An den Börsen war man über die Schäffersche Steuerrede ebenso enttäuscht wie befriedigt. Enttäuscht, weil es keine „Große Steuerreform“ geworden ist, und befriedigt, weil bei der Körperschaftsteuer der Satz von 30 v. H. beibehalten und darüber hinaus die allgemeine Körperschaftsteuer von 60 auf 45 v. H. gesenkt werden soll. Damit ist der Anreiz zur Dividendenausschüttung geblieben. Werden von den Steuererleichterungen alle Gesellschaften – soweit sie Überschüsse erzielen – gemeinsam betroffen, so gab es für den Kreis jener Gesellschaften, deren USA-Vermögen beschlagnahmt ist, zusätzliche Anregungen. Nachdem die „Wall-Street“ die Lösung des Problems jetzt zu ihrer eigenen Sache zu machen scheint, dürfte sie nunmehr in das entscheidende Stadium rücken. Beweis: die amerikanischen Wirtschafts- und Finanzzeitschriften unterstützen die deutschen Freigabe- bzw. Entschädigungswünsche mit Nachdruck, außerdem hat sich das Ausland in den letzten Wochen besonders in solchen Papieren engagiert, die durch die Rückgabe des USA-Vermögens am stärksten profitieren werden. Nach einer Verlautbarung der deutschen Botschaft in den USA sind das in erster Linie die IG-Farben, deren Nachfolgegesellschaften daraufhin neue Höchstkurse erreichten. Allerdings wurde diese steigende Tendenz durch Gerüchte unterstützt, die davon sprechen, daß Badische Anilin, Farbwerke Bayer und Hoechster Farben für 1953 je 8 v. H. Dividende verteilen werden. Ein weiteres Papier, dessen Schicksal entscheidend von der Freigabe des USA-Vermögens beeinflußt wird, ist Schering. Hier stieg der Kurs von 227 auf 249 v. H.

Trotz aller Sonderbewegungen auf den anderen Marktgebieten standen die Montane – nur gelegentlich von den IG-Farben überschattet – weiterhin im Vordergrund. Bei lebhaftem Geschäft wurden sowohl bei den Altgesellschaften als auch bei zahlreichen Nachfolgern zeitweise neue Höchstkurse erreicht. Die Ertragsaussichten werden durchweg günstig beurteilt. So zahlt von der GHH der Aktienverein Nürnberg 6 v. H.; bei Oberhausen und Bergbau Neue Hoffnung rechnet man mit je 4 v. H. Von den Klöckner-Gesellschaften schätzt man die Dividende bei Klöckner-Humboldt-Deutz auf 7 v. H., bei Stahlwerke Südwestfalen auf 5 v. H. Enttäuschend sieht es dagegen bei Nordwestdeutsche Hütten und Bergwerk Königsborn-Werne aus, wo jedoch als Trost die Barausschüttung von 5 bzw. 41 v. H. dienen kann. Bei den neuen Hoesch-Aktien hofft man in Düsseldorf auf eine Anlaufsdividende. Ohne Rendite bleiben vermutlich Altenessener Bergwerksverein und im Bereich der Otto Wolff-Gruppe die Eisen- und Hüttenwerke Köln sowie die Stahlwerke Bochum.

Für guteKohlepapiere hielt das Interesse an. So erhöhten sich Dahlbusch-Stämme um 7 1/2 Punkte und Diergandt-Mewissen um 7 Punkte. Man erinnert sich, daß dem Bergbau in den letzten Jahren erhebliche Investitionsmittel zugeflossen sind, die zur Verbesserung der Ertragslage beigetragen haben dürften. Für Consolidation und Essener Steinkohle sind Dividenden von 6 v. H. zu erwarten. Bei den Kohlenkuxen stiegen Constantin von 7000 auf 7400, nachdem davon gesprochen wird, daß über die 50prozentige Krupp-Beteiligung Verkaufsverhandlungen schweben sollen. Der ausländische Interessent ist unter Umständen bereit, seinen Anteil über die Kruppschen 50 v. H. hinaus zu vergrößern. Auf der Suche. nach guten Anlagemöglichkeiten für die freiwerdenden Mittel soll sich Krupp angeblich um die Übernahme des Volkswagenwerkes bemühen. In diesem Zusammenhang wird auch wieder von den Plänen eines anderen Ruhrindustriellen gesprochen, der Anstrengungen unternommen haben soll, ein anderes großes Unternehmen der deutschen Autoindustrie in Majoritätsbesitz zu bekommen.

