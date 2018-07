Der Beschluß des AR der Ford-Werks AG‚ Köln, die Kapitalbasis des Unternehmens durch eine zweimalige Erhöhung um je 20 Mill. DM im Verlauf der nächsten fünf Jahre bis auf 72 Mill. DM zu erhöhen, geht weit über die Bedeutung des Einzelfalles hinaus. Von dem AK der deutschen Ford-Gesellschaft von 32 Mill. DM besitzt die amerikanische Mutterfirma (nach Erwerb des bei der IG Farben liegenden kleineren Paketes) nunmehr 64 v. H. Der Vorschlag des Aufsichtsrates an die aoHV vom 6. April sieht eine anteilige Ausstattung des Bezugsrechtes vor. Dies bedeutet, daß von den 2 × 20 Mill. DM jeweils 64 v. H. – rund je 13 Mill. DM vom amerikanischen Großaktionär gezeichnet werden. Eine entsprechende Zusage liegt vor.

Mit dieser Kapitalerhöhung ist eine bemerkenswerte Bresche In den Aktienmarkt geschlagen. Das Emissionshaus ist die Rheinisch-Westfälische Bank, eines der drei Nachfolgeunternehmen der Deutschen. Bank. Der amerikanische Großaktionär zeichnet das Geld aus Sperrmarkbeträgen, die er etwa um die Jahreswende gekauft hat. Aber nicht allein dieser Vorgang ist beachtlich – zumal er der erste Beweis des Vertrauens von US-Kreisen in die Nachkriegs-Wirtschaftslage der Bundesrepublik ist –, bemerkenswert ist auch das Angebot an den inländischen Aktienbesitzer von Ford.

Diesem inländischen Aktienbesitzer werden die neuen Stücke im Verhältnis 8:5 zum-Kurse von 100 v. H. bei einem derzeitigen Börsenkurs von etwa 92 v. H. angeboten. Ihm wird zugleich eine Option auf die weiteren 20 Mill. DM zum gleichen Verhältnis und zum Kurse von ebenfalls 100 v. H. für die Dauer der nächsten fünf. Jahre gegeben. „Sicherlich wird Ford auch für 1953 keinesfalls mehr als 3 v. H. Dividende zahlen. Die Kapitalerhöhung bringt aber das Unternehmen bezüglich Rationalisierung und Modernisierung so erheblich vorwärts, daß bei gleichzeitigem Vertrauen zur deutschen Wirtschaftsentwicklung die Kursentwicklung der Ford-Aktie sehr positiv betrachtet werden kann“, kommentierte Generaldirektor. Dr. Vitger den Verwaltungsvorschlag.

Hinter dieser Bemerkung gruppiert sich ein wichtiges Teilstück der Marktpolitik in der AutoWirtschaft. Ford produzierte 1948 5700 Einheiten, 1951 rund 35 000, 1952 rund 40 000, 1953 rund 44 000, das Programm für 1954 sieht rund 50 000 Stück vor. Damit war und ist jeweils die Kapazität der Anlagen voll ausgenutzt, Eine weitere Steigerung des Absatzes wird von Ford nicht ohne weiteres angenommen, es sei denn, daß ganz allgemein für das Auto etwas getan werde. Um aber im Markt bestehen zu können, um die jüngsten (und weitere) Preissenkungen in den nächsten Jahren mitmachen zu können, müsse Ford stark rationalisieren. Dazu diene die Kapitalerhöhung, zumal eine über die normalen Abschreibungen hinausgehende Investitionsrate im derzeitigen Autopreis nicht mehr enthalten sei.

Ford beabsichtigt, den Maschinenpark zu ergänzen bzw. zu erneuern, wobei die Maschinen zu etwa 95 v. H. aus deutscher Produktion und zu etwa 5 v. H. aus USA kommen würden. Zugleich wird eine stärkere Konzentration auf das Kölner. Werk erfolgen, indem Ford bisher bezogene Einzelteile und Zubehörteile selber fabrizieren wird. In diesem Zusammenhang war zu hören, daß z. B. Daimler-Benz, Opel und Volkswagen rd. 50 v. H. der Selbstkosten ihrer Typen in eigenen Anlagen produzieren, bei Ford aber 80 v. H. der Selbstkosten auf Zulieferungen beruhen. R