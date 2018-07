Inhalt Seite 1 — Ist der Verfolgte schuld? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zu den drei Aufsätzen über die Finanzämter (DIE ZEIT Nr. 8, 9, 10) sind uns so viele Briefe zugegangen, daß es nicht möglich ist, allen Einsendern zu antworten. Hier aber soll die Rede von einigen Zuschriften sein, die kritisch sind. So schreibt der Oberregierungsrat Werner Johanssen vom Kieler Finanzministerium:

„Derartige Darstellungen gerade in Ihrem angesehenen Blatt zu finden, ist etwas erstaunlich. Ich weiß nicht, ob der Verfasser sich die Mühe gemacht hat, in dem Fall des Herrn Andresen nicht nur diesen, sondern auch die Gegenseite zu hören. Oft sehen die Dinge dann wesentlich anders aus. Nur als Brunnenvergiftung aber müssen Sätze wie ‚Da bei den Finanzgerichten in etwa eine normale Rechtspflege stattfindet...‘ bezeichnet werden ... Der Leiter des Finanzamts ist, im Gegensatz zu der Ansicht des Herrn Golphius, überhaupt nicht in der Lage, als eigene Rechtsmittelinstanz über Einsprüche zu entscheiden. Derartige Entscheidungen werden ausschließlich durch den Steuerausschuß gefällt...“

Dazu wäre zu sagen, daß der Verfasser unseres Artikels sich allerdings nicht die Mühe gemacht hat, das Meldorfer Finanzamt zum Fall Andresen zu befragen. Er hat vielmehr die Akten des Falles studiert, und zwar gerade diejenigen Papiere, die den Stempel des Finanzamtes tragen. Der Verlauf der Affäre geht daraus klar hervor. – Unsere Bemerkung über die Finanzgerichte, die der Oberregierungsrat entrüstet zitiert, zielte keineswegs darauf, diese Institution und schon gar die dort tätigen Richter, die leider nicht immer soviel Wohlwollen bei der Finanzverwaltung finden wie in dem Brief des Herrn Oberregierungsrat Johanssen, herabzusetzen, sondern sie deutete an, daß die Stellung der Finanzrichter in mancher Hinsicht anders als die der Richter an den ordentlichen Gerichten ist. Das kann man aus einer Denkschrift der Vereinigung der Finanzrichter selbst entnehmen, in der eine Angleichung verlangt wird. Außerdem haben die Finanzgerichte auf Grund der Abgabenordnung vorzugehen, die in unserem Rechtsleben höchstens „in etwa“ normal ist, weil sie verschiedene rechtsstaatswidrige Vorschriften enthält. – Zwar entscheidet im Einspruchsverfahren der Steuerausschuß, aber unter dem Vorsitz des Finanzamtsvorstehers, der oft der einzige Teilnehmer mit steuerrechtlichen Kenntnissen ist und daher die Laien des Ausschusses zu führen versteht. –

Ein anderer Finanzbeamter, Steuerinspektor W. Löblein, Nürnberg, schreibt unter anderem:

„... ohne daß man (die Abgabenordnung) verstanden zu haben braucht, würde man an der äußeren Einteilung ersehen, daß das Besteuerungsverfahren und das Strafverfahren voneinander unabhängig und völlig getrennt sind. Den Verfasser ficht dies aber nicht besonders an... Im geschilderten Fall (Andresen) ist das Strafverfahren gar nicht über die Einleitung hinausgekommen, hoffentlich hat der Verfasser gemerkt, daß er ja das Steuerfestsetzungsverfahren und nicht das Strafverfahren schilderte...“

Steuerfestsetzungs- und Strafverfahren sind wohl in der Abgabenordnung getrennt, aber sie sind beide in der Hand derselben Behörde, nämlich des Finanzamtes. Dadurch wird das Strafverfahren ein Druckmittel. Das Unglück liegt darin, daß eine und dieselbe Behörde auf Grund eines und desselben (angeblichen) Tatbestandes ein Strafverfahren einleitet und Steuernachzahlungen festsetzt, das heißt, daß der Interessent zugleich Strafrichter ist. Das muß geradezu zwangsläufig zum Einfluß des einen auf das--andere Verfahren führen und zur Einschüchterung beitragen. Dazu kommt, daß die Prüfer sehr oft nicht erkennen lassen, ob sie im Aufsichtsverfahren, das zur Steuerfestsetzung gehört, oder im Ermittlungsverfahren, das zum Strafverfahren gehört, prüfen, obwohl der Steuerpflichtige im Ermittlungsverfahren andere Rechte hat, besonders das der Aussageverweigerung. Zur Kritik dieser Mißstände aber eignete sich besonders der Fall Andresen.

Herr R. Mayer, Hamburg, meint, die Kritik an den Finanzämtern sei moralisch ungerecht, denn: