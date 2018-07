Die Frau ist ein Mensch,“ Dies sei, so erklärt der holländische Anthropologe und Philosoph F. J. J. Buytendijk, der Ausgangspunkt und die Grundvoraussetzung seines Buches „Die Frau“ (Verlag J.P.Bachem, Köln, Leinen, 309 Seiten, 18 DM), eine Bemerkung, mit der Buytendijk die Ironie des aufmerksamen Lesers herausfordert. Solche Ironie stellt sich wohl immer ein, wenn das „wahre“, das „eigentliche“, das „natürliche“, das „echte“ Wesen „der“ Frau wissenschaftlich exakt zu beschreiben versucht wird. Eine Erkenntnis naturgegebener (also weder geschichtlich-soziologisch noch religiös, noch durch Erziehung und Konvention bedingter) Unterschiede zwischen Mann und Frau müßte auf langjähriger Beobachtung des Verhaltens von Männern und Frauen fußen, unter gleichen Bedingungen und mit gleichen geistigen, seelischen und körperlichen Entfaltungsmöglichkeiten zusammenleben. Buytendijk ersetzt diese fehlende Voraussetzung durch intuitive Ideen des Weiblichen und des Männlichen, die allzu nahe bei landläufig-konventionellen Begriffen und Unterschieden bleibt. Dem Mann ist der zupackende, aggressive „Zugriff auf die Welt“ in die Wiege gelegt. Die Frau ist die Verkörperung der sorgenden Mütterlichkeit, des Kontemplativen, des „Seienden“ (im Gegensatz zum „handelnden“ Mann). Die Problematik der weiblichen Existenz als die des „anderen“ Menschen innerhalb der vom Manne geschaffenen Ordnungen – das Thema des Buches von Simone de Bouvoir, „Das andere Geschlecht“, das Buytendijk widerlegen möchte – diese Problematik versucht er auszusöhnen in einer ehrfürchtigen Anerkennung. Aus der weiblichen Erscheinung, dem Körpergefühl der Frau (ihrer „Leibempfindung“), ihrem Bewegungsrhythmus, ihrer Stimme, ihrer „Jugendlichkeit“, ihrem Muskelbau zieht er Schlüsse auf ihr Bewußtsein, ihr Selbstgefühl, ihre Art, die Welt zu begreifen und in ihr zu existieren. Diese „Schlüsse“ gipfeln liebenswürdiger- (und sehr männlicher-) weise in der alten, romantischen Vorstellung von der „höheren“, reineren und edleren Menschlichkeit der Frau. Der „geheimnisvolle Ausdruckscharakter“ der weiblichen Erscheinung weist Buytendijk darauf hin, daß die Frau „an der Wurzel, am Ursprung, am verborgenen Nährquell der menschlichen Wirklichkeit“ lebt, daß das geistige Sein „im Modus des Weiblichen eine Vollendung erreichen kann, die über das menschliche Dasein hinausreicht“ und daß die „geheimnisvolle Innerlichkeit der Frau“ der Welt des Handelns, der Maschine (also „des Mannes“) fremd ist.

Auch Ehrfurcht ist ein subjektives Gefühl, wenn nicht ein „Affekt“. Nach nahezu jeder Feststellung eines „typischen“ Merkmals der Frau und sogar nach seinen schönen und einfühlsamen Versuchen, dem Geheimnis der weiblichen Existenz überhaupt zu begegnen, kommt Buytendijk loyalerweise auf seinen Ausgangspunkt: „die Frau ist ein Mensch –“ zurück und betont, daß Menschsein heißt, alle Möglichkeiten, die „männlichen“ sowohl als die „weiblichen“, in sich zu tragen. Die reale Frau stellt auch seiner Ansicht nach immer eine Synthese aus beidem dar. Die sogenannten weiblichen Eigenschaften sind auch im Manne angelegt und werden unter diesen und jenen Umständen entwickelt und ausgeformt. Umgekehrt trägt die Frau die „typisch“ männlichen Merkmale als Möglichkeiten in sich und kann sie – sofern eine Notwendigkeit dafür besteht – entwickeln.

Wozu dann also eigentlich diese starre Festlegung zweier Möglichkeiten des „Daseinsentwurfs“ auf die vage und unstimmige Formel männlich/weiblich? Weil dem Manne, das „Geheimnis“ im allgemeinen in der Frau begegnet? Die menschliche Gestalt (nicht nur die weibliche, sondern ebensosehr die männliche) kann wie jene Gestalt ein Geheimnis sein (oder nicht) – es kommt auf den Blickwinkel des Betrachters an. Die Bibel läßt zwei ähnliche menschliche Daseinsentwürfe, wie die von Buytendijk „männlich“ und „weiblich“ genannten, in zwei weiblichen Gestalten (Martha und Maria) erscheinen. Andere Kulturen verkörpern den lächelnd betrachtenden, seienden, nicht-handelnden, ruhig dem Ewigen zugewandten Menschen männlich (in der Gestalt des Buddha zum Beispiel). Was Buytendijk letzten Endes als „spezifisch weiblich“ darstellt – und beim besten Willen nicht mit der Wirklichkeit der uns täglich begegnenden Frau in Übereinstimmung bringen kann –, scheint nicht mehr und nicht weniger zu sein als eine hohe Vorstellung einer religiös gebundenen universellen Menschlichkeit, die sich ebensooft im Männlichen wie im Weiblichen manifestiert hat und die Buytendijk mit Recht in der heutigen Welt gefährdet sieht.

Johanna Moosdorf