Als Reaktion auf das in Aussicht stehende große Indiengeschäft, aber auch in Erwartung einer höheren Dividende zogen Daimler auf 134 1/2 v. H. an. Ford gingen dagegen trotz gewachsener Produktion um einige Punkte zurück. Der Kursdruck ist vermutlich auf die Kapitalerhöhung zurückzuführen, die die HV um 20 Mill. DM demnächst zu bewilligen haben wird. Die Dividende wird bei den Ford-Werken wahrscheinlich nicht über 3 v. H. liegen. Der Elektromarkt war freundlich. AEG kündigten 7 v H. Dividende an; Accu Hagen, die nach der Dividendenenttäuschung stark rückgängig waren, kamen wieder um 8 Punkte voran.

Der Bankenmarkt tendierte ruhig. Die Rendite von 8 1/2 V. H. bei den Nachfolgern der Deutschen Bank bildete keine Überraschung mehr. Da Kapitalerhöhungen bei den Instituten vorläufig nicht vorgenommen werden sollen, ist eine ruhige Kursentwicklung auf diesem Marktgebiet wahrscheinlich. Daß Kapitalerhöhungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt für den Kurs nicht ohne Risiko sein können, zeigt das Beispiel der Hamburger Hypothekenbank, die ihr Kapital um 1,8 Mill. DM auf 3,6 Mill. DM verdoppeln will. Der Kurs ihrer Aktien fiel trotz der Dividende von 7 1/2 v. H. auf 110 v. H. Da der Ausgabekurs der neuen Aktien auf 100 v. H. festgesetzt werden dürfte, wird das Bezugsrecht vermutlich ziemlich billig sein.

Am Rentenmarkt lagen die Reichsschatzanweisungen weiterhin mit 3,60 v. H. im Angebot. Pfandbriefe und Obligationen wurden auf der bisherigen Basis gehandelt. Die Westfalenhütte AG, Dortmund (Nachfolgegesellschaft der Hoesch AG), hat zur Finanzierung des weiteren Ausbaues ihrer Werksanlagen eine 7 1/2-v.-H.-Anleihe im Gesamtbetrag von 30 Mill. DM aufgelegt. Von dieser Anleihe ist ein Teilbetrag von 8,125 Mill. DM zum Kurse von 96 v H. zum Verkauf gestellt worden, während der verbleibende Restbetrag von 21,875 Mill. DM im Rahmen des Gesetzes über die Investitionshilfe der gewerblichen Wirtschaft begeben wird. -ndt

Schweizerische Kreditanstalt. Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre hat die Rechnung für 1953 genehmigt. Entsprechend dem Antrag des Verwaltungsrates wurde die Dividende auf 8 v. H. (wie im Vorjahr) festgesetzt. Ferner wurden 3 Mill. sfrs. (im Vorjahr 1,5 Mill.) als außerordentlicher Beitrag für Zwecke der Personalfürsorge der Bank zur Verfügung des Verwaltungsrates gestellt. Der Vortrag auf neue Rechnung beträgt 5,056 Mrd. sfrs. Die Generalversammlung bestätigte die turnusgemäß ausscheidenden Mitglieder des Verwaltungsrates M. F. Lindenmeyer, Dr. W. Boveri, Dr. W. Linsmayer, E. Brennt und P. Schmidheiny und wählte als neue Mitglieder Nationalrat Dr. René Bühler (Gebr. Bühler, Gießereien und Maschinenfabrik, Uzwil), Nationalrat François Perréard, Advokat und Staatsrat, Genf, und Fritz Schnorf, Mitglied des Direktoriums der Aluminium-Industrie-Aktien-Gesellschalt, Chippis.