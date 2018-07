Die Hamburgis ehe El ec tri ci täts We rke A G feierte am 15. März den Tag ihres 60jährigen Bestehens, Auf einer aus diesem Anlaß einberufenen Pressekonferenz gab Dr Ing. H. Freiberger einige Informationen über die Zukunftspläne, die die HEW als eines der größten Elektrizitätswerke der Bundesrepublik zur SichersteUung der Stromversorgung ihres Versorgungsgebietes beschäftigen. E> ie heute der HEW zur Verfügung stehende Kraftwerksleistung von In der, Aufsidifsratssitzung der Deutsche Centrtlbodeiikredit AG Berlin Köln, am 8.3. 1954 wurde über die Entwicklung des verlagerten Institutes im Jahre J953 berich et. Der Geschäftsumfang nahm um 82 0(i V. 65 4) Mill. DM zu. Hiervon entfielen 57 0( 39 9) Mill. DM auf den Absitz von Schuldverschreibungen. Die Darlehensauszahlungen betrugen 51 0( 35 7) Mill, DM, die neuen Darlehensbewilligungen 69 0( 40 6). Mill. DM Auf Grund des Berliner Altbankengesetzes ist die Deutsche Centralboden auch in Berlin wieder zum Neugeschäft zugelassen worden. Das Institut wird zum 1.1. 1953 die DM Bröffmmgsillanz aufstellen. Der Abschluß lir 1953 wird erstmals Seit 1944 das < 3esatfttinstitut umfasset. Man rechnet damit, daß die DM Eröffnungsbilanz tmd der Abschluß für 1953, der die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung rechtfertigt, noch im Laufe dieses Jahres vorgelegt werden können, Platt Werke produzierten 5 Mill. Nähmaschinen. Die 5 000 000. Nähmaschine der Pfaff Werke in Kaiserslautern wurde am 20. Februar fertiggestellt und ins außereuropäische Ausland versandt. Seit 1950 hat die 1862 gegründete G. M Pfaff AG. eine Million Nähmaschinen produziert. Auf Grund des derzeitigen Auftragsvolamens steht dte Fertigstellung der 6000 000. Nähmaschine bald in Aussicht.

BKW Dieizylinder inAmsterdam und Kopenhagen. Die DKWSonderklasse, die nicht zuletzt dank der hervorragenden internationalen Sporterfolge auch außerhalb der deutschen Grenzen eine ständig steigende Nachfrage zu verzeichnen hau sieht auf den Automobil Salons in Amsterdam und Kopenhagen wieder, im Brennpunkt des Interesses. In. Amsterdam steht der schnellste holländische Wagen der Rallye Monte, Carlo, eine. DKW Sonderklasse, im Mittelpunkt des Auto Union DKWStandes.