Ein Film zum Thema Geburtenkontrolle

Fünfzig werdende Mütter mit allen Anzeichen kommender Ereignisse, fünfzig ledige Frauen wohlgemerkt, haben in dem Film „Kinder der Liebe“ in einem Heim für ledige Mütter am Rande einer Großstadt Zuflucht gesucht. Die neueste, ein blutjunges Ding, kann in dem überfüllten Haus nur aufgenommen werden, weil eine ältere, die in diesem Augenblick an einer Geburt starb, den Platz frei machte. Es sind Frauen aller Volksschichten, die hier für kurze Zeit zusammenleben: ganz junge Mädchen, die unerfahren in das erste Liebeserlebnis stolperten und sich nun hier wie gehetzte Tiere verkriechen, ordentliche Frauen, die auf der Flucht vor dem Bannstrahl ihrer Familie und ihrer Umwelt in dieses diskrete Haus verschwanden, um hier anonym ein Kind zur Welt zu bringen, das sie ebenso heimlich zur Adoption weitergeben, und jene Unbekümmerten, Ungenierten, denen nicht viel mehr als ein lästiger „Berufsunfall“ passiert ist.

Hin und wieder gibt es Filme, die den Mut haben, Ungewöhnliches zur Sprache zu bringen. Zu den Männern, die etwas wagen, gehört der Franzose Léonide Moguy, der Regisseur von „Morgen ist es zu spät“, der in diesem neuen sozialkritischen Film oberflächliche und kleinliche Vorurteile angreift, die Stellung des unehelichen Kindes in der heutigen Zeit des in der ganzen Welt vorhandenen Frauenüberschusses untersucht und das Thema von der Geburtenkontrolle zur Diskussion stellt, das von der katholischen Kirche anders beurteilt wird als von den Staatsregierungen, und in den einzelnen Staaten wieder verschieden. Der Film, der getragen wird von der Liebe zu den Leidenden und von dem Haß wider jegliches Unrecht, gibt klug und beredt (Drehbuch Léonide Moguy und Marise Querlin) den Standpunkt einzelner Gruppen in überzeugenden Vertretern wieder: der junge Arzt ist der Vorkämpfer für eine Geburtenkontrolle, die durch Aufklärung und Einsicht, nicht durch Zwang erreicht werden soll. Würdevoll, aber nicht weltfremd ist der Pfarrer die Stimme der Kirche. Die stolze Bürgersfrau und strenge Mutter einer dieser Fräulein Mütter hat mit ihrem Vokabular von „Skandal“ bis „Ehre“ die konventionellen Urteile schnell bei der Hand und ist mit ihrem beschränkten Horizont die Repräsentantin einer Welt, die mehr im Gestern als im Heute lebt. Die nüchterne Heimleiterin kennt „das Leben“ und den – Geldmangel. Die junge tapfere Sozialfürsorgerin will durch Liebe und gutes Beispiel die Welt verbessern. Und die fünfzig mädchenhaften Mütter verkörpern die Unschuld, die Lebenssehnsucht, den Leichtsinn und die Liebe, zu einem besonderen Teil jene Liebe, die das Brot der Armen ist.

Die künstlerische Hand Moguys und die dezente Kamera haben in den Bildern dieses Films, der jetzt in Westdeutschland anläuft, eine glückliche Mischung zustande gebracht. Keine Schwarzweißmalerei, sondern schriller Angriff gegen verschlafenes Kollekivdenken als auch zugleich Realismus und Poesie des täglichen Lebens, das auch bei den Ärmsten der Armen immer wieder Glanzlichter hat. Die indiskreten Bilder von einer Geburt hätten darin ruhig fehlen können. Eine der hübschesten Szenen im Film aber ist es, wenn selbst die verhärtesten und zynischsten Insassen des Hauses ihren ärmlichen Tand herbeischleppen, um die 17jährige bräutliche Mutter Liliane für die Hochzeit mit dem nicht viel älteren Studenten zu schmücken, der durch die Fürsorgerin den Weg in dieses Frauenhaus fand.

Der Ästhet Moguy, der ein großer Entdecker von neuen Gesichtern für den Film ist, hat die Neigung, so schöne Darsteller für die Rollen zu suchen, daß sie zwar nicht typisch für die Wirklichkeit sind, aber eine Kraft der Faszination haben, die seinen Bildern eine magische Einprägsamkeit geben. Die Hauptrolle spielt die 21jährige Etchika Choureau, die inzwischen in Paris mit dem Suzanne-Bianchetti-Preis für junge Schauspielerinnen ausgezeichnet wurde. Sie hält sich in ihrem Part als ein Mädchen aus behütetem Elternhaus, unter dem Verdacht eine Kindermörderin zu sein, auf dem feinen Grat von zarter Unschuld, bitterer Enttäuschung und hartem Lebenwillen. Die Fürsorgerin (Lise Bourdin) ist nicht jener leicht säuerliche strenge Typ, der im Hause der hemmungslosen Mädchen Make-up und hochhackige Schuhe auch an sich selbst als Sünde verpönt, sondern sie ist glaubhaft und ohne die üblichen Filmübertreibungen mit großem Takt eine gepflegte schöne Dame, die schon allein durch ihre Haltung erzieherisch wirkt. Aber dieser Film „Kindei der Liebe“ will dennoch kein Lehrfilm sein, er will auch nicht zu billiger Versöhnlichkeit aufrufen, sondern jeden Betrachter zur persönlichen Stellungnahme zwingen. EM