oder „Herr Pastor“, so nahm man gravitätische Haltung an und wichtige Redensarten in den Mund, obwohl sich bereits Tennis spielende Universitätslehrer oder fotografierende Gynäkologen bedrohlich näherten. Bedrohlich, weil die Erwachsenen, wie ein gespenstisches Menuett, ein „Getue“ um sich aufgerichtet hatten, wie es in studentischen Verbindungen und amerikanischen Logen erhalten blieb und auf den Außenstehenden lächerlich wirkt. Und da wir Kinder des neuen Jahrhunderts ja immer noch nach „außen“ gestellt waren, fingen wir an, ebenso kritisch zu beobachten, und damit begann die Emanzipation, rechtzeitig genug, um im Weltkriege, in den wir dann unvorbereitet, außer durch vaterländische Gedächtnisfeiern, hineingeschliddert wurden, den Humor nicht zu verlieren.