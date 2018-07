Inhalt Seite 1 — Picassos neue Taube Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris, im März

Der Rat der Stadt Lyon hat ratlose Tage hinter sich. Denn er hatte eine Idee geboren, die so schnell verwirklicht wurde, daß ihre Schöpfer mit ihren Folgen nicht fertig wurden und daß sich – als der Skandal da war – niemand mehr im Stadtrat bereitfand, Picasso und Herriot gegenüber verantwortlich zu zeichnen. Bis der Rat der Stadt Lyon wiederum auf eine Idee kam: Die Stadträte zogen Lose, und das Los entschied, wer das Los der Verantwortung zu tragen habe.

„An diesem Tage“, so sagt man in Lyon, „zitterten die Wände des Rathauses.“ Und der unglückliche Los- und Würdenträger mußte nun gehen, um die „Picasso-Geschichte“ Herriot zu beichten. Ein fataler Gang. Denn Monsieur Herriot, als die graue Eminenz der französischen Politik bekannt, ist auch Bürgermeister von Lyon – und sein Stadtrat hatte ihn zu der „Picasso-Geschichte“, die jetzt so zugespitzt war, daß nur er noch sie entscheiden konnte, nicht einmal gefragt.

Die „Geschichte“ fing ganz harmlos an: Man bat Picasso um eine Bildhauerarbeit für die Museen von Lyon. Der Stadtrat von Lyon war sehr stolz auf diesen fortschrittlichen Einfall, und Picasso stimmte begeistert zu. Er besaß unter seinen unverkauften Skulpturen gerade noch eine Taube: die sandte er an den Stadtrat von Lyon und legte noch eine Zeichnung dazu: einen gehörnten, aber schon sehr gehörnten Faun.

Das Paket kam an, wurde geöffnet und das Drama im Stadtrat begann: Die Taube sollte 480 000 Frs. (5760 DM) kosten, und für die Zeichnung des Fauns rechnete Picasso die Kleinigkeit von 240 000 Frs. (2880 DM). Zunächst trauten die Räte ihren Augen nicht, angesichts der Werke und angesichts der Zahlen, Dann brach die Panik aus: „Unglaubliche Preise!“, „Und das für diese monstres!“, „Eine Unverschämtheit. Man muß sie zurückschicken!“ – „Kann man das?“ – „Ja, aber nur Herriot kann es!“ – „Und er ahnt von nichts!“ – „Wer ist denn überhaupt auf die Idee gekommen, sich an Picasso zu wenden?“

Die Idee stammte von niemandem mehr, soviel man auch suchte. Das Haus beriet und blieb ratlos, zumal der Chef des Rathauses abwesend war. Denn Monsieur Herriot war zu seinem allwöchentlichen Besuch in Paris abgereist, wo ihm zur selben Stunde politische Freunde Picassos zu schaffen machten. Als er zurückkehrte, hatte sich noch immer kein Verantwortlichen für die Picasso-Affäre gefunden. Und niemand, der es auf sich nahm, Herriot von ihr zu berichten, ihm die „monstres“ zu zeigen, die ohne ihn bestellt waren – und die nur er zurückgehen lassen könnte. Herriot weilte tagelang in Lyon, ohne von der Picasso-Herriot-Panik in seinem Hause zu ahnen. Und reiste wieder nach Paris.

Währenddessen inszenierten die Eingeweihten Im Rathaus von Lyon für die Uneingeweihten unter den Stadträten eine Ausstellung: Unter lauter von Schulkindern modellierten Figuren stellten sie Picassos Taube auf und gaben bekannt, es sei eine Ausstellung von Picasso-Werken. Die Ausstellung „ging“ blendend. Die Uneingeweihten unter den Stadträten verharrten vor den Schulkinderplastiken, und ringsherum hörte man begeisterte Ausrufe: „Welch ein Talent er hat“, „Welche Ideen!“ „Mon Dieu, comme c’est ravissant!“ Nur... der Taube sollte niemand ein Lob.