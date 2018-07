Mit Schlägen mußten die polnischen Bauern von Miliz und Sicherheitspolizei zu den Versammlungen getrieben werden, in denen sie die Bildung von Kolchosen beschließen sollten. Das erfuhr man auf dem kommunistischen Parteitag in Warschau, wo für kurze Zeit die Schleusen der Kritik geöffnet wufden. Obwohl die Redner sich bemühten, Erfolge herauszustellen, gaben sie unwillkürlich einen Eindruck von der völligen Bürokratisierung und geistigen Erstarrung der Partei. Die Kader führen, wie offiziell erklärt wurdefein von der Partei und den Massen abgetrenntes Dasein. Nach kommunistischen Maßstäben ist das ein Todesurteil über die Partei in ihrem gegenwärtigen Zustand.

Welchen Weg geht der polnische Kommunismus? Innenpolitisch hat der Parteitag die Parole Agrarpolitik!“ ausgegeben. Der 1949 beschlossene Sechsjahresplan beruhte auf der Annahme, daß durch eine scharfe Industrialisierung alle Probleme des Landes zu lösen wären. Inzwischen sind große Kombinate erbaut worden oder im Entstehen, aber mit jedem Jahr brennt die Rohstoff-Frage heißer. Mit ernsten Worten hat der Planungstheoretiker Hilary Minc eine Verstärkung der einheimischen Rohstoffbasis gefordert. Die Sowjets sind offenbar nicht willens, mit ihren Erzen die polnische Industrie in steigendem Maße zu versorgen. Außerdem berührte Minc zwei Hauptwunden des sozialistischen Systems: die Frage der Kosten und die der Qualität. Er ließ keinen Zweifel daran, daß in diesen Beziehungen radikale Änderungen eintreten müßten.

Das Industrialisierungstempo muß verlangsamt werden, darüber gibt es schon keine Diskussion, mehr. Kann sich der Staat in dem Bemühen zur Hebung der agrarischen Produktion noch sozialistische Experimente leisten? Die Parteitagsredner haben sich gewunden ausgedrückt. Sie wollten das Ideal der totalen Sozialisierung nicht preisgeben, aber sie übten an dem sozialistischen ländlichen Sektor, den Staatsgütern und den Kollektivbetrieben, heftige Kritik. Sie mußten die Tatsache respektieren, daß die Getreideerzeugung und die Viehzucht von den drei Millionen bäuerlichen Individualwirtschaften abhängig sind. Diese sollen in Zukunft mehr Förderung erfahren. Als sichtbares Zeichen der Kursänderung ist der Rücktritt des Landwirtschaftsministers Domb-Kociob zu verstehen.

Die neue Orientierung hat sich unter den polnischen Kommunisten erst nach inneren Kämpfen durchgesetzt. Man hörte auf dem Parteitag Äußerungen, daß die Genossen endlich die Wichtigkeit der Landwirtschaft begreifen müßten. Die Stellung der Partei auf dem Dorfe ist schwach, darüber gaben die Mitgliedzahlen klaren Aufschluß. Die orthodoxen Marxisten sehen in dem Agrarkurs nur eine Unterbrechung, nach der sie den industriellen Aufbau forciert wieder aufnehmen können. Sie haben im Augenblick eine schwierige Position, aber sie erfuhren keine Zurücksetzung. Neben Minc und Zenon Nowak, dem landwirtschaftlichen Sachverständigen der Partei, haben die „Linken“, Jakob Berman, Ochab und Mazur eine starke Stellung im Politbüro und im Parteisekretariat behalten. Für Moskau wäre es taktisch ungünstig gewesen, das Kräfteverhältnis zugunsten der einen oder anderen Richtung zu verändern. Die Lenkung von Moskau ist bei Fortdauer einer inneren Spannung im Warschauer Regime leichter.

Der Verzicht von Boleslaw Bierut auf den Posten des Ministerpräsidenten bedeutet keine Minderung seiner Machtstellung. Als Erster Sekretär der Partei, als der Chruschtschow Polens, behält er eine Schlüsselstellung. Cyrankiewicz, der ehemalige Sozialist, der wieder Regierungschef geworden ist, hat sich stets als treuer Gefolgsmann Bieruts erwiesen. Er ist ein polnischer Grotewohl, der den Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Kommunisten alten Schlages nicht los wird. Bierut selbst aber ist für die Sowjets der sicherste Garant ihrer Politik.

Der Schatten über dem Parteitag war das Verhältnis zur jungen Generation. Bierut sprach von der „rechtsnationalistischen Abweichung des Gomulkismus“ und erinnerte damit an jenen noch immer nicht abgeurteilten Parteiführer, der den Sowjets unbequem geworden ist und der deswegen einen Anhang im Volke behalten hat. „Sozialdemokratische Ideen“ sollen gerade unter der Jugend zu finden sein. Von 120 000 Studenten gehören nur zehn Prozent der Partei an. Nach dem neuen Statut ist der Polnische Jugendverband in aller Form eine Partei-Einrichtung geworden. Um ihn zu einem „Stoßtrupp“ zu entwickeln, müßte aber die Partei noch einen Funken revolutionären Geistes besitzen. Die satten Funktionäre, die in Warschau versammelt waren, dachten nur an ihre Karriere und empfanden jede Initiative von unten als störend. Wenn das Warschauer Regime einen Beweis dafür liefern wollte, daß Kommunismus und Volk nichts miteinander zu tun haben, so hat es das durch seinen Parteitag getan. Harald Laeuen