TJetrachtet man die jetzt vorgelegten Bilanzen für 1953 der drei Nachfolgeinstitute der ehemaligen Deutschen Bank aus dem Blickwinkel der Gesamtwirtschaft, dann wird auch hier das Gefälle deutlich, das sich, von Jahr zu Jahr prägnanter werdend, innerhalb der Bundesrepublik von Nord nach Süd und West verlaufend, herausgebildet hat. Bei der Rheinisch-Westfälischen Bank in Düsseldorf und der Süddeutschen Bank in München waren nicht nur die Umsätze auf allen Geschäftsgebieten größer als bei der Norddeutscher Bank in Hamburg, darüber hinaus hat auch die Produktionskraft im Westen und der dort erreichte höhere Stand der Beschäftigung ein Abfließen von Einlagen aus dem Norddeutschen Raum zur Folge gehabt.

Nimmt man die Bilanzsummen der drei Institute zum Gradmesser, so ist die Entwicklung, im großen gesehen bei allen Banken ziemlich gleichmäßig verlaufen, wenn sich auch in den Einzelposten Abweichungen nach der einen oder anderen Seite ergeben. Die Kapitalaufteilung von 40 Mill. EM für die Rheinisch-Westfälische Bank, 40 Mill. DM für die Süddeutsche Bank und 20 Mill. DM für die Norddeutsche Bank ändet also nachträglich ihre Rechtfertigung auch in den Bilanzsummen, für die sich ungefähr die gleichen Relationen ergeben.

In der Gewinn- und Verlustrechnung ist man in jedem Fall von dem für die Dividende von 8 1/2 v. H. benötigten Betrag ausgegangen, so daß die hier erscheinenden Erträge nur insofern als Anhalt dienen können, als das Verhältnis zwischen den Positionen „Zinsen und Diskont“ und ,,Provisonen und Gebühren“ den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Durch Zuweisungen an die auszuweisenden Reserven wurde die Eigenkapitalbasis der Institute verstärkt Darüber hinaus waren sie in der Lage, ihren inneren Reserven weitere Beträge hinzuzufügen. Dennoch bleibt das Verhältnis zwischen Eigen-und Fremdkapital unbefriedigend. Wenn in diesem Jahr noch auf eine Verbreiterung der Eigenkapitalbasis durch Herausgabe neuer Aktien verzichtet wird, dann darum, weil man glaubt, daß der Kapitalmarkt für solche Emissionen noch nicht tragfähig genug ist. Man will auf alle Fälle die Auswirkungen der Steuerreform abwarten, um die jetzigen Aktionäre in die Lage zu versetzen, von dem Bezugsrecht Gebrauch machen zu können.

Wie ein roter Faden zieht sich durch alle Bilanzen der Rückgang der Zinseinnahmen, der trotz der Geschäftsausweitung eingetreten ist. Die Habenzinsei konnten nicht in dem gleichen Maße wie der Diskontsatz gesenkt werden. Hieraus ergab sich eine Reduzierung der Zinsspanne auf etwa 2 v. H., während als Normalsatz die Marge von 3,2 v. H. angesehen wird. Der Ausgleich für die aufgetretenen Ausfälle konnte zwar bei den Provisionseinnahmen erzielt werden, aber es ist durchaus die Frage, ob dies auf lange Sicht gesehen immer der Fall sein kann. Mit der zunehmenden Normalisierung des Außenhandels und dem damit verbundenen Abbau der heute provisionspflichtigen Formalitäten wird man die unbefriedigende Zinsspanne doppelt spüren. -ndt

