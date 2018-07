Die vorhandene Überkapazität in der deutschen Müllerei soll jetzt durch ein freiwilliges Mühlenkartell beseitigt werden. Während der Bedarf an Mahlkapazität rund 5 Mill. t in der Bundesrepublik beträgt, sind etwa 10 Mill. t vorhanden, verteilt auf über 14 000 Mühlen. Selbst im riesigen Amerika sind kaum mehr als 2000 Mühlen -vorhanden. Jahrelange Fehlinvestition, verbunden mit falscher Marktpolitik, haben diese Überkapazität entstehen lassen, die sich als empfindlicher Störfaktor für den Getreidemarkt erweist. Da der radikale freie Wettbewerb, der in diesem Fall ohne Zweifel ruinöse Züge tragen würde, schon wegen der Preisbindung des Rohstoffs Getreide ausgeschlossen ist, bleiben praktisch nur zwei Auswege: entweder der Rückfall in die totale Marktordnung oder ein Bereinigungskartell zum Ankauf überflüssiger Mühlenkapazität. Die erste Lösung verbietet sich, von selbst, weil sie bedingt, daß bis zum Brotverbraucherpreis alles starr preisgebunden werden müßte. Das Feilschen um die Spanne und die Bewertung der fixen Kosten wäre dann das Grabgeläute für den Versuch, den Agrarsektor marktwirtschaftlicher zu orientieren. Die Mißstände würden aber konserviert werden.

Nachdem zahlreiche Sachverständige der beteiligten Wirtschaft gehört wurden, haben sich dieser Tage der Ernährungsausschuß des Bundestages und die Bundesministerien für Wirtschaft und für Ernährung für ein freiwilliges Mühlenkartell ausgesprachen. Freilich gehen die Meinungen über den Umfang eines solchen Kastells noch, auseinander. 50 v. H. der Mühlenkapazität besteht aus kleinen Umtauschmühlen, die für den Markt praktisch keine Bedeutung besitzen. Während jedoch die Handelsmüller das Mühlenkartell auf die 700 Großmühlen (80 v. H. der Marktversorgung) mit einer Mahlkapazität ab 1000 t beschränkt wissen wollen, fordert der deutsche Müllerbund mit seinen Mittel- und Kleinmühlen eine Herabsetzung der Grenze auf 250 t, so daß rund 3000 Mühlen in das Kartell aufgenommen werden könnten. Die Kartellbedingungen sind im einzelnen noch nicht ausgearbeitet. Es wird jedoch an eine Umlage pro Tonne Mahlgut zugunsten eines Fonds gedacht, der zur Sicherung privater Bereinigungskredite dienen soll. Experten glauben, daß zur Mühlenbereinigung zwischen 50 und 100 Mill. DM erforderlich sind. Nach der optimistischen Ansicht des Bundesernährungsministers kann jedoch diese Summe von den Banken zum großen Teil vorfinanziert werden, wenn die rechtlichen Voraussetzungen, an denen zur Zeit das Bundeswirschafts- und das Bundesernährungsministerium arbeiten, getroffen worden sind.

Allerdings sind die Schwierigkeiten, die einem solchen Kartell entgegenstehen, noch reichlich groß. Erfolgversprechend ist dieses Kartell zunächst nur, wenn auch alle Großmühlen dem freiwilligen. Kartell beitreten und keine starken Außenseiter vorhanden sind. Außerdem wird es unumgänglich sein, den Mehlpreis irgendwie zu binden. Dies ergibt sich schon aus der Umlage. Allerdings hat man bisher über diese unangenehme Seite des Kartells wenig gesprochen. Außerdem denken die Kartellväter – vornehmlich die Handelsmühlen – daran, die Umlage nicht nur auf die Kartellmitglieder zu beschränken. Just aber dann wäre von einem „freiwilligen Kartell“ nicht mehr zu sprechen. Und schließlich kann der Plan in letzter Minute noch scheitern, wenn die Alliierte Hohe Kommission die Zustimmung zum Kartell verweigert. In der Tat scheinen auf alliierter Seite Bedenken – wie im Falle des Seifenkartells – zu bestehen. Ob sie mit dem Hinweis zerstreut werden können, daß Brot etwas anderes als Seife ist, bleibt abzuwarten. Zunächst sind Zweifel angebracht, ob das Mühlenkartell nach den Vorstellungen des Bundesernährungsministers bereits bis zum Beginn der neuen Ernte unter Dach und Fach gebracht werden kann. Falls dies gelingen sollte, glaubt Bonn, das Mühlenproblem in zwei bis drei Jahren lösen zu können. Günther Grüneberg