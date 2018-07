Die Welle sozialer Besinnung, die in den Nachkriegsjahren unter dem Motto der „Human Relations“ auch bei uns in der Bundesrepublik schon manch störenden Sand aus dem gesellschaftlichen Getriebe spülte, hat leider nicht immer an den Grenzen ökonomischer Vernunft haltgemacht. Wir Deutschen neigen ja von Haus aus noch immer zu „idealistischen“ Übertreibungen. So ist es denn auch nur gesund, daß sich in letzter Zeit, sowohl bei den Gewerkschaften wie bei den Unternehmerverbänden, als Gegengewicht, ein Realismus durchsetzt, der die in der Vergangenheit hochgeschossenen Treibhausblüten der Sozialromantik inner- und außerhalb der Betriebe in die frische Luft der gesellschaftlichen Wirklichkeit stellt. Schade wäre es aber, und durchaus kein Gewinn, wenn bei dieser Prozedur und im Namen einer nüchternen Betrachtungsweise nun auch die zarten Triebe einer sozialen Verwurzelung unserer Wirtschaftsordnung geknickt werden würden, die auch auf dem Terrain der Gegebenheiten lebens- und entwicklungsfähig sind. Man sollte also bei aller angebrachten Kritik an dem Unwesen sozialer Phantastereien nicht von einem Extrem in das andere fallen und das Kind mit dem Bade ausschütten, wie es dieser Tage der Düsseldorfer „Industriekurier“ gemacht hat.

Auf der 5. Jahrestagung der Wirtschaftspolitischen Gesellschaft von 1947 in Frankfurt/Main wurde von der notwendigen „Regeneration von Mensch zu Mensch“ gesprochen und von der „Furcht vor dem sozialen Risiko“, die der Unternehmer ablegen müsse. In einem anderen Referat war die Rede von den „geistig-moralischen Kräften“, die in den Völkern zu mobilisieren seien, was nur dann gelingen könne, „wenn wir unabhängig vor kurzfristigen Zweckmäßigkeitserwägungen und kurzsichtigem Interessendenken glaubhaft aus einem sozialethischem Motiv handeln“.

Das ist gewiß nicht ganz ohne Pathos gesprochen, aber deswegen doch um nichts weniger wahr. Jedenfalls stimmen wir nicht so ohne weiteres mit dem „Industriekurier“, der diese Veranstaltung der Wirtschaftspolitischen Gesellschaft etwas ungnädig unter die Lupe nimmt, darin überein, daß solche Worte „in einem Lichte schillern, das den nüchternen Betrachter mit Mißtrauen erfüllen muß“. Schon gar nicht sind wir der Meinung, daß die Forderung nach einer „Veränderung der sozialen Struktur in Anpassung an die zu übernationalen freizügigen Wirtschaftseinheiten tendierende Entwicklung“, wie sie auch in Frankfurt erhoben wurde, immer und unbedingt „aus dem Urboden so vieler, nur durch eine dünne Haut untereinander getrennter Theorien, nämlich der materialistischen Geschichtsauffassung entsprungen ist“. Das ist doch wohl nicht so zu verstehen, daß das Drängen auf eine stärkere Berücksichtigung des ethischen Motivs in der Wirtschaft allein den Sozialisten marxistischer Prägung vorbehalten bleiben soll?

Allerdings ist es richtig, und das ist ja wohl auch der Grund für das Mißbehagen an derartigen moralischen Appellen, daß in der Vergangenheit der Solidaritätsgedanke der Arbeiterbewegung aus seinen messianischen Übersteigerungen immer wieder in sehr handfeste gruppenegoistische Forderungen umgeschlagen ist, wie es auch Marx in einem kühnen (aber logisch durchaus möglichen) dialektischen Salto mortale wenig Mühe kostete, den Idealismus Hegelscher Prägung als einen Hauptpfeiler in sein materialistisches System einzubauen. Aber die Tatsache, daß der soziale Gedanke immer wieder verabsolutiert und vermaterialisiert wurde und damit in eine verhängnisvolle Antithese zur Wirtschaft selbst gebracht worden ist, darf uns nicht müde machen, immer wieder die Synthese zwischen sozialer Notwendigkeit und ökonomischer Gegebenheit anzustreben.

Diese Synthese wird möglich sein, wenn wir in uns die Erkenntnis wachhalten, daß die soziale Frage, unbeschadet der in ihr liegenden selbstverständlichen materiellen Aspekte, im Kern eine solche der Beziehungen und Verhaltungsweisen von Mensch zu Mensch ist, also eine Frage der ethischen Besinnung, die nicht nur nicht im Gegensatz zum marktwirtschaftlichen Ablauf des Wirtschaftsprozesses steht, sondern auf längere Sicht gesehen seine Voraussetzung ist. Und nur das wollte man, wenn wir richtig verstehen, in Frankfurt auf der Jahrestagung der Wirtschaftspolitischen Gesellschaft in Einführung und Schlußwort (Reichsminister a. D. Klepper) sowie in einer Reihe ausgezeichneter Referate sagen. Zum Thema „Offene Welt – das politische Ziel für Wirtschaft und Gesellschaft“ sprachen u. a. Dr. Rudolf Mueller, die Minister H. Lübke und S. L. Mansholt (Den Haag), die Professoren H. Friedrich (Freiburg/Br.), F. Neumark und Pascual Jordan, Dr. Gernot Gather und – allzu import-minded, wie uns schien! – Dr. Herbert Gross. Wolf gang Krüger.