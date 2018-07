Der Zug, der sich am vergangenen Sonntag durch die Straßen Lübecks bewegte, war wohl der seltsamste, den die alten Mauern dieser Stadt je gesehen haben. Weit über tausend Hunde protestierten, von ihren Besitzern geführt und von mehreren tausend Freunden begleitet, gegen den Hundemord von Blankensee. Zehntausende säumten die Straßen und allenthalben stockte der Verkehr, als der drei Kilometer lange Zug unter Anführung von Blinden mit ihren Hunden vor das Lübecker Ordnungsamt zog. Dort nahm der Vorsitzende des Polizeihund-Verbandes das Wort. Er bezeichnete die Vorfälle in Blankensee als einen Rückfall in das frühe Mittelalter, seine Rede war von den Pfui-Rufen und Verwünschungen der Menschenmenge begleitet. Tausend Hunde mischten in ihr Bellen heulend gezogene Laute, in denen für jeden, der die Geschichte der Hunde von Blankensee kennt, die ganze Klage der vom Menschen verratenen Kreatur mitzuklingen schien.

Es ist eine traurige Geschichte: Am 1. März war im Sowjetzonen-Flüchtlingslager Blankensee bei Lübeck eine Katze an der Tollwut verendet. Kurz davor hatten zwei Hunde in der unmittelbaren Umgebung des Lagers einen tollwütigen Fuchs gerissen. Es waren dies der 13. und 14. Tollwutfall innerhalb von drei Monaten in dieser Gegend. Nach dem Eingang der letzten beiden. Befunde erschien ein Eingreifen des Ordnungsamtes dringend geboten. Mit dem Vollzug wurde der Regierungsveterinärrat Dr. Harms beauftragt. Dieser erschien am Sonnabend, dem 13. März, um die Mittagszeit im Lager. Er brachte einen zweiten Veterinär, einige Polizisten, einen Angestellten des Ordnungsamtes und einen mit zwei Mann besetzten, von einer Plane überspannten Lkw der städtischen Abdeckerei mit, auf dem sich ein zur Tötung von Schweinen bestimmter Bolzenschußapparat befand. Die Polizisten besetzten Lager- und Barackenausgänge, und Harms drang mit einigen Polizeidienstgraden in die Baracken ein. Er forderte die Hunde- und Katzenbesitzer auf, ihre Tiere zur Tötung herauszugeben. Dabei setzte er die völlig überraschten Menschen unter moralischen Druck, indem er ihnen Photographien von tollwutkranken Menschen zeigte. Die Überführung der Tiere in die Quarantäne zog er nicht in Betracht, sondern forderte, als er auf diese Möglichkeit angesprochen wurde, von den zum Teil völlig mittellosen Flüchtlingen die sofortige Zahlung von 100,– DM Quarantäne-Geld. Den Klagen und Bitten dieser Menschen, die ihre Tiere in manchen Fällen schon aus der Sowjetzone mitgebracht hatten, begegnete er mit dem Einwand, daß sie, nachdem sie alles verloren hätten, auch diesen Verlust verschmerzen müßten. Einige der Tierhalter boten dem Veterinär die Verpfändung von Kleidung und Möbeln und von schon bewilligter Hausratshilfe an. Harms aber hörte darauf nicht und auch nicht auf den Hinweis, daß sich in der Nähe des Lagers Hundezwinger aus ehemaligem Wehrmachtsbesitz befinden, die man in zwei Stunden Arbeit leicht hätte instand setzen können.

Der Kampf um das Leben der Tiere war noch im Gange, als schon die ersten Hunde, die sich mit Entsetzen sträubten oder wild um sich bissen, von den Mitarbeitern des Dr. Hanns an Stricken aus den Wohnungen gezerrt wurden. Diese Stricke zeigten noch die Blutspuren früherer Heldentaten. Flehend wandten die Tiere ihre Blicke zu ihren Herren, die aber machtlos waren.

Der Wagen der Abdeckerei stand auf offener Straße. Er war von Lagerinsassen, Passanten und Kindern umringt. Diese Menschen, auch die Kinder, waren Zeugen, wie die Hunde vor den Augen ihrer Besitzer mit Hilfe des Bolzenschußapparates erledigt wurden. Einem knapp acht Monate alten Neufundländer edelster Abstammung, den ein Kriegsbeschädigter als Schutzhund erworben hatte, wurde durch den ersten Schuß die Schlagader zerrissen. Er hob noch ein paarmal wie bittend seine Pfote zu seinen Peinigern auf, deren zweiter Schuß ihm den Schädel spaltete, so daß das Hirn herausquoll. – Die Katzen wurden in einen Sack gesteckt und später in der Abdeckerei vernichtet. Es besteht wenig Veranlassung, anzunehmen, daß sie auf humanere Art umgekommen sind.

Währenddessen ließ der Angestellte des Ordnungsamtes von den Besitzern der Tiere Auslieferungserklärungen und die Kenntnisnahme von der Tötungsordnung unterschreiben. Diese Unterschriften wurden, teilweise nach der Tötung der Tiere, von Menschen geleistet, die man mit den bekannten Requisiten der Staatsgewalt so eingeschüchtert hatte, daß sie ihr Recht nicht erkennen konnten und auch gar nicht fähig waren, den Inhalt dieser Formulare zu erfassen, in denen von einer humanen Tötung die Rede ist, und die kein Wort davon enthalten, daß die Quarantänekosten sofort und im voraus zu bezahlen seien. Lediglich drei Hundehaltern gelang es, sich dem Ansinnen des Dr. Harms so bestimmt zu widersetzen und ihre Zahlungsfähigkeit so glaubwürdig zu machen, daß sie ihre Hunde in die Quarantäne retten konnten. Diese Tiere wurden entgegen den primitivsten Geboten der Tollwutverhütung zu den auf dem Wagen liegenden Leichen gesperrt, wo sie, in dem Blut und Hirn ihrer massakrierten Artgenossen stehend, die Fahrt zu den Zwingern der Abdeckerei antraten.

Der Protestmarsch der Lübecker Hundebesitzer reinigte die Stadt zwar von einem häßlichen Makel, aber er hatte ein falsches Ziel. Es war nicht nur das Recht, sondern ohne Zweifel die Pflicht des Ordnungsamtes, unverzüglich, und energisch gegen die Gefährdung von Menschenleben durch eine schreckliche Seuche einzuschreiten. Verwerflich ist nur die Ausführung der vom Ordnungsamt angesetzten Aktion. Während die aufgebrachte Bevölkerung vor dem Ordnungsamt demonstrierte, stand vor der Wohnung des Veterinärrates Dr. Harms ein Posten derselben Polizei, die – zur Amtshilfe verpflichtet – seine Blankenseer Offensive gegen die Hunde der Flüchtlinge gedeckt hatte. Der Protest der Öffentlichkeit hat jetzt zu seiner Beurlaubung geführt. Wie auch immer das Verfahren gegen ihn ausgehen mag – die Lübecker Bevölkerung hat genug von ihm.