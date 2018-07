Die drei Nachfolgeinstitute der Dresdner Bank haben im Geschäftsjahr 1953 ihre Umsätze auf allen Gebieten erheblich ausweiten können. So stieg die Bilanzsumme noch einmal um 18,8 v. H. auf 3,653 Mrd. DM. Wenn der gewachsene Geschäftsumfang keine Parallele auf der Ertragsseite der Gewinn- und Verlustrechnung findet, dann ganz einfach darum, weil man bei der Bilanzierung von dem für die 8 1/2 v. H. Dividende erforderlichen Betrag ausgegangen ist. Besonderes Gewicht wurde in allen drei Bilanzen auf die Liquidität gelegt, die unter Einbeziehung der am Bilanzstichtag (31. Dezember 1953) noch nicht rediskontfähigen Wechsel eine Gesamtliquidität von 50,4 v. H. der kurz- und mittelfristigen Verbindlichkeiten ergab. Prozentual gewachsen innerhalb der Bilanz sind die Ausleihungen, während die übrigen Posten der Aktivseite bis auf die Wertpapiere kleinere Abstriche aufweisen. Wenn man von dem geringfügigen prozentualen Anstieg der befristeten und Spareinlagen absieht, traten wesentliche Verschiebungen auch auf der Passivseite nicht ein. Optisch hat sich zwar der Anteil der eigenen Mittel innerhalb der Gesamtbilanzen von 4,7 auf 4,3 v. H. verringert, obgleich 10,5 Mill. DM den freien Rücklagen zugeführt wurden. Doch darf man ohne weiteres annehmen, daß die angesammelten stillen Reserven bereits wieder so beträchtlich sind, daß dieser Rückgang nicht einmal als Schönheitsfehler bezeichnet werden kann. Die innere Festigung im zweiten Geschäftsjahr der Nachfolgebanken erlaubt es jedenfalls, die Frage der an sich wünschenswerten Kapitalerhöhungen ohne übertriebene Eile zu behandeln und abzuwarten, bis der Kapitalmarkt so geordnet ist, daß er Aktienneuemissionen bewältigen kann.

Die Ertragsgestaltung stand zwar im Zeichen der verringerten Zinsspanne, doch konnte man ihr durch die Ausweitung des Gesamtgeschäfts begegnen. Man hat also im Gegensatz zu den Nachfolgeinstituten der Deutschen Bank vermieden, diese für die Banken ernste Situation durch einen Rückgang der Zinseinnahmen in der Gewinn- und Verlustrechnung sichtbar werden zu lassen. Der Minderertrag konnte in 1953 noch durch die höheren Einnahmen aus dem Provisionsgeschäft überdeckt werden; mit Zunahme des liberalisierten Handels- und Devisenverkehrs werden jedoch auch hier Abstriche gemacht werden müssen. Die Folgen der Handelsvereinfachungen werden sich daneben auf der Personalseite auswirken, am stärksten natürlich bei der Hamburger Kreditbank mit ihrer relativ großen Außenhandelsabteilung.

Der jetzige organisatorische Zusammenhalt der drei Nachfolgebanken hat in den vergangenen Jahren seine Feuerprobe bestanden; ein weitergehender Zusammenschluß ist im Augenblick nicht möglich, doch wird aus Kreisen der Bank nachdrücklich betont, daß eine Wiedervereinigung der drei Institute allein schon durch den besseren Kapitalausgleich und die ausgewogenere Risikoverteilung ein Vorteil für die gesamte Wirtschaft sein würde. Für die Institute selbst ließen sich erhebliche Verwaltungskosten sparen, ohne daß an irgendeiner Stelle eine Zentrale früheren Umfanges entsteht. Dem heutigen föderalistischen Staatsaufbau soll von der Bankenorganisation her weitgehend Rechnung getragen werden. –ndt

