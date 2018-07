Inhalt Seite 1 — Ein Denkmal der Zwölftonmusik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Die Gestalt des Komponisten Arnold Schönberg ist immer noch umstritten. Einigkeit herrscht aber über den Menschen, der Räuber, ehrlich, aufrecht und in seinem Idealismus, seiner immer hilfsbereiten Güte beinahe ein echter – Romantiker war. Davon wissen vor allem seine Schüler zu berichten. Obwohl ihr Meister meinte, der Künstler müsse hart sein, hart gegen sich selbst, auch im Entbehrenkönnen, ließ er sich von ihren hungrigen Gesichtern stets bewegen, ihnen aus der keineswegs überfüllten eigenen Tasche mehr oder weniger notwendige Subsidien zuzustecken. Zu diesem Menschen paßt nicht recht, was sich als „Vorspiel“ der posthumen Uraufführung seiner Oper „Moses und Aron“ tat.

Seit den glorreichen Tagen der Richard-Strauß-Premieren ist bei uns um keine Novität ein solcher Wirbel gemacht worden, wie um diese Schönberg-Uraufführung. Zuletzt wenn der Mensch sich anstrengt, hilft auch der liebe Gott – gab es noch eine sensationelle Erhöhung der Spannung, indem eine plötzliche Erkrankung des Dirigenten Dr. Schmidt-Isserstedt die Durchführung der ganzen Sache in Frage stellte, worauf Hans Rosbaud schließlich als Retter in der Not erschien. Inzwischen war das „Wissen“ darum, daß es sich um die musikalische Weltbegebenheit unserer Zeit handle, sozusagen Allgemeingut geworden. Man hatte von der Enträtselung eines Mikrofilms mit den Schönbergschen Noten gehört; man hatte die wunderbarliche Kunde vernommen, die Mitwirkenden müßten das absolute Gehör haben. Man erfuhr, daß ein ungeheurer Aufwand an Arbeit, Organisation und zweifellos auch entsprechenden Geldmitteln nötig war, um das Werk – vor Schönbergs Emigration nach dem zweiten Akt abgebrochen und niemals vollendet – zum Leben zu erwecken. Es sei, hörte man, die konsequenteste Zwölftonschöpfung, das radikale, konzessionslose Bekenntnis, das repräsentative Inbild „Neuer Musik“. All dieses war schließlich so unablässig wiederholt worden, daß es in den Gehirnen festgesessen hätte, auch wenn die klangliche Verwirklichung des Objekts gar nicht mehr stattgefunden hätte. Hier wurde also einmal wieder – mit der einfachen, aber bisher stets bewährten Methode: „Einer ruft’s dem andern zu“ – präjudizierend Geschichte gemacht.

Es wäre nicht uninteressant, einmal festzustellen, welcher Ahnungslose eigentlich als erster die Begriffe „konsequent“, „konzessionslos“ oder „radikal“ als Wertmaßstäbe für künstlerische Leistungen eingeführt hat, mit denen sie in Wahrheit überhaupt nichts zu tun haben. Diese Eigenschaften haben hingegen seinerzeit einen Hitler zu dem Schildbürgerstreich verführt, eine geistesgeschichtliche Entwicklung durch Gewaltmaßnahmen zu unterbinden –: mit dem Ergebnis, daß sich in nahezu gespenstischer Art die Aktualität von 1930 konserviert hat und heute den Anspruch erheben zu dürfen glaubt, für das zeitgenössische Schaffen von 1954, nein, für das musikalische Gestalten mindestens der näheren Zukunft schlechthin verbindlich zu sein. Dabei: wer weiß, wenn Arnold Schönberg damals diese Oper vollendet und herausgegeben hatte, wenn sie damals gehört worden wäre, ob sie für ihn selbst nicht ein letztes Wort in dieser Richtung bedeutet und damit verhindert hätte, daß seither innerhalb einer dogmatisch gebundenen Sekte jahrzehntelang auf der Stelle getreten wurde. Natürlich ist Schönberg an dem Gang der Dinge unschuldig, er war ja vielmehr selbst sein Opfer, und es bleibt fraglich, ob er entzückt darüber gewesen ist, noch zu erleben, wie viele Adepten, nachdem er selbst gezeigt hat, was er mit seinem System immerhin zustande bringen konnte, seither viel Schweiß darauf verwenden, zu zeigen, was nicht damit zustande zu bringen ist. Wie wir auch annehmen, daß Schönberg selbst über gewisse Werbemethoden seiner jetzigen Fürsprecher entsetzt gewesen wäre...

