In Riesa feierte man ein doppeltes Ereignis: in dieser sächsischen Kreisstadt stellte man das erste Stalindenkmal in Mitteldeutschland auf, das gleichzeitig das erste in einer sowj et deutschen Fabrik hergestellte ist. Der bronzene Stalin in der Ostberliner Stalinallee (zu unterscheiden von den 14 mitteldeutschen Bezirken) w&r seinerzeit aus der Sowjetunion auf dem, üblichen Importweg eingeführt und bezahlt worden. Die Riesaer fast vier Meter hohe Statue dagegen wurde in einer volkseigenen Gießerei produziert.

Das Stahlbetonfundatnent in Riesa wurde im Hennecketempo erstellt. Die Riesaer Genossen hatten wenig Freude an der Realisierung ihres Einfalls. Ursprünglich sollte die Einweihung am 2 L Dezent her 1953 zu Stalins 74. Geburtstag stattfinden. Es fiel den Stahl- und Walzwerkern der Stadt, in