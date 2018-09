Auf einer Pressekonferenz am 13. März 1953, als nämlich die Rheinisch - Westfälische Elektrizitätswerk A G, Essen, ihren Abschluß per 30. Juni 1952 mit einer von 4. auf 5 v. H. erhöhten Dividende bekanntgab, sagte das Vorstandsmitglied Fritz Ridderbusch zu einer entsprechenden Anfrage der Wirtschaftspresse „Wir sind der Meinung, daß die Dividende von 5 v. H. auf das RWE-AK von 246 Mill. DM noch nicht das ist, was den Aktienmarkt befriedigen könnte. In den USA liegt z.B. die Durchschnittsdividende zwischen 6 bis 8 v. H.“ Fast genau ein Jahr später sagte Direktor Ridderbusch zum gleichen Kreis von Wirtschaftsjournalisten bei Vorlage des Jahresberichtes für 1952/53 mit einer von 5 auf 6 v. H. weiter erhöhten Dividende: „Die 6prozentige Dividende ist noch nicht das Ende nach oben.“ Er fügte hinzu, daß das Unternehmen während des 900-Mill.-DM-Investitionsprogramms von 1952 bis 1955 neben einer aktiven Dividendenpolitik bevorzugt die finanzielle Sicherung dieser Investitionen bei ihrer Geschäftspolitik berücksichtigen müsse, zumal mehr als 85 v. H. dieser Summe aus eigenen Mitteln aufgebracht werden müßte.

Daß die erhöhte Dividende zugleich auf einer erneuten Mengen- und Wertsteigerung des Umsatzes basiert, ist erfreulich. Die Jahresumsätze entwickelten sich von 1950/51 mit rund 500 Mill. DM auf rund 660 Mill. DM in 1951/52 und haben 1952/53 nach einer erneuten Zunahme des Stromverbrauches am 13,2 v. H. rund 760 Mill. DM erreicht. Die Zuwachsrate des erhöhten Stromabsatzes mußte zu 70 v. H. aus dem mit höheren Herstellungskosten belasteten Steinkohlenstrom entnommen werden. Der Stromabsatz des RWE hat nunmehr 13,47 Mrd. kWh erreicht. Er liegt weiterhin sehr hoch, wobei der Frostwinter mit dem teilweisen Ausfall der Gaslieferungen neue Höchstanforderungen stellte.

Das Unternehmen hat in letzter Zeit Stromabkommen mit Belgien, Holland und Frankreich abgeschlossen und damit den großzügigen europäischen E-Verbund weiter ausgebaut und fundiert. An einer Mosel-Kanalisierung ist RWE nicht interessiert, weil der energiewirtschaftliche Ertrag einer solchen Kanalisierung (Wasser–Strom) unerheblich sei. Im; übrigen sei das Mosel-Projekt eine politische Angelegenheit,

Über Pläne einer AK-Erhöhung bzw. Anleiheaufnahme äußerte sich die Verwaltung sehr zurückhaltend. Da in der Finanzgebarung des Unternehmens ,,immer noch Platz für Fremdgelder“ sei, werde man vorläufig diesen Weg noch ausnutzen. Auslandsanleihen wären Jedoch noch nicht spruchreif Die Bilanz macht weiterhin einen sehr guten Eindruck. Die Sachanlagen sind mit 2,219 (1,975) Mrd. DM aktiviert, worin Zugänge von 278,1 Mill. DM, davon 186 Mill. DM an Leitungsnetzen enthalten sind. Die Gesamtabschreibungen betragen 206,4 (157,6) Mill. DM. Das laufende Jahr ist weiterhin befriedigend. Die Besserung der Durchschnittseriöse, die nach Durchführung neuer Preisvereinbarungen schon 1952/53 erzielt werden konnte, habe sich weiter günstig ausgewirkt. Die Zunahme des Stromabsatzes hält an (HV 25. März). rlt.

630 000 kW reicht nur noch aus, um den Spitzenbedarf von Hamburg bis 1956 zu decken. Da für den Fremdbezug Ton Strom keine leistungsfähige Verbindung zwischen Hamburg und dem Ruhrgebiet vorhanden ist und der Bau einer Hochspannungsleitung von 220 kV sehr, hohe Mittel erfordern würde, ist der Bau von drei neuen Werken vorgesehen. In Anlehnung an ein Kanalisierungsprojekt der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Hamburg soll bei Geesthacht an der Oberelbe ein Pumpenspeicherwerk (Inbetriebsetzung Ende 1956) gebaut werden, das mit einem ebenfalls neu zu errichtenden Laufwasserwerk kombiniert werden soll. Durch den Einsatz beider Werke soll eine wirtschaftlichere Ausnutzung der augenblicklichen Kraftwerksleistung und eine Herabminderung der im Hamburger Versorgungsgebiet besonders hohen Spitzenbelastung sichergestellt werden. Da aber auch durch diesen Reservenzuwachs nur für kurze Zeit Luft geschaffen wird (nicht über das Jahr 1959 hinaus), ist als drittes Projekt ein reines Dampfkraftwerk mit einer Endbauleistung von 300 000 kW in Schulau (neben dem jetzigen Kraftwerk Schulau) geplant. Dem steigenden Stromverbrauch folgend, soll auch das Leitungsnetz verstärkt werden. Im Rahmen dieses, über ein Jahrzehnt hinweg laufenden Programms ist eine Verbindung der Kraftwerke untereinander durch 110 kV-Leitungen vorgesehen. In das Umspannwerk Tiefstack soll auch die 110 kV-Leitung der vorgesehenen Wasserkraftwerke Geesthacht einmünden. Auch im inneren Stadtgebiet soll das heutige 25 kV-Netz durch 110 kV-Leitungen ersetzt werden. Hierfür ist, ausgehend von den Kraftwerken Neuhof und Tiefstack, ein innerer Ring mit 110 kV-Verbindungen vorgesehen. Als Endziel dieses Programms ist beabsichtigt, jedes der 110 kV-Abspannwerke mit drei Kabelzuleitungen auszustatten. k r.