*

Die Entwicklung der Rheinisch - Westfälische Bank A G, Düsseldorf, war 1953 wiederum sehr befriedigend. Die Bilanzsumme erhöhte sich von 1,848 auf 2,241 Mrd. DM, die Umsätze mit der Kundschaft stiegen von 106,3 um 13,5 v. H. auf 120,65 Mrd. DM, wovon auf Umsätze der Bankenkundschaft 35,5 (26,2) Mrd. DM entfielen. In der Ertragsrechnung werden auch für 1953 nicht alle Zinseinnahmen ausgewiesen. Der nicht ausgewiesene Betrag an Zinseinnahmen ist aber kleiner als 1952. Der Rückgang von 42,9 auf 37,1 Mill. DM erklärt sich aus den Zinssenkungen. Die Erhöhung der Provisionen und Gebühren von 44 auf fast 63 Mill. DM zeigt, daß das Institut bisher zurückgebliebene Sparten des Bankgeschäftes (wie z. B. das Effekten- und Konsortialgeschäft) erfolgreich ausweiten konnte. In der Steigerung drückt sich aber auch der hohe Anteil an der Außenhandelsfinanzierung aus. RWB finanzierte 17,29 v. H. des rund 18 Mrd. DM betragenden Exportes der Bundesrepublik, mithin rund 4 Mrd. DM, was der Hälfte der Gesamtexporte Nordrhein-Westfalens entspricht. Pro Exportposten stellte sich der Finanzierungsbetrag auf 5500 DM, pro Importposten auf 8350 DM. – Die Bilanz spiegelt den traditionellen Geschäftsgrundsatz des Institutes wider, nämlich im kommerziellen Geschäft die Kundenkredite einzusetzen. Die Debitoren erhöhten sich von 721 auf 800 Mill. DM, andererseits die Einlagen von 1,48 auf 1,85 Mrd. DM, davon Sichteinlagen von 805 auf 904, befristete Einlagen von 540 auf 737 und die Spareinlagen von 137 auf 209 Mill. DM. Neuerdings läßt der Zuwachs an Termineinlagen nach, was sehr gern gesehen wird, da die Zinsmarge der Banken nach den zweimaligen Diskontsenkungen stark zusammengeschrumpft ist. – Die eigenen Mittel der Bank haben sich von 1952 auf 1953 um 4 auf 74 Mill. DM bei 2 1/4 Mrd. DM Bilanzsumme erhöht. Die Politik der Stärkung der eigenen Mittel soll auch weiterhin fortgesetzt werden. Erwähnenswert ist noch, daß die Gesamtsumme der von RWB gewährten Bar-, Akzept- und Diskontkredite mit einer Laufzeit bis zu vier Jahren (ohne Kredite an Banken) Ultimo 1953 1,4 (Ultimo 1952 1,29) Mrd. DM betragen haben. Die Steigerung ist zugleich ein Spiegelbild der unverändert hohen Gewinnabschöpung bei der Wirtschaft durch die Steuern, so daß gegenwärtig Bankkredite schon fast die Bedeutung von echten Beteiligungen angenommen haben. r l t.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Süddeutsche Bank A G, München, für 1953 schließt nach Zuführung von 4,0 – alles in Mill. DM – an die freie Sonderreserve mit einem Gewinn von 3,54. Die Bank hat nach dem Bericht an der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 1953 teilgenommen. Die Ausweitung des Geschäftes erforderte eine Erhöhung des Personalbestandes auf 6117 Angestellte. Als ein noch nicht befriedigend gelöstes Problem wird die langfristige Finanzierung des Außenhandels bezeichnet. Die Deckung des Bedarfs an langfristigen Lieferantenkrediten zur Finanzierung des Exportes von Anlagegütern stoßen nach wie vor auf Schwierigkeiten, Die Bank sehe es nicht als ihre Aufgabe an, aus den ihr anvertrauten Mitteln langfristige Exportkredite zu gewähren. – Die Bilanzsumme erhöhte sich im Berichtsjahr um mehr als 380 auf 2162,3. Die Gesamtumsätze betrugen 99,5, gegen 82,1 im Vorjahr, einer Zunahme um 21,1 v. H. Die Kassenbestände und die Guthaben bei den Landesbankenzentralen und Postscheckämtern erhöhten sich um 15,6 v. H. auf 215,9; sie ergeben eine Barliquidität von 11,9 v. H. Darüber hinaus verfügte das Institut am Bilanzstichtag über leicht realisierbare Werte in Höhe von insgesamt 870,5, die 48,2 v. H. der Verpflichtungen aus Einlagen, aufgenommenen Geldern bis zu vier Jahren und im Umlauf befindlichen Akzepten decken. Die Guthaben bei Kreditinstituten (Nostroguthaben) erhöhten sich von 72,5 auf 90,8. Das Wechseldiskontgeschäft nahm beträchtlich zu, der Wechselbestand stieg um 41,3 v. H. auf 483,8. Der Bestand an Schatzwechseln und unverzinslichen Schatzanweisungen des Bundes und der Länder wurde verdreifacht und ist in der Bilanz mit 17,8 ausgewiesen. Das Effektengeschäft wurde beachtlich ausgeweitet. Der Wertpapierbestand nahm um 60,7 auf 91,9 zu. Ausgleichsforderungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 2.2 auf 193,2. Kurz- und mittelfristige Debitoren nahmen um 81,5 auf 792,7 zu, wobei die Erhöhung ganz auf Barkredite entfällt, während Akzeptkredite fast unverändert mit 104,8 enthalten sind. – In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Personalaufwendungen um 3,8 erhöht mit 40,1 ausgewiesen. Erheblich gestiegen sind die Aufwendungen für Steuern und Abgaben, die sich um 7,6 auf 29,4 erhöhten. Die Erträge aus Zinsen und Diskont stehen mit 36,2, die aus Provisionen und Gebühren mit 58,9 zu Buch. Die übrigen Einnahmen sind zu Abschreibungen und inneren Rücklagen verwendet worden. E

