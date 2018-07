Seit vierzehn Tagen träume ich nachts von meinen Geldsorgen. Ja, ich habe Geldsorgen, ausnahmsweise aber einmal nicht die Sorgen dessen, der kein Geld hat, sondern die Sorgen des wohlhabenden „Kapitalisten“, der sich fragt: „Was fange ich mit meinem Gelde an?“

Ich bin plötzlich im Besitz von 3000 Mark – ein Totogewinn plus ersparter Reserven für besondere Fälle! Zur Überraschung der ganzen Familie habe ich beschlossen, dieses Geld „anzulegen“. Natürlich fragte ich Onkel Eduard, den erfolgreichen Finanzmann in unserer Familie, wie man das am besten macht. „3000 Mark?“, meinte Onkel Eduard, „das ist für die Katz. Kauf dir einen Pelzmantel und fahre zum Skilaufen, dann hast du etwas davon.“ Ich war empört: „Hast du denn nicht in der Zeitung gelesen, daß, unsere Volkswirtschaft dringend Kapital braucht?“, sagte ich gereizt. „3000 Mark, das ist schließlich nicht so wenig. Wenn ich auf mein Postsparbuch und damit auf die Bequemlichkeit verzichte, mein Geld in jedem Dorf abheben zu können, dann brauche ich nicht mehr mit nur zweieinhalb Prozent Zinsen zufrieden zu sein. Ich kann sogar viereinhalb Prozent von jeder Bank bekommen, bei jährlicher Kündigung nämlich. Das heißt doch, daß ich jedes Jahr 127,50 DM verdienen kann. Bedenk? einmal, das sind in acht Jahren also über 1000 Mark, ohne einen Finger zu krümmen!“

Onkel Eduard-schien von diesen Aussichten nicht so beeindruckt zu sein wies ich. „Du kannst viel mehr verdienen“, erklärte er. „Wenn du schon dein Geld nicht ausgeben willst, dann schließe doch lieber einen steuerbegünstigten Sparvertrag ab. Du legst dann zwar dein Geld auf mindestens drei Jahre fest-, bekommst dafür aber eine Verzinsung, die bei eurem Einkommen 25 bis 30 Prozent beträgt. Nimm an, ihr spart bei einem Gehalt von 600 DM etwa 60 DM monatlich, dann trägt das Finanzamt 14,25 DM von diesem Betrag in deinem Falle – verheiratet mit einem Kind. Das lohnt sich schon; allerdings nur dann, wenn deine übrigen Sonderausgaben jährlich mindestens 624 DM betragen, denn nur dann kannst du die volle Sparsumme von der Steuer absetzen. Überlege einmal: von 720 DM, die du im Jahr sparst, sparst du 171 DM, indem du weniger Steuern zahlst, also 23,7 v. H. der Summe werden dir geschenkt. Beeile dich damit, denn ab 1. Januar 1955 werden die Bedingungen schlechter.“

Onkel Eduards Vorschlag schien mir eine lockende Möglichkeit und ernsthafter Überlegung wert zu sein. Aber sollte ich mich nicht zuvor erkundigen, was man sonst noch mit 3000 DM anfangen könnte? Man spricht doch heute wieder soviel von der Anlage in Sachwerten, wegen der Wertbeständigkeit. „Ein gutes Papier ist mir das Sicherste“, hatte Onkel Eduard neulich so nebenbei geäußert. Ich ging also zur Bank, Abteilung Kundenberatung, und fragte höflich, was besser sei, Aktien zu kaufen oder ein festverzinsliches Wertpapier. Ich bekam einiges über Ausgabekurse, Netto-Dividenden, Kurschancen und einkommensteuerfreie Verzinsung von Pfandbriefen und Anleihen zu hören. Es war schwierig, herauszufinden, was meine 3000 DM mir tatsächlich im besten Falle einbringen könnten.