Nun ist das Ereignis also über das Podium der Hamburger Musikhalle gegangen: die Oper „Moses und Aron“, an deren szenische Aufführbarkeit der Komponist selbst nicht geglaubt hat, die mithin von Geburt her mehr auf oratorische als auf theatralische Wiedergabe angelegt war. Vielmehr: im Grunde überhaupt auf keine Versinnlichung in absehbarer Frist, sondern tatsächlich als eine Art versiegelten Vermächtnisses. Nüchterner ausgedrückt: eine Zwiesprache mit sich selbst. Schon diese Entstehungsgeschichte demonstriert geradezu die bewußte Selbstisolierung des Autors von jeder menschlichen Resonanz; sie zeigt einen intellektuellen Aristokratismus, zu welchem Schönbergs „konsequente“ Zwölftonmethode – die Lehre von der radikalen Gleichberechtigung der zwölf Töne der temperierten Skala – in einem pikanten geistigen Widerspruch steht.

Das Textbuch schrieb Arnold Schönberg selbst: Moses vertritt den im höheren Sinne „lebendigen“ Menschen des Geistes, der göttlichen Ordnung, des höheren Gesetzes, und Aron den „Realisten“, der Glück und Freiheit des Volkes wie die Rechtfertigung seines Glaubens im Diesseitigen, Materiellen, Greifbaren, Sichtbaren anstrebt. Der Text ergibt übrigens kein Drama; eher eine Bilderfolge, die sich dem biblischen Vorwurf eng anschließt: Stimme aus dem Dornbusch, Auszug aus Ägypten, Tanz um das Goldene Kalb, Berg-Sinai-Szerie mit den Gesetzestafeln. Schönberg hat das weniger nachgedichtet, als philosophisch-theologisch kommentiert in nicht gerade schöpferisch-beflügelter, vielmehr fast bürokratisch-konventioneller Sprache. Man könnte sich nun sehr wohl vorstellen, der Gestalt des Moses wäre eine geistige Musik organischen Lebens zugeeignet worden, der Gestalt des Aron eine zwölftönig-organisierte, rein-materielle. Denn: gerade da dies nicht geschieht, sondern alles dem Prinzip der Zwölfton-Manifestation unterworfen wird, erweist sich, daß unter diesem Prinzip die Musik überhaupt in gleichem Grade, in dem sie intellektualisiert wird, auch entgeistigt wird. (Sehr richtig spricht – freilich mit positivem Akzent – Winfried Zillig im Programmheft von dem „Elektronengehirnhaften“ dieses Kompositionsprinzips!) Der „Geist“ einer Musik liegt nämlich allein in der Qualität ihrer gedanklichen Substanz, während hier alles auf der Quantität, genauer gesagt: auf den Quanten der Materie, des „Tonmaterials“, beruht. Darum auch gibt dies System keine echten Kontraste her: Differenzierung und Steigerung lassen sich nur aus den Stufungen der Dynamik oder der Koloristik gewinnen, niemals aus geistigen Eigenschaften eines Themas als einer Gedankenform, der bestimmte Notwendigkeiten organischer Entwicklung innewohnen. Das hat zur Folge, daß alle Abwechslungsreize auf solche äußerlichen Mittel angewiesen sind, die man früher einmal schlicht, aber deutlich „Effekte“ nannte (dazu gehört auch die ebenso grobsinnliche wie eigentlich stillose Technik des auf ungefähre Tonhöhen fixierten Sprechens, eines Mitteldings zwischen Singen und Psalmodieren).