Im gleichen Verhältnis wie die drei Nachfolgeinstitute zusammen hat auch die Hamburger Kreditbank ihre Bilanzsumme (um 18,9 v. H.) steigern können. Dieser Anstieg ist um so beachtlicher, als der norddeutsche Raum in seiner wirtschaftlichen Entwicklung durch das fehlende für das Verkehrsgeschäft lebenswichtige ostdeutsche Hinterland gehemmt. ist. Immerhin haben sich bei dem Hamburger Institut die Umsätze – auf der einen Seite des Hauptbuches gemessen – von 70 Mrd. DM in 1952 auf 90 Mrd. DM in 1953 erhöht. Die Bank hat ihrer Kundschaft am 31. Dezember 1953 mit 758 Mill. DM Krediten gegenüber dem Jahresultimo 1952 mit 599 Mill. DM zur Verfügung gestanden. Entsprechend der Struktur des Niederlassungsbereichs entfällt auf Handel und Industrie ein fast gleich hoher Anteil an diesen Krediten. Die Gelder, die an den Handel gingen, dienten vornehmlich zur Ex- und Importfinanzierung. Trotz Rückgang der Gesamtimporte verzeichnet die Bank eine Zunahme der im Zusammenhang mit dem Importgeschäft stehenden Umsätze, leicht erhöht sind ebenfalls die Abwicklungen im Exportgeschäft. Eine erfreuliche Entwicklung ergab sich bei den in den Hansestädten besonders gepflegten Transitgeschäften. Die Zahl der Kreditnehmer ist um 500 auf rund 9500 gestiegen. – In der Bilanz der Hamburger Kreditbank fällt der im Vergleich zu den Schwesterinstituten ungewöhnlich hohe Posten der Wertpapiere von 80,4 (26,5) Mill. DM auf, von dem allein 44,9 Mill. DM auf Bundes- und Länderanleihen entfallen. In den Wertpapieren sind beträchtliche stille Reserven enthalten. Auf der Passivseite stiegen die Gesamteinlagen um 104 auf 739 Mill. DM. Dabei nahmen die Sichteinlagen geringfügiger zu als die Termineinlagen, eine Tendenz, die auf das Streben nach höherer Verzinsung zurückzuführen ist. Bei der Zunahme der Spareinlagen ist bemerkenswert, daß die frühere klassische Sparkapitalbildung wieder an Boden gewinnt, also für das Sparen nicht allein steuerliche Gründe maßgebend sind. Bei Aufstellung der Bilanz hat man selbstverständlich von allen steuersparenden Möglichkeiten Gebrauch gemacht. 7c- und 7d-Gelder wurden etwa in der Höhe von 2 Mill. DM gegeben. –ndt

*

Die Rhein-RahrBank AG, Düsseldorf, in der Rangliste der Nachfolgeinstitute der Dresdner Bank an zweiter Stelle liegend, weist für 1953 eine Bilanzsumme von 1,385 (1,188) Mrd. DM aus. Das Geschäft hat sich auch 1953 gut entwickelt, stellte der Vorstand auf einer Pressekonferenz fest. Die offenen und stillen Reserven des Instituts konnten erhöht werden, das Eigenkapital beträgt nach Zuweisung von weiteren 4 Mill. DM an die freie Rücklage nunmehr 56 Mill. DM. An eine Erhöhung des Aktienkapitals denkt das Institut nicht, solange man noch die freien Rücklagen wie bisher aus den Erträgen des Geschäfts auffüllen könne. Zwar verlangt das Kreditgeschäft sehr dringend den Wiederzusammenschluß der drei Nachfolgeinstitute, zumal ein solcher Zusammenschluß eine wesentliche Verbilligung des Bankgeschäftes bringen würde, aber auch bei der jetzigen Situation hat sich das Institut gut entwickelt. Die kurz- und mittelfristigen Kredite erhöhten sich um 77 auf 464,5 Mill. DM, die langfristigen Ausleihungen um 31 auf 130,7 Mill. DM. Von diesen Krediten entfallen 21,1 v. H. auf Handel, 19,2 auf eisenschaffende Industrie, 15,7 v. H. auf metallverarbeitende Industrie, 8,5 v. H. auf Textil und Bekleidung, 6 v. H. auf Chemie und 5 v. H. auf Bergbau. Zur Finanzierungshilfe der großen Haldenbestände im Bergbau hat sich das Institut in einigen Fällen mit Kreditzusagen beteiligt. – Die Einlagen stiegen um 206 auf 1,139 Mrd. DM, davon 73 v. H. Kundeneinlagen. Auf Spareinlagen entfallen 96 (61) Mill. DM, davon 42 v. H. steuerbegünstigt. Die Ertragsgestaltung stand weiterhin unter dem Einfluß der Zinssenkungen des vergangenen Jahres. Da das Börsen- und Emissionsgeschäft erfreulich zunahm, sind die Einnahmen aus Provisionen und Gebühren von 24,7 auf 27,7 Mill. DM bei 16,8 (16,1) Mill. DM Zins- und Diskonteinnahmen gestiegen. Im Börsengeschäft belebte sich vor allem der Verkauf von Rentenwerten, wobei die Bundesanleihe zu dem am stärksten gefragten Papier gehörte. – über das laufende Jahr 1954 war vom Vorstand zu hören, daß das Kreditgeschäft nach wie vor lebhaft sei und keinerlei Anzeichen zu erkennen wären, die auf einen Rückgang der Bonität der Debitoren schließen lassen könnten. Das Auslandsgeschäft habe sich weiterhin gut entwickelt. rit