Sollte ich Pfandbriefe kaufen? Sie würden mir unter Berücksichtigung der Ausgabekurse bis 5,7 v. H. Zinsen garantieren und eine sichere Anlage bieten, weil – wie der Bankfachmann ausdrücklich hervorhob – an Pfandbriefen nur so viel ausgegeben werden, wie Hypotheken auf Grundstücke gegeben werden können. Aber sollte ich nicht lieber die neuen Industrieobligationen kaufen, die so vielversprechend mit acht Prozent Zinsen angekündigt waren? Diese Verzinsung würde allerdings mit der Kapitalertragssteuer in Höhe von 30 v. H. belastet sein, und der erste Zinsschein würde erst am 1. Juni nächsten Jahres fällig werden. Aber dennoch schien mir hier eine besonders günstige Anlagemöglichkeit zu winken. „Und wie steht es mit den Aktien?“ fragte ich weiter. Aus der Aufzählung der Kurse und Dividenden verschiedener großer Aktiengesellschaften ergab sich für mich, daß ich nach Abzug der Kapitalertragssteuer und dergleichen mit einer (Netto-)Verzinsung von vier bis fünf v. H., in Einzelfällen. sogar mit fünfeinhalb bis sechs v. H. würde rechnen können. War es da nicht am besten, das Geld so aufzuteilen, daß 1000 DM auf Aktien, 1000 DM auf Pfandbriefe und 1000 DM auf Industrieobligationen entfallen würden? Das wäre dann von jedem etwas. Wenn ich noch eine Bundesanleihe einbeziehen könnte, so hätte ich einen richtigen „Wertpapiereintopf“.

Ich ging mit dem Gefühl nach Hause, wohlhabender zu sein, als ich mir vorgestellt hatte. Heute ist dieses Gefühl so weit gestiegen, daß ich mir geradezu reich vorkomme; denn die 3000 DM können mich sogar in die Klasse der Hausbesitzer erheben. Tante Amalie gab das Stichwort: „Ihr müßt bauen“, sagte sie .„Dies ist eine einmalige Gelegenheit, die solltet ihr nicht verpassen.“ Ich erschrak. Dieser Gedanke erschien mir gewagt. Aber schließlich, warum sollten wir es nicht versuchen. Eine Frage kostet ja nichts.

Wir erkundigten uns also bei der Bausparkasse. Schüchtern stellte ich dort die große Frage: „Kann man mit 3000 DM ein Haus bauen?“ Nie werde ich das ermunternde Lächeln vergessen, mit dem der Herr am Schalter der Bausparkasse antwortete und mit dem er mir gleichsam die Tür zu einem neuen Leben als Eigenheimbesitzer zu öffnen schien. „Natürlich ist das möglich“, beteuerte er eifrig und stellte folgende optimistische Rechnung für mich an: „Nehmen wir an“, sagte er, „Sie wünschen ein Einfamilienhaus mit zwei Wohnzimmern, zwei Schlafzimmern, Küche und Bad – das bescheidene Haus unserer Durchschnittsfamilie mit ein bis zwei Kindern. Es dürfte zwischen 25 000 und 30 000 DM kosten, dazu das Grundstück für rund 5000 DM, zusammen etwa 35 000 DM. Sie schließen einen Bausparvertrag für 6000 DM ab. Die Hälfte der Sparsumme haben Sie bereits, die andere Hälfte bekommen Sie als zweite Hypothek von unserer Bausparkasse. Dazu können Sie – allerdings unter Bestimmten Voraussetzungen – mit 6000 DM an öffentlichen Mitteln rechnen und mit acht bis zehntausend DM als erste Hypothek, um die man sich freilich bemühen muß. Es würden Ihnen dann noch etwa 10 000 DM fehlen.“ Er überlegte einen Augenblick. „Sind Sie Flüchtling?“, fragte er dann plötzlich, und als ich zögernd nickte, hellte sich sein Gesicht auf: „Dann ist ja alles in Ordnung“, rief er triumphierend aus. „Sie beantragen einen Flüchtlingskredit, wenn Sie nicht etwa eine Möglichkeit sehen sollten, 7c-Gelder zu bekommen...“

Das war wirklich eine imponierende Rechnung. Sie hat natürlich einige Haken, zum Beispiel den sehr wesentlichen Haken, daß wir auf die Zuteilung der Vertragssumme des Bausparvertrages würden varten müssen, zwei bis drei Jahre etwa, wenn wir nicht einen Zwischenkredit in Anspruch zu nehmen entschlössen wären, der mit acht v. H. zu verzinsen sein würde. Onkel Eduard goß noch mehr Wasser in die Wogen unserer Begeisterung, indem er skeptisch auf dem Standpunkt verharrte, man müsse 25 v. H. des Kapitals selbst haben, wenn man bauen volle. Ich muß es mir also noch recht gründlich überlegen das mit dem Bauen; denn wie sagte doch Onkel Eduard zum Schluß sehr weise: „Vergiß nicht, was ein Haus vor allem kostet: Ein Haus kostet zunächst ein Paar Schuhsohlen und 99 Anträge...“ Imma von Guenther