Es lag nahe, daß die Erläuterung des Siemensbschlusses für 1952/53 in der traditionellen Pressebesprechung, die diesmal in Berlin abgehalten wurde, von den gerade bekanntgegebenen Regierungsbeschlüssen über die Grundzüge einer Gesetzesvorlage zur „großen“ Steuerreform beherrscht werden mußte. Das Echo war keineswegs freundlich, da der Reformplan mindestens unter dem Gesichtspunkt der von der Wirtschaft geforderten Erleichterungen für die Kapitalgesellschaften nicht befriedigt. Für Siemens brachte schon die „kleine“ Steuerreform keine fühlbare Erleichterung, weil die selbständigen Beteiligungsgesellschaften, die nicht durch Organschaft mit der Muttergesellschaft S & H verbunden sind, von der steuerlichen Begünstigung ausgeschlossen blieben. In den vorliegenden Abschlüssen der beiden Hauptgesellschaften des Hauses Siemens kommt dieses „Zaungast“-Schicksal der Siemens-Schuckertwerke AG als größter Beteiligungsgesellschaft von Siemens & Halske in dem Dividendenabstand von 5 v. H. bei SSW gegen 8 v. H. bei S & H deutlich zum Ausdruck. Bei einem Rohertrag, der mit 478 Mill. um 40 v. H. über dem von S & H lag, konnte SSW trotz relativ niedriger Abschreibungen nur einen Jahresgewinn erwirtschaften, der mit 10,17 Mill. wenig mehr als halb so groß war wie bei S & H. Überdies wird auch das Berliner Siemens-Vermögen mit zum Lastenausgleich herangezogen, obwohl nach den Zerstörungen während des Krieges und der Totaldemontage durch die Sowjets selbst bei optimistischer Schätzung our ein Sechstel der Berliner Substanz gerettet werden konnte.

Um so höher ist die Leistung zu veranschlagen, daß S & H eine von 6 auf 8 v. H. erhöhte und wirklich verdiente Dividende ausschütten kann. Die Liquidität erster Ordnung hat sich von 14,6 auf 18,3 v. H. gebessert. Die Barliquidität entspricht etwa einem monatlichen Gesamtumsatz, beides auf S & H und SSW bezogen, nachdem jahrelang infolge der hohen Anlaufverluste während der ersten Wiederaufbauzeit die Lohn- und Gehaltzahlungstermine dem „Finanzminister“ des Hauses Siemens ein erhebliches Alpdrücken verursacht hatten.

Wenn mit dem laufenden Geschäftsjahr das eigentliche Wiederaufbauprogramm im wesentlichen abgeschlossen sein wird, wird sich das Investitionstempo zunächst vorübergehend etwas verlangsamen. Wie Dr. Lohse vom Vorstand von S & H erklärte, wird voraussichtlich etwa zwei Jahre lang mit einem verhaltenen Tempo investiert werden. Solange dürfte die mit dem laufenden Geschäftsjahr erreichte Kapazität der zu erwartenden Geschäftsbelebung bei einer gleich günstigen Ertragslage wie im letzten Jahr genügen, und so lange wird die an sich allmählich anstehende Frage einer Kapitalerhöhung nicht direkt akut werden. Der nächstliegende Investitionsbedarf kann aus Abschreibungen und Kreditmitteln gedeckt werden. Mit einem kleineren Teil wird hierfür der Erlös aus der im Januar des laufenden Jahres aufgenommenen 100 Mill.-Anleihe beansprucht werden. Ein weiterer Teil dieser Anleihe wird zur Finanzhilfe für die Beteiligungsgesellschaften und zur Abdeckung von Bankkrediten verwandt, die im Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Realisierung der Wandelanleihe in Anspruch genommen wurden. Der beträchtliche Rest des Anleiheerlöses wird in die Liquiditätsreserve gelegt. Gegebenenfalls sollen damit auch Auslandsaufträge längerfristig finanziert werden. P f.

*

Die eigentlich interessanten Veränderungen weist in der soeben vorgelegten AEG – Bilanz für das Geschäftsjahr 1952/53 das Umlaufsvermögen auf. Die Warenbestände und die Forderungen auf Grund von Warenlieferungen und Leistungen wurden ausgepreßt wie ein Schwamm und so trotz eines um 16 v. H. gestiegenen Umsatzes um rd. 4 Mill. DM gesenkt. Vergleicht man nur die eigentlichen Warenbestände, also ohne „Anlagen in Arbeit“, dann läßt die hier erkennbare Differenz von über 10 Mill. DM die Bemühungen der Geschäftsleitung um eine Kontraktion der nicht liquiden Teile des Umlaufsvermögens noch deutlicher in Erscheinung treten. Große Posten an flüssigen Mitteln sollten und konnten geschaffen werden. Es besteht so eine Liquiditätsreserve von 72 Mill. DM, von denen 48 Mill. DM als Bankendepositen und 24 Mill. als Wertpapierbestände unterhalten werden. Das sind mehr als 10 v. H. der Bilanzsumme. Auf den ersten Blick erscheint dies recht hoch; es entspricht dieser Betrag aber auf der anderen Seite nur einem Umsatz von etwa einem Monat. Sollte die Kundschaft, wenn das Geld wieder einmal knapp geworden ist, schlecht zahlen, dann verschwindet diese Liquidität wie der Schnee an der Frühjahrssonne. Das Unternehmen hat sich so, da es die Zukunft zwar nicht schlecht, aber immerhin mit einer gewissen Vorsicht beurteilt, zu einem wohl ausgewogenen Maß an aufgestauter Liquidität entschlossen. Sie soll mehr eventuellen künftigen Anforderungen des Marktes gerecht werden, als größere Investitionen vorbereiten.

Hierfür dürften keine Absichten bestehen, jedenfalls ist nicht daran gedacht, eine stärkere Expansion zu betreiben, als sie durch die laufenden Rationalisierungsabsichten bedingt ist. Im vergangenen Jahr wurden bei 28 Mill. DM Abschreibungen rd. 40 Mill. DM investiert; im laufenden Jahr werden die Dinge nicht wesentlich anders aussehen. Dr. Bode sprach sich auf der Pressekonferenz der AEG gegen eine auf eine allzu stürmische Expansion gerichtete Geschäftspolitik aus. Die im vergangenen Jahr erreichte Umsatzsteigerung von 16 v. H. sei gesund; sie entspräche in etwa dem, was normalerweise ein gutes Unternehmen im Jahresdurchschnitt erreiche. Die betont vorsichtige Haltung der Geschäftsleitung läßt erkennen, daß nunmehr die Periode des ersten stürmischen Wiederaufbaues beendet ist. Dividende 7 v. H. –eb