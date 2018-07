Eine neue Übersetzung der „Drei Bücher vom Recht des Krieges und des Friedens“ von Hugo Grotius ist vor einiger Zeit im Tübinger Verlag J. C. D. Mohr erschienen. Der Übersetzer ist der Bonner Professor Walter Schätzel. Er hat für seine Arbeit die silberne Medaille der Grotius-Stiftung erhalten, die Ausgabe ist durch eine namhafte materielle Unterstützung des französischen Generali Schmittlein gefördert worden, der damals die französische Kulturpropaganda in Deutschland leitete.

Während es zweifellos sehr verdienstlich ist, die Werke des großen Völkerrechtlers Grotius, der in gewissem Sinne der Begründer des modernen Völkerrechts war, der Wissenschaft und der öffentliche keit wieder zugänglich zu machen, scheint die Art, in der die Aufgabe gelöst wurde, in mancher Hinsicht blamabel. Jedenfalls brachten die „Göttingischen Gelehrten Anzeigen“ kürzlich eine Buchbesprechung von Professor Hans Thieme, in der Schätzeis Übersetzung scharf kritisiert wird. Wie berechtigt diese Kritik ist, mögen zwei Beispiele erweisen. Grotius schreibt an einer Stelle: „I pse ille oris tam verecundi Pompeius ausus est dicere...“ Das heißt auf deutsch: „Selbst Pompeius, der sonst von so zurückhaltender Ausdrucksweise war, wagte zu sagen ...“ (oris verecundi heißt wörtlich etwas schüchternen Mundes). Kirchmann, dessen bisher gebräuchliche Übersetzung Schätzel streng rügt, gab das etwas frei wieder: „Selbst Pompeius mit seinem sittigen Wesen wagte den Ausspruch ...“ Jetzt aber kommt Schätzel: „Selbst Pompeius, der ein Ohr für die Wahrheit hatte, hat zu sagen gewagt...“ Man sieht also, daß Schätzel die Vokabel Mund (os, oris) mit der Vokabel Ohr (auris) und ferner das Wort verecundus (schüchtern, rücksichtsvoll, schamhaft) mit dem Wort veritas (Wahrheit) verwechselt hat. – An einer anderen Stelle sagt Grotius: Spartanus quidam rex... alterius Spartani regis auctoritate ... Das heißt: „Ein spartanischer König... im Namen eines anderen (oder: des anderen) spartanischen Königs...“ Hier hatte Kirchmann schon falsch übersetzt: „Dem König Spartanus... eines anderen Königs gleichen Namens...“ Bei Schätzel, der frei nach Kirchmann Grotius noch mehr verbalhornt, heißt es: „Dem König Spartacus... eines anderen Königs gleichen Namens...“

Da kann man, um im gleichen Stil zu bleiben, nur sagen: Ovum, ovum, Thesaurule, quid lacus ego! Das heißt dann: Ei, ei, Schätzel, was seh’ ich! F.