In einer Untersuchung der Gründe, warum die polnischen Bauern lieber in ihrer Heimat bleiben, als sich nach Pommern, Ostpreußen oder Schlesien umsiedeln zu lassen, stellt das kommunistische Warschauer Blatt Slowo Powszechne fest: „Die Bauern sind zu der wirklichkeitsfremden Auffassung gekommen, daß die westlich der Vorkriegsgrenzen gelegenen Gebiete uns nur vorübergehend gehören und daß man deswegen darauf verzichten müsse, in diese Gebiete umzusiedeln, so verlockend dieser Gedanke an sich auch sei.