Bei der Norddeutschen Bank, Hamburg, ist die Bilanzsumme um 19,8 v. H. auf 1027 Mill. DM in 1953 gestiegen. In 1952 betrug die Zuwachsrate „nur“ 14,7 v. H. Von der Erhöhung der Einlagen von 724 Mill. DM auf 862 Mill. DM entfielen 11,5 Mill. DM auf die Sicht- und 87,4 Mill. DM auf die befristeten Einlagen. Die prozentual größte Zunahme, die zu 60 v. H. auf steuerbegünstigte Sparverträge zurückzuführen ist, verzeichnen mit 62,7 Mill. DM die Spareinlagen, – Der steigende Kreditbedarf der Wirtschaft spiegelt sich in den gewachsenen kurzfristigen Bankkrediten wider, die mit 675 Mill. DM um 83 Mill. DM höher als im Vorjahr lagen. Eine der wesentlichen Ursachen für die anhaltend hohe Kreditnachfrage bestand unverändert in der Abschöpfung der flüssigen Mittel durch die übermäßige Besteuerung, die keine ausreichende Kapitalneubildung bei den Betrieben, zuläßt. Die unter den Debitoren ausgewiesenen kurz- und mittelfristigen Ausleihungen stiegen von 320 auf 410 Mill. DM. Entsprechend der Struktur des Arbeitsgebietes der Bank entfielen etwa 50 v. H. der Kredite auf den Handel und 43 v. H. auf Industrie, Gewerbe und Handwerk. – In der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Provisionen und Gebühren um etwa 7 Mill. mit 29,3 Mill. DM höher als im Vorjahr ausgewiesen, während die Erträge aus Zinsen und Diskont von 18,4 auf 16,6 Mill. DM infolge der verminderten Zinsspanne gesunken sind. Der Rückgang der mit 13,3 Mill. DM ausgewiesenen Steuern bei erhöhten Einnahmen ist u. a. auf die Ermäßigung der Körperschaftsteuer für die ausgeschütteten Gewinne zurückzuführen. Nach Zuweisung von 2 Mill. DM an die Freie Sonderreserve haben sich die Eigenmittel der Bank, deren Grundkapital 20 Mill. DM beträgt, auf nunmehr 37 Mill. DM erhöht. -ndt