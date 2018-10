Rom und die Frage der französischen Arbeiterpriester

Von Marcel Meunier

Seit einem Vierteljahr erregt der Fall der französischen Arbeiterpriester religiöse und politische Leidenschaften. In den letzten Wochen ergingen energische kirchliche Maßnahmen gegen etwa hundert in Frankreich wirkende Arbeiterpriester sowie gegen eine Theologengruppe aus dem Dominikanerorden: die PP. Boisselot, Chenu, Congar, Feret. Wir haben unseren Mitarbeiter Marcel Meunier gebeten, uns hierüber zu berichten.

Vor zehn Jahren starb Abbé Godin, der Verfasser des Buches „Frankreich, Missionsland“ (1942) und der Gründer der Mission de Paris, aus welcher, unter der warmen Anteilnahme und der zielsicheren Führung des inzwischen ebenfalls verstorbenen Erzbischofs von Paris, Kardinal Suhard, das Experiment der Arbeiterpriester erwuchs. Entscheidender Anstoß zu dieser Entwicklung war die Erkenntnis der Entchristlichung Frankreichs und der eigentümlichen Lage des französischen Katholizismus. Man begriff die materielle Armut und die geistige Not der Arbeitermassen, die den Glauben nicht etwa verloren, sondern nie gekannt hatten. Die katholische Kirche Frankreichs strebte in den bitteren Kriegsjahren, da das Land unter dem Regime der militärischen Besatzung litt, nach Erneuerung im Sinne ihrer „Quellen“. Einige Priester begleiteten incognito die Zwangsarbeiter nach Deutschland, um ihr Los zu teilen und um sie zu betreuen. Andere schmachteten fünf Jahre lang in deutschen Oflags und Stalags. Viele Priester nahmen aktiv an der Widerstandsbewegung Dies erinnert an die Anteilnahme gewisser Schichten des französischen Klerus an der Revolution von 1789, sowie an die Waffenbrüderschaft des Klerus und des Volkes während des ersten Weltkrieges in den Forts, von Verdun und an der Somme. Die Solidarität des Priesters mit dem Laien ist in Frankreich größer, als die abweichende Kleidung der Geistlichen es vermuten ließe.

Ein großes Experiment

Vor zehn Jahren nun wurde von fast hundert Priestern, darunter etwa 20 Ordensgeistlichen, auch die traditionelle Tracht abgelegt. Von ihren Bischöfen geschickt, mischten sie sich sendungsbewußt unter die Masse des Proletariats, die „kämpfende Klasse“, um in restloser Gemeinschaft mit ihr zu arbeiten und zu leben, als Christen, als Zeugen Christi und als Söhne der römisch-katholischen Kirche. Um dieses Unternehmen in seiner wirklichen Bedeutung zu sehen, muß man an den mächtigen Einfluß des traditionellen liberalen Katholizismus aus dem 19. Jahrhundert erinnern und an dessen zeitgenössischen Erben, die „Linkskatholiken“, deren leidenschaftliches Verlangen nach einer „sozialen Gerechtigkeit“ statt einer „pharisäischen, gönnerhaften Nächstenliebe“ in Frankreich längst salonfähig geworden ist.

Das „Experiment“ der Arbeiterpriester war aber zweifellos mehr als eine Verwirklichung einiger Anliegen der „Linken“. Das Wort von der „Romantik“ des Pfarrers an der Werkbank, im Bergwerk oder am Hafenkran trifft den Kern der Sache nicht, ebensowenig wie theologische Behauptungen der Bischöfe über die Unvereinbarkeit des Arbeiterlebens und des Priesterlebens oder gar über die von Christus eingesetzte Form des Priesterstandes. (Was sollte man dann von Priestern als Mathematiklehrern, als Administratoren, als Parteipolitikern denken?) Es ging bei diesem „Experiment“ in Wirklichkeit darum, die ewige Jugend der Kirche zu erleben, ihre Freiheit zu demonstrieren. Dieses Anliegen und dieser Gedanke waren untadelig. Die Verwirklichung aber war sehr, sehr schwer und mußte notgedrungen zu einer Art „Wachstumskrise“ führen.