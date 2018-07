Inhalt Seite 1 — Er hat nur das Beste gewollt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

r. e., Bremen

Vor der Bremer Strafkammer 1 wurde in einem ungewöhnlich dramatischen zweitägigen Prozeß, in dem es aber auch manch herzhaftes Gelächter gab, einem Kurpfuscher das Handwerk gelegt, der seit Jahren ziemlich leichtsinnig versucht hatte, aus der Dummheit der Menschen Kapital zu schlagen. Es ging um ein Alkohol-Entwöhnungsmittel namens Bonibal, und um andere „Medikamente“ gegen die Trunksucht, die der Angeklagte, ein gut aussehender 45jähriger Mann namens Albert Müller, hergestellt und im ganzen Bundesgebiet, ja sogar im Ausland, zum Beispiel in den USA, vertrieben hatte. Sein „Bonibal“, „Abstinal“ And„Antialk“ oder „Alkohol-Äthylikus“ waren in Tropfen- und Pulverform in besonders von Frauen viel gelesenen Zeitschriften als beste Mittel gegen eidenschaftlichen Alkoholgenuß angepriesen und von Tausenden von Frauen gekauft worder., die es ihren Ehemännern oder Söhnen, zumeist ohne deren Wissen, im Morgenkaffee oder als Brotaufstrich verabreichten.

Der Erfolg war in vielen Fällen tatsächlich frappant. Oft genügte eine kleine Prise „Bonibal“, um zu erreichen, daß der, der es einnahm, wochenlang sein Bier mehr, geschweige denn Wein oder Schnaps sehen wollte. – Die Kehrseite der Angeegenheit war aber, daß manche der Patienten nach dem Genuß dieser Mittel erkrankten. In einem Fall, es handelte sich um einen älteren Mann in Kiel, rat sogar der Tod ein, von dem freilich nicht nachgewiesen werden konnte, ob er auf „Bonibal“ oder Auf andere Ursachen zurückging.

Grotesk ist, daß der Mann, der Alkoholsüchtige kuieren wollte, noch einen zweiten Beruf ausübte – den eines Schankwirtes. Seine Kneipe, die allerlings formal das Eigentum seiner Frau ist, ist die ganze Nacht geöffnet. Als Wirt verkaufte Müller in beträchtlichen Mengen den Alkohol, gegen dessen Genuß er gleichzeitig mit seinem „Bonibal“ warb; wie er in seinem Freundeskreis gern betonte, hat er es nicht, um damit reich zu werden, sondern zur Beruhigung seines eigenen Gewissens, das sich eigentlich rührte, wenn er mit ansehen mußte, wie manch kleiner Mann seine letzten Groschen bei ihm in Schnaps anlegte.

Vom Staatsanwalt wurde dem geschäftstüchtigen Angeklagten Betrug, Körperverletzung und fahrässige Tötung vorgeworfen, vor allem aber das eine, daß er in seinem Versandgeschäft Mittel vertrieb, die in der Hand des Laien sehr gefährlich werden konnten, da sie eigentlich rezeptpflichtig seien und nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden sollten. Die chemische Zusammensetzung der Präparate geschah nach dem Vorbild des 1947 von einem dänischen Wissenschaftler entdeckten Mittels zur Bekämpfung der Trunksucht, das in Dänemark unter dem Namen „Antabus“ und bald darauf in Deutschland unter der Bezeichnung Exhorran – seit 1951 rezeptpflichtig – auf den Markt kam. Es schlug überall, wo es angeboten wurde, ein. Die Wissenschaft aber warnte und erklärte, Exhorran dürfe nur unter ärztlicher Kontrolle und niemals ohne Zustimmung des Patienten verabreicht werden, da es eine schwere Belastung des menschlichen Organismus darstellt, wenn dieser nicht sehr robust und frei von Herz- und anderen organischen Leiden ist.

In dem Prozeß kamen nicht weniger als sieben wissenschaftliche Sachverständige zu Wort, unter ihnen die Alkoholfachleute Dr. Krause und Dr. Gebiet, beide Bremen, und je ein Pathologe und Chemiker von der Universität Kiel. In ihren Ausführungen spielte das komplizierte Wort Tetraäthylthiuramdisulfid eine besondere Rolle, das dem Hauptangeklagten und seinem mitangeklagten Geschäftsführer aber sehr vertraut ist.

Tetraäthylthiuramdisulfid, das einen Hauptbestandteil der Präparate des Angeklagten bildete, ist ein gefährliches Gift in der Hand des Laien. Es war der wichtigste Rohstoff der fragwürdigen Medikamente und wurde von dem Angeklagten aus Dänemark bezogen, im Laufe der Jahre mehr als 40 Kilogramm. Es wurde milligrammweise nach dem Geheimrezept des Angeklagten zunächst von einem Apotheker und dann, als dieser sich von der Sache zurückzog, von ihm selbst mit einem Calciumpräparat, Hasenwurz und getrockneter Ochsengalle gemischt. Damit es besser munde, wurde ihm auch etwas Zucker zugesetzt. Zu dem Namen „Bonibal“ entschloß sich der Angeklagte, nachdem er längere Zeit vorher einen von ihm vertriebenen Bohnerbesen so benannt hatte, der sich jedoch als geschäftlicher Mißerfolg erwies. Das „Medikament“ Bonibal wurde aber ein riesiger geschäftlicher Erfolg. Es ist an manchen Tagen in 15 bis 30 Päckchen, insgesamt an fast 30 000 Menschen verschickt worden. Mit der Zeit hatte es der Angeklagte dazu gebracht, vier bis fünf Angestellte zu beschäftigen. Nachts aber stand er immer hinter seiner Theke und schenkte Bier und Schnaps bis in die Morgen-, stunden aus. Er selbst trank gelegentlich über den Durst, und wenn das Formen annahm, die seinem Kneipenbetrieb nicht zustatten kamen, nahm er selbst sein „Bonibal“, jedesmal mit dem Erfolg, daß er dann wochenlang gegenüber den schönsten Schnäpsen gleichgültig blieb.