Bei der Besprechung der Bilanz der Rhein-Main-Bank erklärte Dr. Zinßer, daß man in diesem Jahre die Aktionäre in den vollen Genuß der kleinen Steuerreform habe kommen lassen wollen. Mit einer Dividende von 8 1/2 v. H. sei aber auch der Stand erreicht, den man sich für eine langjährige Dividendenpolitik vorstelle, und zwar unabhängig davon, wie die große Steuerreform selbst gestaltet werde. Es soll also an der heutigen Dividende auch dann festgehalten werden, wenn die niedrigen Sätze für den ausgeschütteten Gewinn fortfallen, wie aber auch umgekehrt nichts an der Dividendenhöhe geändert werden soll, wenn der Tarif noch weiter aufgespaltet werden sollte. Diese Auffassung des Vorstandes der Rhein-Main-Bank läßt erkennen, daß man sich von differenzierten Köperschaftssteuersätzen nicht viel verspricht, sondern daß man die beste Lösung in einem einheitlichen, möglichst niedrigen Tarif sieht. In einem inneren Zusammenhang mit der Dividendenpolitik steht, wie ebenfalls die Pressebesprechung der Rhein-Main-Bank erkennen ließ, die Frage der Kapitalerhöhung. Dr. Zinßer erklärte, daß sie in diesem Jahr ganz bestimmt nicht kommen werde und später auch nur in einer Form, durch die die Interessen der Aktionäre nicht berührt werden. Nach dem Geschäftsbericht der Bank ist das Geschäftsvolumen im Berichtsjahr weiter gestiegen, wenn sich auch das Tempo gegenüber dem Vorjahr verlangsamt hat. Mit einer Bilanzsumme von 1403 (1161) – alles in Mill. DM – hat die Rhein-Main-Bank 1953 das kapitalmäßig gleich ausgestattete Schwesterinstitut, die Rhein-Ruhr Bank, mit einer Bilanzsumme von 1385 (1188) überflügelt. Die sofort greifbaren Mittel erhöhten sich um 21,7 (rund 52) v. H., in dem auf 92,36 (56,95) Mill. DM erhöhten Posten Wertpapiere befinden sich – sehr stark erhöht gegenüber dem Vorjahr – 29,80 (1,17) Anleihen des Bundes, und der Länder, in der Hauptsache wohl Bundesanleihe. Mit 41,8 v. H. der Bilanzsumme decken die dort greifbaren Mittel 93 v. H. der gesamten Sichteinlagen. Auf der Passivseite stiegen die Einlagen insgesamt um 205,0 auf 1212, das ist um 20,3 v. H. (34,3 v. H.). Von der Zunahme entfielen 86,7 v. H. (rund 50 v. H.) auf Kundeneinlagen und 13,3 v. H. (rund 50 v. H.) auf Einlagen von Kreditinstituten, eine sehr eindrucksvolle Verlagerung auf das echte Kundengeschäft. Die Zunahme der Kundeneinlagen allein betrug 23,7 v. H. (20,8 H.). Im einzelnen haben sich die Sichteinlagen um 24,5 v. H. (12,2 v. H.), die Termineinlagen um 10,3 (67,3 v. H.) und die Spareinlagen in effektiven Beträgen auf 109,89 (72,44) Mill. DM, das ist um 51,7 v. H. (53,9 v. H.), erhöht. –eb