Das Guthaben der Bundesrepublik bei der Zahlungsunion betrug Ende vergangenen Jahres 424,5 Mill. Rechnungseinheiten oder 1780 Mill. DM. Inzwischen ist es auf 482 Mill. RE angestiegen. Dieser Betrag steht als Währungsreserve in der Bilanz der Bank deutscher Länder. Sicherlich kann sein Wert als Währungsreserve nicht ganz dem eines gleich hohen Betrages an Gold oder an konvertibler Währung, wie dem Schweizer Franken oder dem US-Dollar, gleichgesetzt werden; denn das EZU-Guthaben ist nur im Raume der Zahlungsunion verwertbar. Aber immerhin kommen gut zwei Drittel unserer Importe aus dem EZU-Raum. Da die EZU-Guthaben noch nicht ein Drittel unserer gesamten Währungsreserven ausmachen, besteht praktisch keine Gefahr, daß sie einfrieren. Zum EZU-Raum gehören ja nicht nur die OEEC-Länder; ihm angeschlossen sind vielmehr der ganze Bereich des französischen Franken und alle überseeischen Pfundländer. Solange die EZU steht, wird Deutschland daher auch mit seinem Guthaben bei der Zahlungsunion die von ihm gebrauchten Rohstoffe und Waren zu wesentlichen Teilen einkaufen können.

Wie aber sehen die Dinge aus, wenn die EZU aufgelöst oder wenn die Mitgliedschaft zu ihr gekündigt werden sollte? Was bleibt dann noch von diesen so stattlich aussehenden Währungsreserven übrig? In der Anlage III zum EZU-Statut werden für den Fall der Liquidation einige nähere Bestimmungen getroffen. Hiernach sollen die konvertiblen Guthaben der EZU auf ihre Gläubiger aufgeteilt werden. Gedacht ist vor allem an den Reservefonds, der ausschließlich aus Gold und konvertiblen Devisen von Nicht-EZU-Mitgliedern besteht. Dieser Reservefonds beträgt, wie Generaldirektor Auboin von der BIZ kürzlich mitteilte, mehr als 450 Mill. §. Er stellt eine nicht unbeträchtliche Garantie für die Gesamtverpflichtungen der EZU in Höhe von 1320 Mill. $ dar; denn die bei der EZU unterhaltenen Guthaben sind durch ihn zu einem Drittel mit Gold oder mit harten Devisen gedeckt. Dieser Betrag ist auch größer als der, den alle EZU-Mitglieder zusammen, mit Ausnahme von Frankreich und Großbritannien, der Zahlungsunion schulden.

Wie aber kommt dieser große Reservefonds, zustande? Ein gewisses Betriebskapital hat es von Anfang an gegeben. Die Amerikaner haben seinerzeit im Rahmen ihrer Auslandshilfe entsprechende Dollarbeträge in die EZU eingeschossen. Der Fonds aber wurde und wird heute noch laufend dadurch angereichert, daß eine ganze Reihe von Mitgliedern der EZU ihre Quote nach der einen oder anderen Seite überschritten haben. Die extremen Schuldner müssen heute die jeweils über die volle Quote hinausgehenden Debetsalden in Gold abdecken, was zumindest Frankreich, das über eine aktive Dollarbilanz verfügt, auch ohne mit der Wimper zu zucken, tut. Die extremen Gläubiger dagegen erhalten ihre Überschüsse nur zur Hälfte in Gold ausgezahlt, während sie die andere Hälfte bei der Zahlungsunion als Kredit stehenlassen müssen. Es ist offensichtlich, daß bei dieser Regelung die Reserven der Zahlungsunion ständig wachsen müssen. Damit aber wird auch die Deckung der bei ihr unterhaltenen Guthaben immer besser.

Kommt es zu einer ordnungsgemäßen Liquidierung, dann werden die Forderungen der EZU, die nach Aufteilung des Reservefonds unter die Gläubiger noch bestehen, in bilaterale Forderungen umgewandelt. Diese Forderungen werden in der Währung der Gläubiger ausgedrückt und sind in der Zeit von drei Jahren zurückzuzahlen. Praktisch bedeutet das, daß sich die EZU-Guthaben, soweit sie nicht vorweg in Gold abgedeckt wurden, dann mit mehr als 80 v. H. in Sterling- und fr. Frankenforderung verwandeln werden. Dies aber sind Währungen, für die immer ein Bedürfnis vorhanden ist, weil man mit ihnen in weiten Teilen der überseeischen Gebiete einkaufen kann. Die Befürchtung, daß sich plötzlich über Nacht die EZU-Guthaben etwa in griechische Drachmen oder isländische Kronen verwandeln könnte, hat also keine Berechtigung; vielmehr stellen auch im Falle der Auflösung der EZU die bei ihr unterhaltenen Guthaben Mittel dar, die mit Fug und Recht als gute Währungsreserven angesehen werden können. Rglb.