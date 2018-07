Unter den heute lebenden Künstlern von Rang gibt es kaum einen zweiten, der so viel für die Erneuerung und Erhaltung des Kontaktes zwischen Kunst und Publikum getan hat, wie der kürzlich 75 Jahre alt gewordene Komponist Joseph Haas, In einem Zeitalter, in dem es Mode wurde, die völlige Beziehungslosigkeit zwischen Schaffenden und Aufnehmenden (oder solchen, die es sein, sollten) für ein Zeichen bewunderungswürdiger Fortgeschrittenheit zu halten, ist diese Leistung gar nicht hoch genug zu bewerten. Haas hat immer gewußt, daß echte große Kunst stets daran zu erkennen war, daß sie nicht allein den Fachleuten und den „Intellektuellen“ verständlich ist, sondern in sich die Möglichkeit enthält, jeder Bewußtseinsstufe etwas zu bieten, das heißt: in verschiedenen „Eugen“ verstanden zu werden. Und er hat immer gewußt, daß der Geist auf den Aussterbeetat gerät, wenn er darauf verzichtet, das Bedürfnis nach seinen Werken in den Menschen, in der Allgemeinheit, im „Volke“ zu pflegen. Darum nahm Joseph Haas nicht nur ein Vermittleramt auf sich, indem er mit seinem schon damals feststehenden guten Namen die Unternehmungen der „Donaueschinger“, der gerade erst zum Vorstoß ansetzenden jungen Musikrevolutionäre, deckte und mitwirkend förderte, sondern er pflügte auf der „anderen Seite“ auch den Boden, um ihn empfänglich für neue schöpferische Werte zu machen. Dies vor allem durch Haltung, Stil und Charakter seines eigenen Schaffens.

Haas hat die strenge: und anspruchsvolle Schule Max Regers genossen. Aber die andere Komponente seines musikalischen Strebens war schon früh das Unverbildet-Volkstümliche, das Erb- und Anregungsgut der alten, werthaltigen Liederkunst. Dazu kam als persönlich-geistige Kraftquelle eine ebenso schlichte wie unbeirrbare Religiosität, die ihm übrigens während des Nazireiches viele Schwierigkeiten und Anrempelungen eintrug. Diese drei Faktoren sind in allen seinen musikalischen Schöpfungen wirksam, und ihre Stärke hat eine auch quantitativ imponierende Fülle gezeitigt. Joseph Haas’ Lebenswerk umfaßt sämtliche Formgebiete der Musik von der Oper über das Oratorium bis zur Klavierminiatur. Seine Sprache ist durchaus individuell geprägt, modern, aber nicht modisch, volkstümlich, aber nicht vulgär. Vom „Können“, von der handwerklichen Meisterschaft zu reden, erübrigt sich bei einem Mann, der als Lehrer – besonders in den Jahren, da er an der Spitze der Münchener Akademie der Tonkunst stand – eine ganze Komponistengeneration herangebildet hat.

A-th