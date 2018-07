Inhalt Seite 1 — Das Menetekel der Atombombe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Atombombenexplosion, die von dem amerikanischen „VII. Erprobungskommando“ unter dem Befehl des Generalmajors Percy W. Clarkson am 1. März auf einer Bikini-Insel ausgelöst wurde, war die 46. in der Reihe, die am 16. Juli 1945 in der Wüste von Neu-Mexiko begonnen hatte. In der Folge entwickelten amerikanische Wissenschaftler in den Forschungsanstalten und Laboratorien der Atom Energy Commission (AEC) eine neue Bombe, bei der nach dem Vorbild der Sonne die Umwandlung von Wasserstoff in Helium erfolgt, wodurch gewaltige Energiemengen frei werden, die die zerstörende Kraft der sogenannten „Wasserstoff- oder Superbombe“ hundert- ja sogar tausendfach größer macht als die der gewöhnlichen A-Bombe.

Am 31. Januar 1950 hatte Präsident Truman der Öffentlichkeit mitgeteilt, daß er die AEC angewiesen habe, „ihre Arbeit an allen Arten von Atomwaffen einschließlich der sogenannten Wasserstoff- oder Superbombe fortzusetzen“. Einundzwanzig Monate später, am 1. November 1952, konnte auf einer der Inseln der zu den Marschall-Inseln gehörenden Eniwetok Gruppe, die erste Wasserstoffbombe zur Explosion gebracht werden. Die etwa 18 Kilometer lange und acht Kilometer breite Insel war nach der Explosion völlig verschwunden. Spätere Lotungen ergaben, daß sich auf dem Meeresgrund ein Bombenkrater von 1600 Meter Durchmesser und 60 Meter Tiefe gebildet hatte.

Es dauerte weitere 16 Monate, bis die zweite Superbombe am 1. März dieses Jahres auf einer Insel der Bikini-Gruppe zur Explosion gebracht wurde. Am Tage danach ließ der Präsident der AEC, Lewis L. Strauß, der die Explosion an Ort und Stelle beobachtet hatte, einen lakonischen Bericht veröffentlichen, in dem lediglich gemeldet wurde, das VII. Erprobungskommando habe auf dem Übungsgelände der AEC auf den Marschall-Inseln eine Atombombe zur Explosion gebracht: die erste in einer neuen Versuchsreihe. Mr. Strauß hatte allen Grund, zunächst nichts weiter zu berichten, denn er und alle seine Mitarbeiter hatten in ihren Berechnungen über die Ausmaße der Explosion offenbar Fehler gemacht.

Nach Berichten von Augenzeugen, unter ihnen Mitglieder der Atom Energy Commission des Kongresses, waren folgende unerwartete Ereignisse eingetreten: Die Instrumente, die zur Beobachtung und Registrierung der Explosion aufgestellt waren, erwiesen sich als zu schwach, um genaue Messungen aufzuzeichnen. Die Schockwelle der Explosion traf die 250 Kilometer südlich vom Explosionsort gelegene Insel Kwajalein mit solcher Gewalt, daß Häuser beschädigt wurden. Die Explosionswolke hatte einen Durchmesser von 45 Kilometern und erreichte eine Höhe von 27 Kilometern. Neun japanische Fischkutter, die in dem in Frage kommenden Seegebiet außerhalb der festgelegten Gefahrenzone fischten, wurden von radioaktiven Staub- und Wasserteilchen getroffen, wobei die 23 Mann starke Besatzung des Fischkutters Fukuryu Maru durch niederfallenden Aschenregen Verbrennungen erlitt. Auch auf dem 4000 Tonnen großen USA-Tanker „Patapsco“ fielen radioaktive Partikel.

Nach den bisher vorliegenden Berichten erlitten außer den 23 japanischen Fischern 264 Eingeborene und 28 Amerikaner, die sich auf Inseln außerhalb der Gefahrenzone befanden, Verbrennungen. Die Kongreßmitglieder van Zandt und Carl T. Durham berichten, die Superbombe sei zu groß und zu schwer gewesen, als daß man sie von einem Flugzeug hätte abwerfen können. Die Bombe war daher auf einem fünfzig Meter hohen Stahlgerüst montiert und dort zur Explosion gebracht worden. Der Abgeordnete van Zandt führte aus, daß die Bombe ein Gebiet von zwanzig Kilometer im Durchmesser total zerstört habe.

Erst elf Tage nach der Explosion, als bereits die ersten inoffiziellen Nachrichten über ihre Wirkungen in die Öffentlichkeit gedrungen waren, veröffentlichte die AEC einen Teilbericht, in dem sie zugab, daß „unerwarteter Weise“ 264 Eingeborene und 28 Amerikaner „einer gewissen Strahlung“ ausgesetzt gewesen seien.

Am 16. März lief der in einen Aschenregen der Explosionswolke geratene Fischkutter Fukuryu Maru mit einer Ladung von 12 000 Pfund Thunischen in den japanischen Hafen Yaezu ein. Als die Behörden Kenntnis von den Erlebnissen der Besatzung erhielten, war die Ladung bereits gelöscht und ein Teil an die Fischmärkte in Osaka und Nagoya gesandt worden.