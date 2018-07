Inhalt Seite 1 — Kinder - auch ein Marktpartner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kinder spielen in unser aller Leben eine große Rolle, sie sind sogar eine – Macht. Denn ihr bloßes Vorhandensein hat einen so großen Einfluß, daß es auch diejenigen angeht, die selbst keine Kinder haben.

Etwa ein Viertel aller Einwohner des Bundesgebietes sind unter 15 Jahre alt, sind also Kinder. Das sind reichlich 12,5 Mill. Menschen. Sie alle haben Wünsche und Forderungen, auch wirtschaftlicher Natur, die im Haushaltsetat der Familien eine große Rolle spielen. Hier eine Beobachtung: Je weniger Kinder ein Elternpaar hat, desto mehr fallen die durch das Kind verursachten Kosten ins Gewicht: drei Kinder großzuziehen kostet nicht den dreifachen Betrag des Einzelkindes. Und noch eine andere Feststellung: Je geringer das elterliche Gesamteinkommen ist, desto größer ist der Anteil, den die Kinder davon für sich beanspruchen.

So gesehen, sind 12,5 Mill. Kinder ein Wirtschaftsfaktor erster Ordnung. Aber merkwürdig: Aus den vielen amtlichen Statistiken, die bei uns geführt werden, kann man zwar auf das genaueste erfahren, wieviele Zigarren pro Jahr und „Kopf der Bevölkerung“ geraucht, wie viele Liter Bier getrunken werden. Aber man erfährt nichts über den Verbrauch, den Kinder an Wirtschaftsgütern haben. Und der so sorgsam errechnete Verbrauch an Zigarren und Bier ist ohnehin eine schiefe Rechnung: „pro Kopf der Bevölkerung“ schließt in sich, daß auch die Säuglinge rauchen und Bier trinken...

Man muß in unserem Fall bei den Spielsachen beginnen. „Für unsere kleinen Gäste“, verkündet einladend ein großes buntes Plakat in einem führenden Spielwarengeschäft. Stimmt es nicht nachdenklich, daß Kinder kaum jemals dieses Kinderparadies betreten? Die Eltern, die Tanten und Onkel kommen lieber allein. Sie fürchten, beim Anblick aller der Herrlichkeiten könnten die Kinder allzu anspruchsvoll werden. Und die Auswahl an prächtigen Sachen ist verwirrend; leider sind die Spielzeugpreise hoch, und sie steigen unentwegt weiter.

Dennoch wird erfahrungsgemäß lieber teures Spielzeug’gekauft als billiges. Wie um diese Erfahrung zu bestätigen,’erschien in dem Geschäft eine ältere Frau, offenbar dem Arbeiterstande zugehörig. Sie kaufte nach sorgsamer Wahl den teuersten Puppenwagen, der vorhanden war. Er kostete 86 DM, und natürlich kann sie diesen Betrag nur in Raten zahlen. Diese Frau ist keine Ausnahme – zur Verwunderung der Spielzeugverkäufer selbst, obwohl die Preise für ihre Güter etwa runde 200 v. H. höher liegen als vor dem Kriege.

Seriöse „Herrenkundschaft“ gehört zum Alltag des Spielwarenladens. Ältere Herren liebäugeln mit raffiniert ausgestatteten Eisenbahnen und legen mit dem tiefen Ernst des Sammlers nach und nach ganze Miniatur-Autoparks an – für ihre Söhne. Zwei Damen, die lebhaft diskutierend das Geschäft betraten, untersuchten mit viel Sachverständnis eine Kollektion von Puppenausstattungen. Die Preise erschütterten zwar ihre Gemütsverfassung, aber nicht ihre Kauflust. Und ein jüngerer Herr forderte kategorisch: „Was gibt es bei Ihnen Neues?“ Da schleppte die Verkäuferin herbei: eine komplette „Fliegende Untertasse“ aus noblem Plastikmaterial, ein Pseudo-Fernsehgerät mit Musik- und Lichtknöpfen und richtigem Fernsehfenster. „Unsere Auswahl spiegelt naturgetreu unsere gesamte technische Welt wider“, erläuterten die Fachleute mit Stolz diese spielerische Pracht.

Die deutsche Spielwarenindustrie kann auf eine mehr als 600jährige stolze Tradition hinweisen. Schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts brachten Kaufmannszüge aus Nürnberg begehrte Spielwaren in alle Welt. Puppen und Schaukelpferde, Brett- und Ballspiele gibt es schon seit beinahe undenklichen Zeiten. Aber erst nach dem ersten Weltkrieg wuchs die Vielfalt der Auswahl ins Ungemessene. Nun erst wurde das Spielzeug Massenartikel und ahmte auch jene „Errungenschaften“ nach, mit denen sich Erwachsene, Völker und Kontinente ins Unglück stürzten.